Kinh tế
Thứ tư, ngày 24/09/2025 11:43 GMT+7

"Người khổng lồ" rót thêm 200 triệu USD vào LG, thúc đẩy chuỗi giá trị công nghệ cao

Nguyễn Thụy Thứ tư, ngày 24/09/2025 11:43 GMT+7
Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hôm nay 24/9 chào đón thông tin mang tính bước ngoặt: “Ông lớn” đầu tư toàn cầu IFC rót thêm 200 triệu USD vào LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (LGITVH).
Đây không chỉ là một khoản vay thông thường mà còn là một đòn bẩy chiến lược, hứa hẹn thay đổi vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cho vay (Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới) là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi.

IFC giúp mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị

LGITVH là công ty con của LG Innotek Co., Ltd. (thuộc tập đoàn LG Hàn Quốc) – một trong những nhà sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu thế giới.

LGITVH hiện nay đang vận hành hai nhà máy tại Hải Phòng với hơn 5.000 nhân viên. Với khoản vay 200 triệu USD từ IFC, LGITVH sẽ xây dựng nhà máy thứ ba để mở rộng quy mô sản xuất mô-đun camera cho điện thoại thông minh. Dự án này không chỉ đơn thuần là mở rộng công suất mà còn là một bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi hoạt động của LGITVH thành một tổ hợp chế tạo toàn diện.

Khu nhà máy LG Innotek Hải Phòng. Nguồn: LGITVH

Ông Carsten Mueller, Giám đốc phụ trách ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của IFC, cho biết: “Với sự hỗ trợ từ IFC, việc mở rộng quy mô sản xuất của một trong những nhà sản xuất điện tử công nghệ cao hàng đầu Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng cho ngành công nghiệp chế tạo tại Việt Nam”.

Ông Mueller khẳng định trong thông cáo 24/9/2025 của IFC: “Khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm có tay nghề cao, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng và độ phức tạp trong quy trình sản xuất của ngành điện tử, qua đó củng cố vị thế của ngành trên thị trường toàn cầu".

Đáng chú ý, khoản đầu tư này sẽ khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa LGITVH và các nhà cung ứng trong nước, giúp họ nâng cao tiêu chuẩn sản xuất để đáp ứng yêu cầu toàn cầu. Việc này không chỉ gia tăng giá trị nội địa mà còn thúc đẩy sự phát triển của một lực lượng lao động có tay nghề cao trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đầu tư của IFC nhắm tới phát triển bền vững

Khoản vay 200 triệu USD này được triển khai dưới hình thức khoản vay gắn với mục tiêu phát triển bền vững (SLL), một hình thức tài chính sáng tạo nhằm khuyến khích doanh nghiệp giảm phát thải khí nhà kính. LG Innotek đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, bao gồm sử dụng 100% điện tái tạo vào năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040.

Ông Ji-hwan Park, Giám đốc Tài chính kiêm Phó Chủ tịch cấp cao của LG Innotek, chia sẻ rằng quan hệ đối tác với IFC sẽ giúp nâng cao đáng kể trình độ quản lý về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của công ty. Đối với Việt Nam, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, các công cụ tài chính như SLL đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Khoản đầu tư mới nhất của IFC vảo LG Innotek tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy công nghiệp điện tử. Ảnh: LGITVH

Khoản vay gắn với mục tiêu phát triển bền vững của IFC hướng tới việc tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm các nhà đầu tư và nhà sản xuất khác, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng xanh hơn, đồng thời xây dựng lực lượng lao động có trình độ cao, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất bền vững với giá trị gia tăng cao.

IFC nhấn mạnh tổ chức này luôn cam kết cung cấp các giải pháp chuyên biệt nhằm hỗ trợ các đối tác tại châu Á, bao gồm LG Innotek, đạt được tăng trưởng bền vững tại các thị trường mới nổi.

Quan hệ đối tác giữa IFC và Tập đoàn LG bắt đầu từ những năm 1970 với khoản đầu tư vào LG Electronics Inc. (trước đây gọi là Goldstar), khi Hàn Quốc vẫn còn là quốc gia nhận viện trợ. Kể từ đó, IFC đã hợp tác với nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn LG trong các dự án tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu.


Từ khóa:
