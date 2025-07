Ngôi nhà hướng Tây độc đáo như phi thuyền giữa nắng miền Trung

Ngôi nhà hướng Tây có hình dáng đặc biệt

Chủ nhân của ngôi nhà hướng tây có sở thích đặc biệt với camping và DIY (Do It Yourself - “tự tay làm”) nên công trình không chỉ được thiết kế để để ở, mà không gian còn cần phải mới mẻ, khác lạ so với hàng triệu ngôi nhà lô phố khác ở Việt Nam. Cuối cùng, ngôi nhà được quyết định thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc phi thuyền vượt không gian - thời gian, và được hoàn thiện theo đúng mong muốn của gia chủ.

Nhà hướng Tây mang vẻ ngoài đặc biệt cùng ngoại thất gam màu trắng là chủ đạo. Ảnh: 85Design

Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ chiếc phi thuyền vượt không - thời gian. Ảnh: 85Design

Cây cảnh xanh tốt được trang trí ngay từ mặt tiền của ngôi nhà. Ảnh: 85Design

Công trình có sự khác biệt rõ rệt với những ngôi nhà có kiến trúc quen thuộc trong khu dân cư. Ảnh: 85Design

Thiết kế với 3 giải pháp để hạn chế bức xạ nhiệt của khí hậu miền Trung

Đây là công trình tọa lạc tại miền Trung, nơi có khí hậu nắng nóng nhất Việt Nam. Mặt tiền hướng Tây khiến ngôi nhà phải hứng chịu trực tiếp ánh nắng có hại.

Để xử lý vấn đề này, kiến trúc sư đã áp dụng 3 giải pháp để hạn chế bức xạ nhiệt. Một là xử lý bằng giải pháp tự nhiên, dùng cây xanh để làm vườn trên tường và trên mái. Hai là giải pháp công nghệ, dùng các tấm chống nóng XPS có độ dày 3 cm để ốp bên ngoài các bức tường chịu hướng nắng chính, nhằm ngăn chặn sự hấp thụ nhiệt.

Giải pháp thứ ba là tạo đối lưu gió bằng cách mở nhiều cửa về hướng Đông và Nam để đón gió mát, nhờ đó mà ngôi nhà vẫn luôn mát mẻ.

Tầng 1 của ngôi nhà là không gian sinh hoạt chung bao gồm phòng khách, bếp - ăn. Không gian dạng mở tạo cảm giác liền mạch với sân vườn, phân cách qua hệ cửa kính trượt. Ngoài không gian sinh hoạt và sân vườn, nhóm thiết kế còn bố trí thêm một phòng làm việc và DIY cho nam gia chủ.

Tầng 1 có không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng bếp - ăn được thiết kế dạng mở. Ảnh: 85Design

Phòng khách có sofa chữ L mang gam màu trắng chủ đạo, kết hợp với bàn trà màu đen nổi bật. Ảnh: 85Design

Phòng khách nhận được nhiều ánh sáng từ sân vườn phía trước nhà. Ảnh: 85Design

Dưới gầm cầu thang được bố trí một bàn thưởng trà nho nhỏ. Ảnh: 85Design

Mái kính cỡ lớn ở khu vực phòng bếp - ăn nhận được làm từ kính Solar Control, có khả năng loại bỏ được phần lớn tia UV và giảm thiểu sức nóng tác động vào không gian bên trong. Ảnh: 85Design

Không gian bên trong và bên ngoài có sự liền mạch nhờ hệ cửa kính xuyên suốt, thay thế cho vách ngăn. Ảnh: 85Design

Để tăng diện tích nấu nướng, nhóm thiết kế bố trí thêm một đảo bếp, “ton-sur-ton” với hệ tủ bếp màu trắng. Ảnh: 85Design

Sát cạnh tủ bếp là phòng riêng tiện lợi để lưu trữ thực phẩm cho gia đình. Ảnh: 85Design

Phòng làm việc của nam gia chủ ở cuối nhà. Ảnh: 85Design

Phòng này được bố trí thêm một giường ngủ tiện nghi, thuận tiện cho sinh hoạt của gia chủ. Ảnh: 85Design

Một phòng ngủ phụ dành cho khách đến chơi. Ảnh: 85Design

Tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng ngủ master lớn dành cho đôi vợ chồng và 1 phòng ngủ nhỏ cho cậu con trai. Cả hai không gian đều có ban công hướng về phía Nam đón gió mát. Tầng 3 bao gồm một phòng ngủ nhỏ và phòng làm việc, may vá cho người vợ ở phía sau, còn phía trước là khoảng sân vườn để trồng cây xanh và cũng là nơi để gia đình có thể tụ tập ăn uống.

Hành lang dẫn đến các không gian riêng tư ở tầng 2 với lan can được làm từ kính cường lực. Ảnh: 85Design

Hệ mái kính và kính giếng trời đều được lắp thêm rèm di động để che nắng khi cần thiết. Ảnh: 85Design

Phòng ngủ master mang gam màu ghi hiện đại cùng ban công rộng rãi. Sau lưng giường ngủ là hai cánh cửa trượt được sơn đồng màu với màu tường, tạo cảm giác liền mạch, thực chất là cửa phòng vệ sinh. Ảnh: 85Design

Bồn tắm có tầm nhìn sân vườn cực thư thái, hệt như đang ở một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: 85Design

Phòng ngủ dành cho con trai được thiết kế hiện đại, tiện nghi. Ảnh: 85Design

Thay vì làm vách ngăn bê tông, gia chủ sử dụng vách kính ngăn cách phòng tắm và phòng ngủ, tạo cảm giác rộng rãi. Ảnh: 85Design

Sau giường ngủ là tủ quần áo và bàn học của con trai. Ảnh: 85Design

Phòng ngủ của con gái ở tầng 3 mang gam màu trắng nữ tính và bài trí đơn giản. Ảnh: 85Design

Phòng làm việc và may vá của nữ gia chủ. Ảnh: 85Design

Sân vườn ở tầng 3 là nơi gia đình tụ tập, ăn uống tại đây. Ảnh: 85Design

Tầng mái là nơi bố trí khu vực kỹ thuật và dành phần lớn diện tích để trồng thảm cỏ. Đây cũng là nơi gia đình có thể cùng nhau cắm trại và vui chơi khi không thể đi xa.

Từ trên cao có thể dễ dàng nhìn thấy khu vực sân vườn tầng 4 được trồng thảm cỏ xanh mướt. Ảnh: 85Design

Mặt bằng tầng trệt.

Bản vẽ mặt bằng tầng 1.

Bản vẽ mặt bằng tầng 2

Bản vẽ mặt bằng tầng thượng

Mặt cắt dọc công trình nhà hướng Tây

Bản vẽ mô phỏng giải pháp làm giảm bức xạ nhiệt.

Diện tích: 220m2

Đơn vị thiết kế: 85Design

KTS chủ trì: Tô Hữu Dũng

Năm hoàn thành: 2021

Ảnh: ĐVTK cung cấp