Người xưa dặn: "Mùng 1 Tết, 10 không làm, cả năm may mắn, suôn sẻ, Thần Tài ghé thăm"

Vậy những điều mà người xưa dặn không nên làm trong ngày mùng 1 Tết là gì vậy?

Theo truyền thống, bắt dầu từ sáng sớm mùng 1 Tết Nguyên đán, mọi người sẽ dậy sớm khoác lên mình những bộ quần áo mới, ý nghĩa một năm mới và một không khí mới, tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới.

Sau đó, mỗi nhà sẽ đốt pháo có ý nghĩa xua đuổi tà ma, tránh tai họa và đón những điều may mắn trong năm mới. Ngoài ra, người trẻ sẽ chúc Tết người lớn tuổi để bày tỏ sự kính trọng và cầu phúc cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, người xưa cũng dặn 1 số điều không được làm trong ngày mùng 1 Tết để cả năm được suôn sẻ, may mắn.

Theo người xưa, việc đòi nợ vào mùng 1 Tết có thể sẽ kéo dài việc xui xẻo này, thường xuyên bị nợ nần trong năm mới.

1. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không cãi vã

Trong dịp Tết Nguyên đán, cả nhà ngồi quây quần, nếu có mâu thuẫn thì phải nhấn nút “tạm dừng”. Nếu ngày mùng 1 Tết đã cãi cọ, mắng chửi nhau đến mức đỏ mặt tía tai, ném vỡ đồ đạc, động chân động tay thì không những không khí hiện tại mất đi hoàn toàn mà năm mới cũng sẽ chìm trong bóng tối bất hòa.

Người xưa quan niệm rằng việc cãi nhau vào ngày mùng 1 Tết sẽ mang lại xui xẻo và mang lại xui xẻo cho gia đình, vì vậy trong đêm giao thừa các bạn phải hòa thuận.

2. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không vay tiền, trả nợ, cho vay

Thông thường, vào mùng 1 Tết người ta sẽ kiêng vay tiền và kiêng đòi nợ, trả nợ. Nếu ai đó có khoản nợ đến hạn thì người ta cũng hoãn lại đến sau Rằm mới đòi.

Theo người xưa, việc đòi nợ vào mùng 1 Tết có thể sẽ kéo dài việc xui xẻo này, thường xuyên bị nợ nần trong năm mới. Còn việc trả tiền vào mùng 1 Tết có thể tổn hại đến tài vận của 1 người. Nếu mùng 1 Tết đã đi vay tiền thì cả năm có thể bạn sẽ phải sống trong túng thiếu, vay mượn.

Do đó, nếu ai đó là chủ nợ hay con nợ thì hãy chờ đợi đón xong năm mới hãy bình tĩnh giải quyết, cố gắng trải qua ngày đầu năm vui vẻ, thoải mái, không để tiền bạc làm cho u ám, mệt mỏi.

Theo người xưa, mùng 1 Tết, bạn phải cẩn thận với những lời nói không may mắn để tránh xui xẻo "vận vào thân".

3. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không đánh mắng trẻ

Trẻ vốn đã háo hức đón Tết và có thể nghịch ngợm nhưng đừng đánh, mắng dù chúng có giận dữ đến đâu. Theo người xưa, ngày đầu tiên của năm mới là ngày bắt đầu của một năm mới, tượng trưng cho những hy vọng mới và nhiều may mắn.

Con cái là tương lai, niềm hy vọng của gia đình, việc đánh đập, mắng mỏ con cái trong ngày này không chỉ khiến con cái chán nản, phá hoại không khí hòa thuận của gia đình mà còn bị coi là xua đi những phúc lành, may mắn trong năm.

Theo người xưa, mùng 1 Tết là thời điểm ấm áp cho những cuộc đoàn tụ. Việc đánh đập, la mắng trẻ em sẽ phá hỏng không khí lễ hội và làm tổn thương lòng tự trọng của các em.

Và theo truyền thống, điều này sẽ làm hỏng sự may mắn trong năm mới và khiến gia đình không được an lành, hạnh phúc. Do đó, hãy kiên nhẫn và đợi sau Tết hãy giáo dục trẻ.

4. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không nói lời không may mắn

Theo người xưa, mùng 1 Tết, bạn phải cẩn thận với những lời nói không may mắn để tránh xui xẻo "vận vào thân". Không nên nói ra những từ như “chết", “bệnh tật”, “nghèo nàn”, “vỡ nát”...

Ngoài ra, hãy tăng cường nói những lời tốt lành như cát tường, may mắn, tài lộc, khỏe mạnh, giỏi giang, sung túc... Những lời như vậy sẽ mang may mắn cho bản thân và gia đình.

Nếu chẳng may nói sai điều gì, bạn nên nhanh chóng nói điều cát tường và niệm vài lời cát tường để bù đắp.

Theo người xưa, với bầu không khí năm mới, đừng mặc quần áo rách rưới, cũ, bẩn.

5. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không mặc quần áo cũ

Theo người xưa, với bầu không khí năm mới, đừng mặc quần áo rách rưới, cũ, bẩn. Đổi mới từ đầu đến chân có nghĩa là rũ bỏ cái cũ và chào đón cái mới, chào đón năm mới với diện mạo mới và bước vào năm mới với tinh thần đổi mới.

Do đó, hãy nói không với việc mặc quần áo quá cũ, bẩn, rách vào ngày mùng 1 Tết. Mọi người hãy mặc những màu sáng sủa, may mắn, tài lộc, tốt lành như màu đỏ, vàng. Những màu tối như đen, xám không nên mặc vì có thể mang lại đen đủi trong năm mới.

Khi đến chúc Tết nhà nhau cũng nhớ mặc các bộ quần áo mới, trang trọng, có màu sắc may mắn để mang lại may mắn cho gia đình.

6. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không uống thuốc

Ngày mùng 1 Tết, mọi người cố gắng không dùng thuốc nếu có thể, đặc biệt là thuốc bổ, còn người có bệnh cần phải uống thuốc cũng không thể tránh được.

Đặc biệt, người xưa có câu: "Uống thuốc vào Đêm Giao thừa sẽ mang bệnh sang năm mới", do đó, nếu phải uống thuốc nên tránh vào thời điểm "giữa 2 năm".

Vào mùng 1 Tết, người xưa cũng khuyên không được dùng dao kéo để may vá. Bởi vì kim, chỉ, kéo đều tượng trưng cho sự tranh chấp ngôn từ.

7. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không động đến chổi

Người xưa cho rằng, mùng 1 Tết là thời điểm tốt để thu hút tài lộc và tích lũy tài lộc. Nếu bạn dùng chổi quét nhà hoặc đổ rác thì có nghĩa là may mắn, phú quý sẽ đến trước cửa nhà bạn sẽ bị quét đi.

Ngoài ra, vào mùng 1 Tết, người ta phải đón Thần Tài vào nhà nên mọi vật trong nhà từ mùng 1 đến mùng 4 Tết đều gắn liền với sự giàu sang và thịnh vượng.

Nếu bạn quét nhà hoặc vứt rác vào thời điểm này, việc quét sạch hoặc vứt bỏ tài lộc và phước lành trong nhà sẽ được coi là một điều không may mắn.

Trong khoảng thời gian từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Âm lịch, nếu phải quét sàn thì thì nên quét từ ngoài vào trong và vun rác vào góc kín đáo trong nhà, đợi đến mùng 6 Tết mới nên đi đổ rác.

8. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không động đến việc may vá

Vào mùng 1 Tết, người xưa cũng khuyên không được dùng dao kéo để may vá. Bởi vì kim, chỉ, kéo đều tượng trưng cho sự tranh chấp ngôn từ.

Những đồ này cũng có tính chất "sắc bén" nên động đến chúng vào ngày đầu năm mới đồng nghã với việc bạn có thể gặp rắc rối không đáng có trong năm mới.

Người xưa thường cầu mong có một khởi đầu tốt lành để cầu mong thành công, may mắn trong năm.

9. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không ngủ nướng

Ngủ nướng vào ngày đầu tiên của năm mới được coi là dấu hiệu của sự lười biếng, bạn có thể bối rối và không đạt được thành tựu gì trong năm nay.

Dậy sớm đồng nghĩa với việc làm việc chăm chỉ và tích cực trong năm mới. Vì vậy, dù tối hôm trước có chơi muộn đến đâu thì bạn cũng nên dậy sớm vào ngày đầu tiên của năm mới để đón những tia nắng đầu tiên trong năm mới.

10. Người xưa dặn: Mùng 1 Tết không để ví rỗng

Ngày đầu tiên của năm mới cũng là ngày đón Thần Tài. Người xưa thường cầu mong có một khởi đầu tốt lành để cầu mong thành công, may mắn trong năm.

Không có tiền trong túi được coi là không may mắn vì nó có thể báo trước vận may tài chính kém và hạn chế về tài chính trong năm mới.

Để tránh hàm ý xui xẻo này, người ta thường chuẩn bị một số phong bao lì xì hoặc tiền mặt vào ngày mùng một Tết để đảm bảo có tiền trong túi. Điều này có nghĩa năm mới sẽ tràn đầy tài lộc và phsu quý.

Dù những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết mà người xưa truyền lại chính là những khát khao của cha ông ta về một cuộc sống tốt đẹp hơn, gia đình hạnh phúc, sung túc và yêu thương lẫn nhau.

Hãy nhớ thực hiện những điều kiêng kỵ đáng yêu này để cả năm mới Ất Tỵ được may mắn nhé. Năm mới Ất Tỵ, chúc mọi người cuộc sống ngọt ngào, sức khỏe dồi dào, tài lộc sung túc, ví tiền căng nứt, mạnh khỏe, vui tươi!