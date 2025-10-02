Người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng khi mua "khóa tu mùa hè" cho con gái

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều Fanpage trên mạng xã hội mạo danh chùa, tự viện để kêu gọi đăng ký tham gia "khóa tu". Sau khi thu hút người quan tâm, các đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện nhiệm vụ mua vật phẩm, tăng tương tác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Công an phường Ngọc Hà tiếp nhận trình báo của chị N. (30 tuổi, trú tại Hà Nội). Chị cho hay do muốn cho con gái tham gia khóa tu, chị tìm thấy một Fanpage có tên "Khóa tu mùa hè" rồi nhắn tin liên hệ.

Người phụ nữ bị mất 200 triệu đồng khi tham gia "khóa tu mùa hè" giả mạo. Ảnh: CAHN.

Sau khi được hướng dẫn làm hồ sơ bằng cách mua vật phẩm, thực hiện nhiệm vụ trực tuyến, chị đã tiến hành hơn 100 giao dịch, mất gần 200 triệu đồng. Nhận thấy bị lừa, chị N. đã báo công an.

Theo Công an Hà Nội, để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần: Cẩn trọng khi tìm hiểu các thông tin về các khóa tu trên mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng ký qua website, Fanpage, tài khoản mạng xã hội kêu gọi tham gia, đóng tiền, ủng hộ, từ thiện. Kiểm tra tính minh bạch fanpage, các fanpage lừa đảo thường mới lập hoặc có sự thay đổi tên nhiều lần. Bên cạnh đó, người dân cần theo dõi thông tin trên các trang thông tin chính thống về các khóa tu tại các cơ sở Phật giáo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.