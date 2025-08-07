Mặt tiền căn nhà hướng Tây bằng khối bê tông sợi xi măng – giải pháp cho bài toán đầy thách thức

Ngay từ đầu, chủ nhà đã đặt ra yêu cầu then chốt với đội ngũ thiết kế rằng: Họ cần một không gian sống vừa kín đáo vừa thoáng đãng, không bị ánh nắng Tây khắc nghiệt làm ảnh hưởng. Để giải bài toán này, nhóm thiết kế đã lựa chọn giải pháp mặt tiền căn nhà là lớp vỏ thứ cấp làm bằng khối bê tông sợi xi măng màu kem, tạo thành họa tiết lưới trải đều khắp khôi nhà.

Mặt tiền “thấm nước” này vừa giúp lọc bớt ánh nắng gay gắt từ phía Tây, vừa cho phép không khí lưu thông suốt toàn bộ công trình. Bên cạnh đó, nó còn tạo thành một lớp màn che nhẹ nhàng với không gian xung quanh, tăng cường sự riêng tư và tạo ra cảm giác tĩnh lặng, thư thái.

Ngôi nhà hướng Tây 'biết thở' giữa lòng đô thị. Ảnh: Mario Wibowo

Để giải bài toán riêng tư mà vẫn thoáng đãng, lại không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng hướng Tây, đội ngũ thiết kế đã áp dụng giải pháp mặt tiền là các khối bê tông sợi xi măng tạo họa tiết lưới. Ảnh: Mario Wibowo

Giải pháp mặt tiền này không chỉ tạo nên vẻ ngoài độc đáo mà còn một trải nghiệm sống tinh tế, an toàn và thoải mái cho gia chủ. Ảnh: Mario Wibowo

Sự liền mạch về vật liệu và tổ chức hình khối là yếu tố then chốt trong thiết kế căn nhà hướng Tây. Các khối bê tông sợi xi măng màu kem tiếp tục mở rộng lên 3 tầng phía trên, tạo thành các khối xếp chồng. Mỗi khối lại được dịch chuyển nhịp nhàng sang bên phải. Nhờ đó, 90% khối nhà được tách rời khỏi công trình bên cạnh, đảm bảo độ thoáng và tính độc lập

Các khối nhà dịch chuyển dần sang bên phải. Ảnh: Mario Wibowo

Hiệu ứng thị giác “lơ lửng” được tăng cường nhờ tương phản chất liệu: Trong khi ba tầng trên sử dụng vật liệu nhẹ và sáng, phần tầng thấp nhất lại được ốp đá tự nhiên và thép đen chắc nặng, tạo cảm giác nền móng vững chãi. Ảnh: Mario Wibowo

Tổng thể tạo nên một trục thị giác có thứ bậc rõ ràng, nhấn mạnh vào sự bay bổng của các khối nhà phía trên. Ảnh: Mario Wibowo

Không gian sống trong căn nhà hướng Tây được phân tầng theo chức năng.

Nằm trên một khu đất rộng 450 m2, ngôi nhà 4 tầng có khoảng sàn rộng rãi, thiết kế phân tầng theo nhu cầu của chủ nhà. Tầng trệt gồm phòng ngủ cho khách có nhà vệ sinh riêng, khu dịch vụ và gara rộng rãi có thể chứa tới sáu chiếc xe, đáp ứng đam mê sưu tầm xe của gia chủ.

Không gian chuyển tiếp từ gara lên nhà chính được thiết kế khéo léo với sân gỗ nâng và cửa gỗ đôi bề thế, bên cạnh là hồ nước phản chiếu và cây Plumeria mang lại cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Gara rộng rãi có thể chứa đến 6 xe ô tô. Ảnh: Mario Wibowo

Khoảng sàn gỗ tiếp nối chân cầu thang dẫn lên tầng trệt uyển chuyển. Ảnh: Mario Wibowo

Khoảng sàn gỗ cạnh gỗ nước và cây Plumeria tạo cảm giác thư thái. Ảnh: Mario Wibowo

Tầng 2 là tầng sinh hoạt chính của cả gia đình với phòng khách rộng rãi, liên thông với bếp và khu ăn uống. Thay vì phân tách bằng tường, các khu vực được phân chia nhờ vật liệu, cách bố trí nội thất và độ cao không gian. Một đảo bếp trung tâm vừa là nơi chuẩn bị thức ăn, vừa là điểm tụ họp thường nhật. Không gian kéo dài và mở rộng ra sân gỗ và hồ phản chiếu, kết nối liên tầng qua thác nước, tạo sự liên tục về thị giác và âm thanh.

Trần phòng khách thấp để tạo cảm giác ấm cúng, nhưng khi bước đến khu vực thông tầng giữa phòng khách và bếp, trần nhà vươn lên gấp đôi chiều cao, tạo nên cảm giác mở rộng và kết nối thẳng lên tầng trên qua khung cửa sổ lớn đón nắng.

