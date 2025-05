Cùng bị đề nghị truy tố còn có Nguyễn Văn Bình (30 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về tội “Môi giới hối lộ”.

Nguyên kiểm sát viên Nhơn Trạch bị đề nghị truy tố vì nhận 250 triệu đồng "chạy án". Ảnh: Minh họa

Theo kết luận, tháng 11/2023, Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố vụ án và bắt tạm giam các bị can Nguyễn Đông Đức, Nguyễn Huỳnh Quang và Phạm Văn Bi về tội “Cố ý gây thương tích”. Lúc này, Nguyễn Trọng Nhân (anh trai bị can Đức) đã liên hệ Nguyễn Văn Bình để nhờ giúp "chạy án".

Bình sau đó kết nối Nhân với kiểm sát viên Đinh Tuấn Anh, người trực tiếp thụ lý vụ án. Tại cuộc gặp, Tuấn Anh gợi ý "chạy án" cho bị can Đức với giá 450 triệu đồng. Theo điều tra, ông Tuấn Anh đã nhận hai lần, tổng cộng 250 triệu đồng từ người nhà bị can. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông không thực hiện bất cứ hành động nào để giúp đỡ như cam kết. Khi người nhà bị can yêu cầu hoàn tiền, Tuấn Anh chỉ trả lại 100 triệu đồng, cho rằng số còn lại đã "lo" xong.

Bức xúc, Nguyễn Trọng Nhân đã làm đơn tố cáo Tuấn Anh và Bình. Trong quá trình điều tra, Tuấn Anh đã buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.

Đối với Nguyễn Văn Bình, cơ quan điều tra xác định là người môi giới, trực tiếp nhận 100 triệu đồng để chuyển cho Tuấn Anh, do đó đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Cơ quan điều tra cũng đánh giá ông Nguyễn Trọng Nhân có dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhưng do chủ động tố cáo nên được đề nghị miễn trách nhiệm hình sự.

Liên quan vụ án “Cố ý gây thương tích”, TAND huyện Nhơn Trạch đã xét xử, tuyên bị cáo Nguyễn Đông Đức 2 năm 6 tháng tù giam. Hai bị cáo Quang và Bi nhận mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng kiến nghị VKSND tỉnh Đồng Nai xem xét trách nhiệm quản lý đối với bà Trương Bùi Nhã Linh, Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch, và ông Đặng Xuân Lộc (Phó viện trưởng).

Theo kết luận, bà Linh đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra cấp dưới, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng. Ông Lộc cũng bị xác định không thực hiện đầy đủ chức trách, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo hoạt động kiểm sát, dẫn đến không phát hiện sai phạm của kiểm sát viên Tuấn Anh.

Cơ quan điều tra đề nghị xử lý trách nhiệm đối với hai lãnh đạo này theo quy định pháp luật và yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm chung trong toàn ngành.