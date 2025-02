Người xưa dặn: "5 không trong Rằm tháng Giêng, tránh xui xẻo, chiêu may mắn cả năm"

Người xưa cho rằng, chỉ cần tránh những điều này trong Rằm tháng Giêng thì cả năm Ất Tỵ sẽ trôi qua suôn sẻ, công thành danh toại, làm ăn phát tài phát lộc.

Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ quan trọng trong phong tục tập quán của người Việt. Người xưa có quan niệm "cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng".

Có rất nhiều phong tục được duy trì từ xưa đến nay trong Rằm tháng Giêng như làm mâm cúng tổ tiên, đi chùa cầu an, dâng sao giải hạn...

Theo người xưa, có 1 số điều nên kiêng kỵ trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm được suôn sẻ, thuận lợi. Những điều này chính là tím kiếm may mắn và tránh tai họa trong cuộc sống.

Người xưa dặn: Không vay tiền cũng không cho vay vào Rằm tháng Giêng. Ảnh minh họa AI

1. Người xưa dặn: Không cãi vã, khóc lóc trong Rằm tháng Giêng

Người xưa cho rằng Rằm tháng Giêng không nên cãi vã, khóc lóc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận may cả năm của bạn.

Theo đó, Tết Nguyên Tiêu là ngày đoàn tụ gia đình. Gia đình cần phải hòa thuận để có thể mang lại may mắn cho mọi thành viên.

Nếu cãi nhau, khóc lóc vào ngày này sẽ mang lại xui xẻo cho bản thân, khiến gia đình bất hòa, lục đục. cũng như khóc lóc, mở màn cho cả năm không hạnh phúc, thuận lợi của gia đình.

Do đó, vào ngày này, dù bạn có nóng tính đến đâu cũng phải biết nhẫn nhịn. Đoàn tụ là dịp vui, bỏ qua chuyện may rủi, cãi vã trong lúc vui vẻ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng, không may cho cả năm.

2. Người xưa dặn: Không vay tiền cũng không cho vay vào Rằm tháng Giêng

Người xưa cho rằng việc cho vay tiền vào Rằm tháng Giêng sẽ mở màn cho cả năm suốt ngày phải cho vay của bạn. Do đó, cho dù mối quan hệ thân thiết đến đâu bạn cũng tránh cho vay vào ngày này.

Người xưa còn có câu: "Vay tiền trong Tết Nguyên tiêu, cả năm sẽ thiếu tiền". Theo dân gian, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là thời điểm tích lũy của cải. Ngày Rằm tháng Giêng là cột mốc quan trọng nhất. Cho vay tiền tượng trưng cho "sự ra đi của cải", còn vay tiền là tượng trưng cho "cả năm thiếu thốn".

Người xưa dặn: Không để hũ gạo bị vơi trong Rằm tháng Giêng. Ảnh minh họa AI

3. Người xưa dặn: Không mặc quần áo cũ rách hoặc làm vỡ đồ vật vào Rằm tháng Giêng

Điều cấm kỵ này rất đơn giản. Nghĩa là vào ngày Rằm tháng Giêng, bạn không được mặc quần áo cũ hoặc làm vỡ ly tách, bát trà.

Người xưa có câu: "Quần áo rách rưới thu hút thần nghèo, bát đĩa vỡ cắt đứt gốc rễ phước lành".

Tết Nguyên Tiêu, nếu bạn mặc quần áo rách rưới, điều đó tượng trưng cho sự nghèo đói. Làm vỡ một chiếc bát thậm chí sẽ cắt đứt phước lành của bạn. Do đó, nên hạn chế đổ vỡ trong ngày này.

4. Người xưa dặn: Không để hũ gạo bị vơi trong Rằm tháng Giêng

Người xưa cho rằng nếu nhà bạn có hũ gạo, trước Rằm tháng Giêng nên kiểm tra xem hũ gạo đầy hay vơi, nếu vơi cần nhanh chóng đổ đầy lại.

Người xưa có câu nói: "Tết Nguyên Tiêu mà hũ gạo rỗng thì cả năm đói bụng". Hũ gạo trong nhà tượng trưng cho lương thực, của cải trong gia đình. Do đó, cần phải "đổ đầy" hũ gạo trong Rằm tháng Giêng để cả năm được no đủ, tài lộc dồi dào, của cải dư dả.

Rằm tháng Giêng, mọi người thường đi chùa để cầu nguyện cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa AI

6. Người xưa dặn: Tránh sử dụng những từ ngữ tục tĩu hoặc không may mắn trong Rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng còn được người xưa cho là ngày Thiên quan ban phúc (trời ban cho phước lành), nếu nói lời không hay hoặc lời không may vào ngày này, Thiên quan có thể không vui.

Trong trường hợp này, chẳng những Thiên quan không phù hộ mà còn có thể lấy đi vận may của cả năm, khiến vận mệnh của gia đình sẽ xấu đi trong một thời gian.

Sự náo nhiệt của Rằm tháng Giêng có ý nghĩa thu hút may mắn. Khi Thiên quan thấy mọi người vui vẻ, ông cũng sẽ vui vẻ và tiếp tục ban phước lành.

Vì vậy, người xưa cho rằng bạn không nên nói tục vào ngày Rằm tháng Giêng, đừng để lời nói không hay ảnh hưởng đến vận may cả năm của bạn.

Rằm tháng Giêng, mọi người thường đi chùa để cầu nguyện cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho dù những điều cấm kỵ có thể không phù hợp với cuộc sống hiện đại nhưng đều phản ánh những mong mỏi của người xưa về cuộc sống may mắn, no đủ, thuận buồm xuôi gió.