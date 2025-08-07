Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…
Ngay từ đầu, chủ nhà đã đặt ra yêu cầu then chốt với đội ngũ thiết kế rằng: Họ cần một không gian sống vừa kín đáo vừa thoáng đãng, không bị ánh nắng Tây khắc nghiệt làm ảnh hưởng. Để giải bài toán này, nhóm thiết kế đã lựa chọn giải pháp mặt tiền căn nhà là lớp vỏ thứ cấp làm bằng khối bê tông sợi xi măng màu kem, tạo thành họa tiết lưới trải đều khắp khôi nhà.
Mặt tiền “thấm nước” này vừa giúp lọc bớt ánh nắng gay gắt từ phía Tây, vừa cho phép không khí lưu thông suốt toàn bộ công trình. Bên cạnh đó, nó còn tạo thành một lớp màn che nhẹ nhàng với không gian xung quanh, tăng cường sự riêng tư và tạo ra cảm giác tĩnh lặng, thư thái.
Sự liền mạch về vật liệu và tổ chức hình khối là yếu tố then chốt trong thiết kế căn nhà hướng Tây. Các khối bê tông sợi xi măng màu kem tiếp tục mở rộng lên 3 tầng phía trên, tạo thành các khối xếp chồng. Mỗi khối lại được dịch chuyển nhịp nhàng sang bên phải. Nhờ đó, 90% khối nhà được tách rời khỏi công trình bên cạnh, đảm bảo độ thoáng và tính độc lập
Nằm trên một khu đất rộng 450 m2, ngôi nhà 4 tầng có khoảng sàn rộng rãi, thiết kế phân tầng theo nhu cầu của chủ nhà. Tầng trệt gồm phòng ngủ cho khách có nhà vệ sinh riêng, khu dịch vụ và gara rộng rãi có thể chứa tới sáu chiếc xe, đáp ứng đam mê sưu tầm xe của gia chủ.
Không gian chuyển tiếp từ gara lên nhà chính được thiết kế khéo léo với sân gỗ nâng và cửa gỗ đôi bề thế, bên cạnh là hồ nước phản chiếu và cây Plumeria mang lại cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.
Tầng 2 là tầng sinh hoạt chính của cả gia đình với phòng khách rộng rãi, liên thông với bếp và khu ăn uống. Thay vì phân tách bằng tường, các khu vực được phân chia nhờ vật liệu, cách bố trí nội thất và độ cao không gian. Một đảo bếp trung tâm vừa là nơi chuẩn bị thức ăn, vừa là điểm tụ họp thường nhật. Không gian kéo dài và mở rộng ra sân gỗ và hồ phản chiếu, kết nối liên tầng qua thác nước, tạo sự liên tục về thị giác và âm thanh.
Trần phòng khách thấp để tạo cảm giác ấm cúng, nhưng khi bước đến khu vực thông tầng giữa phòng khách và bếp, trần nhà vươn lên gấp đôi chiều cao, tạo nên cảm giác mở rộng và kết nối thẳng lên tầng trên qua khung cửa sổ lớn đón nắng.
Tầng 3 là không gian nghỉ ngơi. Trong đó, hai phòng ngủ của các con có nhà vệ sinh riêng, được bố trí phía trước, đều mở ra sân bên để đảm bảo ánh sáng và thông gió. Đi qua khu vực sân trọng, phía đối diện là phòng ngủ chính với phòng thay đồ, khu vệ sinh rộng rãi có bồn tắm đứng độc lập và một phòng sinh hoạt riêng liền kề không ngăn cách.
Một điểm nhấn là ban công kính đáy trong, vừa không chắn tầm nhìn, vừa đón sáng xuống tầng dưới mà vẫn đảm bảo tính riêng tư. Toàn bộ tầng ba sử dụng vật liệu gỗ là chủ đạo, tạo cảm giác như khu nghỉ dưỡng, nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Tầng 4 là gồm phòng gia đình, phòng làm việc và phòng đa năng thường được dùng để tổ chức các buổi họp mặt nhưng cũng có thể dễ dàng chuyển thành phòng tập thể dục. Phòng đa năng này mở rộng ra ban công lớn phía trước, được che bóng một phần bởi khối nhà bên trên. Những bồn cây xanh bao quanh ban công vừa tạo sự riêng tư vừa giúp làm mềm không gian.
Một khu làm việc nhỏ và phòng vệ sinh cho khách được bố trí phía sau. Chiều cao trần ở phòng gia đình được giữ ở mức vừa phải để đảm bảo tổng chiều cao công trình không vượt giới hạn quy hoạch đồng thời giữ cho không gian sinh hoạt thân mật, không quá choáng ngợp.
Một điểm mạnh trong thiết kế căn nhà hướng Tây này là các khoảng chuyển tiếp tinh tế giữa các không gian, kết hợp giữa sân gỗ, hồ nước, cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Những chi tiết này được thiết kế liên tục giữa các tầng, tạo cảm giác xuyên suốt và thư giãn.
Hệ thống chiếu sáng tự nhiên, mặt đứng của các khối bê tông sợi xi măng khung lưới xuyên từ ngoài vào trong trần nhà, tạo hiệu ứng xuyên suốt, như thể lớp vỏ ngoài của công trình được kéo dài vào nội thất. Từ mọi góc nhìn, trong nhà hay ngoài sân, ánh sáng, bóng đổ và cây xanh luôn là phần không thể thiếu.