Lối cầu thang dẫn lên không gian sinh hoạt chính ở tầng 2. Ảnh: Mario Wibowo

Không gian mở liền mạch và không có tường ngăn. Ảnh: Mario Wibowo

Bếp và khu ăn uống rộng rãi, tiện nghi. Ảnh: Mario Wibowo

Không gian phòng khách thoáng và đẳng cấp, hệ thống tấm bê tông sợi xi măng dạng lưới cũng được ứng dụng trong không gian nội thất. Ảnh: Mario Wibowo

Khu vực hiên phía ngoài, kéo dài ra khoảng thông tầng bên ngoài. Ảnh: Mario Wibowo

Phía cuối cũng là hồ nước, khu vực thư giãn và có cả thác nước liên kết lên tầng trên. Ảnh: Mario Wibowo

Tầng 3 là không gian nghỉ ngơi. Trong đó, hai phòng ngủ của các con có nhà vệ sinh riêng, được bố trí phía trước, đều mở ra sân bên để đảm bảo ánh sáng và thông gió. Đi qua khu vực sân trọng, phía đối diện là phòng ngủ chính với phòng thay đồ, khu vệ sinh rộng rãi có bồn tắm đứng độc lập và một phòng sinh hoạt riêng liền kề không ngăn cách.

Một điểm nhấn là ban công kính đáy trong, vừa không chắn tầm nhìn, vừa đón sáng xuống tầng dưới mà vẫn đảm bảo tính riêng tư. Toàn bộ tầng ba sử dụng vật liệu gỗ là chủ đạo, tạo cảm giác như khu nghỉ dưỡng, nhẹ nhàng và yên tĩnh.

Phòng ngủ chính đẳng cấp như trong khách sạn. Ảnh: Mario Wibowo

Không gian phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Mario Wibowo

Phòng thay đồ sang trọng. Ảnh: Mario Wibowo

Ban công kính phía ngoài có thể nhìn thấy khoảng sàn gỗ ở tầng 2. Ảnh: Mario Wibowo

Tầng 4 là gồm phòng gia đình, phòng làm việc và phòng đa năng thường được dùng để tổ chức các buổi họp mặt nhưng cũng có thể dễ dàng chuyển thành phòng tập thể dục. Phòng đa năng này mở rộng ra ban công lớn phía trước, được che bóng một phần bởi khối nhà bên trên. Những bồn cây xanh bao quanh ban công vừa tạo sự riêng tư vừa giúp làm mềm không gian.

Một khu làm việc nhỏ và phòng vệ sinh cho khách được bố trí phía sau. Chiều cao trần ở phòng gia đình được giữ ở mức vừa phải để đảm bảo tổng chiều cao công trình không vượt giới hạn quy hoạch đồng thời giữ cho không gian sinh hoạt thân mật, không quá choáng ngợp.

Phòng gia đình ấm cúng ở trên tầng 4. Ảnh: Mario Wibowo

Cây xanh ở bên ngoài giúp không gian thư thái hơn. Ảnh: Mario Wibowo

Phòng đa năng có thể sử dụng để tổ chức các buổi hội họp hoặc chuyển thành phòng tập thể dục. Ảnh: Mario Wibowo

Thiết kế chuyển tiếp và tương tác nội - ngoại thất mềm mại, uyển chuyển

Một điểm mạnh trong thiết kế căn nhà hướng Tây này là các khoảng chuyển tiếp tinh tế giữa các không gian, kết hợp giữa sân gỗ, hồ nước, cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Những chi tiết này được thiết kế liên tục giữa các tầng, tạo cảm giác xuyên suốt và thư giãn.

Hầu như mọi không gian đều hội tụ đủ các yếu tố: ánh sáng, thông gió, cây xanh và hồ nước. Ảnh: Mario Wibowo

Hồ nước xuất hiện ở cả 4 tầng của ngôi nhà. Ảnh: Mario Wibowo

Bản vẽ chi tiết vị trí hồ nước ở các tầng

Lối cầu thang ngoài trời nối từ gara lên tầng hai không chỉ là điểm nhấn điêu khắc, mà còn là cầu nối thị giác và cảm xúc giữa các tầng. Ảnh: Mario Wibowo

Các khu vực cầu khác trong nhà đều có sự liên kết với khoảng ban công gỗ. Ảnh: Mario Wibowo

Khoảng ban công này cung cấp nơi thư giãn, ngắm nhìn cảnh quanh xung quanh cho gia chủ. Ảnh: Mario Wibowo

Hệ thống chiếu sáng tự nhiên, mặt đứng của các khối bê tông sợi xi măng khung lưới xuyên từ ngoài vào trong trần nhà, tạo hiệu ứng xuyên suốt, như thể lớp vỏ ngoài của công trình được kéo dài vào nội thất. Từ mọi góc nhìn, trong nhà hay ngoài sân, ánh sáng, bóng đổ và cây xanh luôn là phần không thể thiếu.

Hệ thống tấm bê tông sợi xi măng dạng lưới là một điểm nhấn đặc trưng của ngôi nhà. Ảnh: Mario Wibowo

Đây là chi tiết gỡ bỏ nút thắt các nhu cầu của chủ nhà. Ảnh: Mario Wibowo

Ánh sáng xuyên qua giếng trời, khối bê tông sợi xi măng dạng lưới và tán cây xanh tạo nên hiệu ứng “bóng đổ” thay đổi theo thời gian, mang lại chiều sâu cảm xúc cho không gian sống. Ảnh: Mario Wibowo

Bản vẽ mặt bằng tầng 1.

Bản vẽ mặt bằng tầng 2.

Bản vẽ mặt bằng tầng 3.

Bản vẽ mặt bằng tầng 4.

Bản vẽ mặt bằng mái