Đối tượng mở rộng, cơ hội an cư đến với nhiều người

Bà Bùi Thị Hằng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận An Dương, TP Hải Phòng cho biết, Chương trình cho vay nhà ở xã hội được triển khai theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, thay thế Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hướng đến các đối tượng rất mở.

Cụ thể, các đối tượng gồm người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân nhân, công nhân công an, công chức, công nhân, công chức và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội trên địa bàn quận An Dương, TP Hải Phòng ký hồ sơ để thực hiện giải ngân. Ảnh: PV.

Với mức lãi suất ưu đãi bằng với lãi suất cho vay hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ (hiện nay 6,6%/năm, tương đương 0,55%/tháng) và thời gian cho vay dài (tối đa 25 năm), chương trình giúp giảm áp lực tài chính cho người dân, tạo cơ sở để họ sở hữu nhà ở, cải tạo nhà ở phù hợp. Đây là chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Để chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, NHCSXH quận đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, minh bạch.

Người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội sử dụng nguồn vay từ NHCSXH quận An Dương ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Ảnh: PV.

Nhờ đó, từ khi triển khai, con số cập nhật tới ngày 22/4/2025, NHCSXH quận đã giải ngân số tiền hơn 51 tỷ đồng cho 154 khách hàng vay vốn. Trong đó cho vay để mua nhà ở xã hội là trên 32 tỷ đồng/97 khách hàng; cho vay để xây, sửa nhà ở là trên 18 tỷ đồng/57 hộ. Nhiều hộ gia đình trước đây phải sống trong những căn nhà xuống cấp hoặc đi thuê nhà trọ nay đã có điều kiện xây dựng, mua nhà ở xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống.



Tiếp tục tạo điều kiện tối ưu giúp người dân ổn định cuộc sống

Ghi nhận tại Phòng giao dịch NHCSXH quận An Dương trong buổi giải ngân ngày 22/4/2025, người ở Hà Nội về, người ở Thái Bình sang, người ở Hoà Bình tới và nhiều đối tượng khách hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước. Điều này cho thấy, đối tượng thuộc chương trình vay để mua nhà ở xã hội trên địa bàn quận rất đa dạng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, trú tại Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình chia sẻ, bà vốn quê Hải Phòng nhưng lấy chồng người Thái Bình nên theo chồng về đó sinh sống, công tác. Chồng bà không may mất sớm, con cái lại ở cả Hà Nội. Anh, chị, em ruột thịt đều sinh sống tại Hải Phòng nên bà Vân mong muốn tìm được căn nhà phù hợp với điều kiện địa lý và kinh tế để sắp tới nghỉ hưu, bà về quê hương quấn túm cùng người thân. Với chính sách mở và cung cách phục vụ nhiệt tình, cởi mở, nhanh gọn của NHCSXH quận An Dương, bà chọn mua nhà ở xã hội tại khu vực KCN Tràng Duệ. Với nhu cầu này, bà Vân sẽ chi trả trước 30% số tiền của căn nhà (trên 50m2 với giá khoảng 1,2 tỷ đồng) theo yêu cầu của dự án, phần tiền còn lại là sử dụng đòn bẩy tài chính từ phía NHCSXH quận An Dương.

Người dân có nhu cầu vay vốn NHCSXH được tư vấn, hướng dẫn rất nhiệt tình. Ảnh: PV.

Chị Vũ Thị Hà, SN 1975, trú tại An Đồng, quận An Dương, TP Hải Phòng chia sẻ, với chính sách mở và làm thủ tục rất nhanh gọn trong chương trình cho vay mua nhà ở xã hội như hiện nay trên địa bàn quận An Dương, chị quyết định làm thủ tục theo qui định để mua 1 căn nhà ở xã hội trên địa bàn quận An Dương cho con gái chị với giá 1,2 tỷ đồng. Chị đã hoàn tất các thủ tục và đã được giải ngân theo đúng qui trình. Chị và gia đình rất mừng vì khi con cái lập gia đình, đây cũng là tiền đề để các con chị có cơ hội an cư sớm. Mọi thủ tục hoàn tất, gia đình có thắc mắc về phần thanh toán cho mỗi tháng cũng đều được cán bộ, người phụ trách hồ sơ vay của chị tại NHCSXH quận An Dương trao đổi, hướng dẫn rất dễ hiểu và nhiệt tình.

Ngân hàng Chính sách xã hội quận An Dương, TP Hải Phòng hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ và giải ngân. Ảnh: PV.

Bà Bùi Thị Hằng, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận An Dương, TP Hải Phòng cho biết, nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều, từ ngày 22/4/2025 đến hiện tại đơn vị vẫn tiếp tục hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ và giải ngân. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH quận An Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình cho vay nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người dân đủ điều kiện vay vốn có cơ hội sở hữu nhà ở, ổn định cuộc sống.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội không chỉ giúp người dân có mái ấm ổn định, mà còn góp phần phát triển đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy kinh tế địa phương. Với sự vào cuộc tích cực của Phòng giao dịch NHCSXH quận An Dương chính sách này sẽ tiếp tục lan tỏa và mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều gia đình hơn nữa.