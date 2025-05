Nguồn cung nhà ở cải thiện mạnh

Trong báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý 1/2025 của Bộ Xây dựng ghi nhận thị trường vừa trải qua một giai đoạn tăng trưởng tích cực. Trong đó, thị trường chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nguồn cung nhà ở. Có 14 dự án nhà ở thương mại hoàn thành với gần 3.813 căn, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời gian này, 26 dự án được cấp phép xây dựng với tổng số khoảng 15.780 căn, tăng hơn 140% so với quý trước và cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, 59 dự án nhà ở thương mại với gần 20.000 căn đủ điều kiện bán hàng, tăng mạnh so với quý 4/2024. Hiện có gần 1.000 dự án với gần 400.000 căn đang trong giai đoạn xây dựng trên toàn quốc.

Biểu đồ: Bộ Xây dựng

Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội tiếp tục được triển khai tích cực. Quý 1/2025 ghi nhận 19 dự án với hơn 16.800 căn nhà ở xã hội hoàn thành và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng vẫn còn hạn chế, mới đạt khoảng 3.400 tỷ đồng cho gần 100 dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng nhà ở. Bộ Xây dựng cho biết trong quý đã hoàn thành 17 dự án với quy mô khoảng 4.414 lô/nền, bằng 85% so với quý 4/2024 và bằng gần 81% so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra còn 490 dự án đang triển khai xây dựng và 11 dự án được cấp phép mới.

Giao dịch phục hồi tích cực, "cắt cơn sốt" giá

Theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng các địa phương, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ ghi nhận hơn 33.580 giao dịch thành công, tăng 32% so với quý liền trước. Về lượng giao dịch đất nền có hơn 101.000 giao dịch thành công và cũng ghi nhận tăng hơn 16% so với quý trước.

Biểu đồ: Bộ Xây dựng

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý 1/2025 vào khoảng 23.400 căn/nền (bao gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền), trong đó: Chung cư 2.339 căn; nhà ở riêng lẻ 9.376 căn; đất nền 11.685 nền.

Lượng tồn kho bất động sản tại các dự án tiếp tục giảm so với quý 4/2024 tuy nhiên không đồng đều trong các loại hình bất động sản, phân khúc nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 83,5% so với quý 4/2024 trong khi phân khúc nhà chung cư và đất nền còn cao hơn so với quý 4/2024.

Giá bán căn hộ chung cư trong quý này duy trì ổn định, không còn tăng "nóng" như năm 2024. Phân khúc căn hộ bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2, phân khúc trung cấp dao động 45 - 70 triệu đồng/m2, cao cấp từ 70 - 100 triệu đồng/m2 và phân khúc siêu sang có thể lên gần 200 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, sau thời gian tăng liên tục, giá chung cư đến nay đã ổn định. Tại một số dự án, giá tăng khoảng 5% so với cuối năm 2024.

Dù đã dần hạ nhiệt nhưng giá chung cư Hà Nội vẫn neo cao. Khảo sát trên thị trường cho thấy, giá chung cư rao bán vẫn phổ biến từ 50 triệu đồng/m2 trở lên, gần như không có căn hộ bình dân giá dưới 45 triệu đồng/m2. Tại dự án The Sakura - Vinhomes Smart City rao bán khoảng 60 - 80 triệu đồng/m2; dự án Eco Lake View (Hoàng Mai) rao bán 58 - 70 triệu đồng/m2; dự án Vinhomes D'Capitale (Cầu Giấy) đang được rao bán từ 75 - 110 triệu đồng/m2...

Còn tại TP. HCM, giá căn hộ chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí có mức tăng khoảng 3 - 4 % so với quý 4/2024.

Đối với biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn, nhìn chung giá tiếp tục có xu hướng tăng.

Tại TP. Hà Nội, giá rao bán nhà ở liền kề, biệt thự trong dự án có mức giá tăng khoảng 5 - 10% so quý 4/2024. Trong đó, mức giá phổ biến rao bán dao động từ 100 - 200 triệu đồng/m2; một số dự án có mức giá rao bán lên đến trên 300 triệu đồng/m2.

Nguồn cung nhà ở thương mại tăng 140%, 'cơn sốt' giá đã hạ nhiệt. Ảnh: Dân Việt

Với nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng cho biết: Tại các địa phương có thông tin là nơi đặt cơ quan hành chính mới, mặt bằng giá bị đẩy lên cao và lượng giao dịch cũng có xu hướng tăng, cục bộ ở một số địa phương như: Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai,... giá bất động sản tăng vọt.

Dẫn chứng, Bộ Xây dựng chỉ rõ: Tại Bắc Giang, giá đất tại một số khu vực thuộc TP. Bắc Giang tăng trên 20% so với thời điểm cuối năm 2024.

Tại Phú Thọ, tại một số khu dân cư, thậm chí cả khu đô thị bị bỏ hoang nhiều năm tại khu vực Vân Phú, Trưng Vương, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Gia Cẩm giá đất rao bán tăng 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hải Phòng, giá cả lô đất tại Kiến Thụy, An Đồng, Thủy Nguyên được rao tăng 15 - 20% so với cuối năm 2024; Tại Đồng Nai, giá rao bán đất nền thời điểm tháng 3/2025 tại một số khu vực thuộc Nhơn Trạch tăng khoảng 20 - 30%, có nơi tăng trên 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, sự tăng về giá và lượng này có yếu tố do giao dịch đầu cơ và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho thị trường. Trước tình trạng đó, cơ quan quản lý tại địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân cần thận trọng với những thông tin không chính thống đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.