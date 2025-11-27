Kết quả CLB CAHN vs Bắc Kinh Quốc An: Sai lầm của Nguyễn Filip và màn lội ngược dòng ngoạn mục

Nguyễn Filip luôn là lựa chọn số một của HLV Mano Polking tại CLB CAHN ngoại trừ những thời điểm anh dính chấn thương. Trong trận đấu giữa CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An tại lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two, Nguyễn Filip có tên trong đội hình xuất phát.

Ở cuộc so tài này, CLB tung ra đội hình rất mạnh với nhiều hảo thủ như Quang Hải, Adou Minh, Cao Pendant Quang Vinh, Alan, Leo Artur… Mục tiêu của CLB CAHN rõ ràng là hướng tới chiến thắng khi có lợi thế sân nhà.

CLB CAHN trải qua trận đấu đầy kịch tính trước Bắc Kinh Quốc An. Ảnh: Như Đạt (VOV)

Sau 4 lượt trận trước đó, CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An cùng có 5 điểm. Theo quy định, nếu kết thúc vòng bảng, trong trường hợp hai đội trở lên bằng điểm nhau thì chỉ số đầu tiên được tính đến để xếp hạng là kết quả đối đầu trực tiếp. Do CLB CAHN và Bắc Kinh Quốc An đã hòa nhau 2-2 nên đội thắng ở cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy sẽ cùng Macarthur (đã thắng Tai Po 2-1 ở lượt trận này để củng cố ngôi đầu với 10 điểm và chắc chắn đi tiếp) vượt qua vòng bảng.

Trận đấu có tính chất rất quan trọng, CLB CAHN có lực lượng tối ưu nhưng lại vận hành lối chơi không tốt. Đặc biệt, ở phút 11, từ một tình huống tưởng chừng vô hại, thủ môn Nguyễn Filip của CLB CAHN lại chần chừ rồi sau đó đá bóng bật người Lin Liangming bay vào lưới nhà, giúp Bắc Kinh Quốc An có bàn mở tỷ số theo kịch bản không ai ngờ tới.

Sau khi bị dẫn trước khá vô duyên, CLB CAHN đã nỗ lực đẩy cao đội hình, dồn ép đối phương và được trọng tài cho hưởng một quả phạt đền vào phút 27.

Ở tình huống này, bóng dường như chưa chạm tay Jiang Wenhao bên phía Bắc Kinh Quốc An, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Mặc dù vậy, Leo Artur đã bỏ lỡ cơ hội khi thực hiện cú đá không hiểm, bị thủ môn Wu Shaocong hóa giải.

Nguyễn Filip mắc lỗi lớn trong bàn thua duy nhất của CLB CAHN. Ảnh: Như Đạt (VOV)

Vấp phải 2 pha bóng rất bất lợi, tinh thần của CLB CAHN có phần bị ảnh hưởng đáng kể. Những phút còn lại của hiệp một, CLB CAHN chơi nhạt nhòa và thậm chí còn chịu sức ép ngược từ Bắc Kinh Quốc An.

Sang hiệp hai, CLB CAHN vùng lên tấn công trong tình thế không còn gì để mất. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của CLB CAHN đã được đền đáp xứng đáng. Phút 77, tình huống phối hợp khá tốt của Leo Artur và Rogerio tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách. Một cầu thủ áo trắng phá bóng trúng vị trí của Mauk đưa trái bóng đi thẳng vào lưới.

Đến phút 90, Rogerio căng ngang vào trong từ cánh trái để Đình Bắc băng vào đá bồi tung lưới Bắc Kinh Quốc An. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, CLB CAHN có 8 điểm sau 5 lượt trận, hơn Bắc Kinh Quốc An 3 điểm, hơn cả về thành tích đối đầu và đã có vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.