Người dân mất khoảng bao lâu để làm thủ tục cấp, đổi GPLX tại Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội? Người dân mất khoảng bao lâu để làm thủ tục cấp, đổi GPLX do Công an TP.Hà Nội thực hiện?

Ngày 3/3, hàng trăm người đã đến làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe tại cơ sở sở cấp, đổi GPLX thuộc Đội Sát hạch, cấp, đổi GPLX cơ giới đường bộ (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).