Tin chiều 9/11: Thông tin mới nhất về khả năng ra sân của Nguyễn Xuân Son

Thông tin mới nhất về khả năng ra sân của Nguyễn Xuân Son

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ không thể ra sân ở vòng 11 V.League 2025/2026 trong trận Thép xanh Nam Định gặp Hà Nội FC trên sân Thiên Trường. Đây cũng là màn chạm trán đáng chú ý giữa Đỗ Hoàng Hên - người vừa nhập tịch thành công để trở thành nội binh của Hà Nội FC, với đội bóng cũ.

Dù đã hồi phục hoàn toàn sau hơn 10 tháng chấn thương, nhưng Nguyễn Xuân Son vẫn không đủ điều kiện thi đấu, do không nằm trong danh sách đăng ký giai đoạn 1 của CLB Thép xanh Nam Định. Theo quy định của BTC V.League, chân sút 28 tuổi chỉ có thể được bổ sung từ giai đoạn 2 của mùa giải và đủ điều kiện ra sân từ vòng 12, dự kiến vào ngày 1/2/2026. Điều đó đồng nghĩa Nguyễn Xuân Son sẽ bỏ lỡ cơ hội đối đầu với Đỗ Hoàng Hên, người đồng đội từng rất ăn ý với anh trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định trước đây.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Ảnh: FBNV.

Mặc dù chưa thể ra sân tại V.League, nhưng Nguyễn Xuân Son có thể tái xuất tại AFC Champions League Two và Cúp các CLB Đông Nam Á do anh được Ban huấn luyện Thép xanh Nam Định điều tên vào danh sách thi đấu ngay từ đầu giải.

Truyền thông Slovenia cập nhật chấn thương của Benjamin Sesko

Vài giờ sau trận hòa 2-2 giữa Tottenham và M.U tại London, nguồn tin từ báo chí Slovenia cho thấy dấu hiệu ban đầu tích cực về chấn thương đầu gối của Benjamin Sesko. Theo tờ Sportklub, tiền đạo này đã hoàn tất khám y tế đầu tiên, và kết quả bước đầu được đánh giá là “khá tích cực”. Tuy nhiên, việc chụp MRI sẽ được tiến hành để có đánh giá toàn diện hơn về chấn thương.

Bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng của M.U đã được tung vào sân ở phút 58, nhưng chỉ thi đấu nửa giờ trước khi phải rời sân sau pha vào bóng của Micky Van De Ven. Sesko sau đó đi thẳng vào đường hầm để được chăm sóc y tế.

U17 nữ Triều Tiên vùi dập Hà Lan, vô địch U17 World Cup lần thứ hai liên tiếp

U17 nữ Triều Tiên áp đặt thế trận từ những phút đầu, triển khai lối chơi trực diện để khoan thủng hàng phòng ngự Hà Lan. Đại diện châu Á mở tỷ số sớm khi hàng thủ U17 nữ Hà Lan không xử lý được quả tạt vòng vào khu cấm địa, tạo cơ hội cho Kim Won-sim đánh đầu ghi bàn. Lối pressing mạnh mẽ từ U17 nữ Triều Tiên khiến Hà Lan gần như nghẹt thở, và chỉ vài phút sau, Pak Rye-yong nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp như đá tập.

U17 nữ Triều Tiên vô địch U17 nữ World Cup 2025 một cách thuyết phục.

Dù nhường phần kiểm soát bóng, U17 nữ Triều Tiên vẫn duy trì thế trận và ghi bàn thứ ba trước giờ nghỉ. Hậu vệ U17 nữ Hà Lan chuyền về bất cẩn, tạo điều kiện cho Ri Ui-gyong ập vào chặn cú phá bóng của thủ môn Maren Groothoff, bóng bật ngược đi thẳng vào lưới.

Sang hiệp hai, U17 nữ Triều Tiên vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Vua phá lưới Jong Hyang-yu thậm chí không cần ghi bàn, khi U17 nữ Triều Tiên dễ dàng kết thúc trận đấu với chiến thắng thuyết phục, qua đó khép lại chiến dịch hoàn hảo. Với kết quả 3-0, đây là tỷ số cách biệt lớn nhất trong lịch sử các trận chung kết U17 nữ World Cup. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp, U17 nữ Triều Tiên vô địch U17 nữ World Cup.

McTominay thúc giục HLV Conte chiêu mộ Mainoo

Theo truyền thông Anh, Kobbie Mainoo rất thất vọng với tình hình hiện tại dưới thời HLV Amorim và đang tìm kiếm bến đỗ mới ở kì chuyển nhượng mùa đông. Trong khi đó, Sky Sports cho biết đồng đội cũ Scott McTominay đang nỗ lực kéo Mainoo đến Napoli.

McTominay đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với HLV Antonio Conte và khuyên nhà cầm quân này chiêu mộ Mainoo từ M.U. Tuyển thủ Scotland tin rằng Mainoo sẽ tạo ra tác động ngay lập tức cho Napoli trong cuộc đua vô địch Serie A.

Nguồn tin này cho biết: “McTominay đã gặp HLV Conte và nói với ông ấy hãy chiêu mộ Mainoo. Cậu ấy đã chia sẻ với Conte về tất cả những điểm mạnh của Mainoo. McTominay biết rất rõ phẩm chất của Mainoo và tin rằng anh sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình này của Napoli, dù đến theo dạng cho mượn hay dài hạn”.

Cristiano Ronaldo tặng con trai 15 tuổi siêu xe Lamborghini hơn 7 tỷ đồng

Ngôi sao của Al-Nassr - huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo - một lần nữa khiến công chúng chú ý, lần này không phải vì bàn thắng, mà bởi món quà đặc biệt dành cho con trai. Anh đã tặng cho cậu con cả Cristiano Ronaldo Jr. (15 tuổi) một chiếc Lamborghini Urus siêu sang.

Ronaldo Jr. bên món quà của bố. Ảnh: ITG nhân vật.

Trên mạng xã hội, Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc con trai đứng bên cạnh chiếc xe mới. Theo truyền thông quốc tế, chiếc Lamborghini Urus trị giá khoảng 300.000 USD (tương đương hơn 7,8 tỷ đồng) - được xem là một trong những dòng xe thể thao đa dụng nhanh và nổi tiếng nhất thế giới.

Món quà này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn mang tính biểu tượng - thể hiện sự ghi nhận của Ronaldo dành cho tài năng và nỗ lực của con trai trên con đường bóng đá. Được biết, Ronaldo Jr. vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp Wales, nhận về vô số lời khen từ HLV và người hâm mộ.