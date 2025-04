Người dân TPHCM háo hức chờ thưởng thức Lễ diễu binh, diễu hành 30/4

Người dân TP.HCM những ngày tới sẽ được thưởng thức những màn tập luyện của các lực lượng để chuẩn bị cho chương trình diễu binh diễu hành 30/4 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Suốt thời gian qua, các lực lượng đang tích cực tập luyện cho chương trình Lễ diễu binh diễu hành lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM. Trong 2 ngày 5/4 và 6/4 Đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ vào TP.HCM chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã đến nhà ga Biên Hoà. Tổng số cán bộ, chiến sĩ quân đội và lực lượng dân quân thuộc 5 đoàn gần 3.200 người.

Các lực lượng vũ trang tích cực tập luyện chuẩn bị Lễ diễu binh diễu hành 30/4

Sắp tới, các lực lượng này sẽ tiếp tục tiến hành tổng hợp luyện tại sân bay Biên Hoà vào các ngày 11/4 và 15/4. Sau đó, chương trình sơ duyệt diễu binh 30/4/2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/4/2025. Chương trình Tổng duyệt diễu binh 30/4/2025 vào ngày 27/4/2025.

Hôm 7/4, lực lượng pháo lễ của Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) tập kết 15 khẩu đại bác từ Đồng Nai đến công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM). Lữ đoàn 96 đã triển khai trận địa pháo lễ, chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Sau đó, lực lượng này tổ chức huấn luyện, khai hỏa loạt đại bác với đầu đạn nổ (đầu đạn chỉ có thuốc nổ) vào các ngày 8, 11 và 15/4. 15 khẩu đại bác được chia cho 5 trung đội, mỗi trung đội phụ trách 3 khẩu, khai hỏa lần lượt theo kế hoạch. Có khoảng 80 chiến sĩ đang tham gia bảo vệ và phục vụ tại trận địa pháo ở Bến Bạch Đằng. Đồng thời, các biện pháp kỹ thuật an toàn cũng được triển khai đồng bộ.

Dự kiến lực lượng pháo lễ sử dụng 18 khẩu pháo 105mm (15 khẩu chính thức, 3 khẩu dự bị) để chào mừng sự kiện 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình sẽ có nội dung bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Dàn đại bác khai hoả trong buổi tập luyện tại bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM

Chứng kiến không khí sôi nổi của của các lực lượng tập luyện, người dân TP.HCM thêm háo hức. Anh Nguyễn Duy Linh ở quận 1 TP.HCM cho biết: “Những ngày này, các lực lượng tập luyện ở khắp nơi. Bên cạnh đó, các thông tin về Lễ diễu binh diễu hành khiến tôi nôn nao chờ đến ngày được thưởng thức chương trình hoành tráng này”.

Còn chị Lâm Thanh Tuyết chia sẻ: “Cuối tháng 3 chúng tôi được xem các máy bay quân sự hợp luyện nhào lộn trên bầu trời, mấy ngày nay các lực lượng tập luyện và bắn đại bác tại bến Bạch Đằng,… các hoạt động này khiến không khí TP.HCM thêm sôi động. Tôi và gia đình đang háo hức chờ đến ngày tháng 4 lịch sử”.

Lễ diễu binh diễu hành 30/4/2025 tại TP.HCM được tổ chức tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống nhất, thời gian dự kiến tổ chức lễ diễu binh 30/4 là vào lúc 6h30 ngày 30/4/2025. Theo kế hoạch, lễ diễu binh dự kiến quy tụ khoảng 35 khối thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp thực hiện, phần diễu hành do TP.HCM đảm nhiệm. Dự kiến hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra trọng thể trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức vào 8h ngày 30/4, trên tuyến đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) với hơn 13.000 người tham gia.

Bên cạnh đó, lực lượng không quân bay chào mừng (dự kiến 13 máy bay trực thăng; 9 máy bay Yak-130; 7 máy bay Su-30MK2); diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.