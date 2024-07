Tại sự kiện đặc biệt, phóng viên ảnh phải tác nghiệp thế nào?

Tuân thủ quy định về vị trí dành cho phóng viên đứng tác nghiệp

Trong quá trình gần 15 năm làm báo, anh C., phóng viên một tờ báo ở Hà Nội may mắn được tòa soạn giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có một phần nhiệm vụ đi đưa tin, viết bài, chụp ảnh các sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, anh C. cũng thường xuyên được tòa soạn giao nhiệm vụ chuyên trách đưa tin các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mỗi kỳ họp Quốc hội thường kéo dài trên dưới 1 tháng.

Để được tác nghiệp, trước đó cả tháng, Văn phòng Quốc hội đã làm công văn gửi đến các cơ quan báo chí đề nghị cử phóng viên đi đưa tin kỳ họp, trong đó có nêu rõ yêu cầu phóng viên phải đáp ứng được về tiêu chuẩn chuyên môn, về tư tưởng chính trị, đạo đức nhà báo, lối sống…

Sau khi xác minh và được cấp thẻ của cơ quan chức năng, để được gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội, anh C. cũng cần phải trải qua 4 bước rất nghiêm ngặt.

Thứ nhất, khi bắt đầu bước chân vào khuôn viên bên ngoài Nhà Quốc hội, sẽ phải trình thẻ để kiểm tra vòng ngoài. Khi đi tiếp vào vòng thứ 2, sĩ quan Cảnh vệ sẽ kiểm tra thẻ lần thứ 2.

Tiếp theo, bước thứ 3, toàn bộ đồ đạc bao gồm cả máy tính, máy ảnh phải đưa qua băng chuyền của máy soi chiếu và bản thân phóng viên phải đi qua cổng kiểm tra an ninh điện tử.

Và bước cuối cùng, khi từ Trung tâm báo chí (hầm B1), muốn lên hành lang Hội trường Diên Hồng để phỏng vấn các vị đại biểu Quốc hội, từ trước đó 1 ngày, phải đăng ký với Văn phòng Quốc hội.

Nhà báo tác nghiệp tại một phiên tòa công khai ở Hà Nội. Ảnh: X.H.

"Tôi xin được phép chia sẻ một câu chuyện như vậy để thấy rằng, công tác đảm bảo an ninh, nhất là an ninh, an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn được các lực lượng chức năng thực hiện bài bản, nghiêm ngặt theo quy trình, quy định.

Còn đối với Nhà báo, khi tác nghiệp trong những sự kiện như vậy cần phải tuân thủ các quy định nêu trên, đặc biệt là khu vực cơ quan chức năng bố trí cho Nhà báo tác nghiệp, không nên rời vị trí khi chưa được cơ quan chức năng cho phép hoặc đi vào những khu vực bị hạn chế tác nghiệp hoặc bị cấm", anh C chia sẻ.

Theo anh C., khi tác nghiệp trong những sự kiện chính trị lớn, cá nhân anh luôn tự ý thức về trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ nghiêm quy định của các lực lượng chức năng, nhất là các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường như: Cảnh vệ; Cảnh sát cơ động; An ninh…

Ngoài ra, anh cũng phải lưu ý thực hiện nghiêm những nhắc nhở, quán triệt của tòa soạn khi tham gia tác nghiệp. Bởi theo anh, dù là trong không gian kín (hội trường) hay không gian mở (ngoài trời), các phóng viên luôn được phổ biến quy định giới hạn các vị trí tác nghiệp, giới hạn khoảng cách tác nghiệp của phóng viên so với vị trí của các vị lãnh đạo.

Nhiệm vụ của phóng viên là phải tuân thủ nghiêm các quy định đó, không được đi vào các vị trí không cho phép và có những hành xử không đúng quy định, thiếu văn minh, hoặc vi phạm đạo đức người làm báo.

Anh T.X (tên Nhà báo được thay đổi) là Nhà báo có nhiều năm được cơ quan cử đi tác nghiệp tại các sự kiện lớn của đất nước như Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, lễ Quốc tang hay các sự kiện đón nguyên thủ đến Việt Nam.

Anh T.X cho rằng, Nhà báo khi đi tác nghiệp cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp.



Đối với các sự kiện lớn, Ban tổ chức các sự kiện đều yêu cầu phóng viên tác nghiệp phải có thẻ Nhà báo (xác nhận của cơ quan chủ quản). Ngoài ra, tại các sự kiện, đều có những quy định riêng về phạm vi và thời gian tác nghiệp (điều này phóng viên phải tuyệt đối lưu ý). Ví như, khoảng thời gian nào được vào chụp hình, chụp hình ảnh đứng tại vị trí nào…

Không cố tình tác nghiệp khi ban tổ chức yêu cầu dừng lại

"Với mỗi phóng viên ảnh như chúng tôi, khi tác nghiệp tại các sự kiện lớn đều phải tuân thủ theo hướng dẫn từ Ban tổ chức hay lực lượng an ninh. Đơn cử như sự kiện lễ đón các nguyên thủ nước ngoài ở Phủ Chủ tịch nước thì hầu hết các phóng viên phải đứng tại một vị trí cố định, không di chuyển trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Mọi việc đều có sự giám sát của các lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, trang phục khi tác nghiệp tại sự kiện lớn, Nhà báo cũng phải đảm bảo lịch sự (không mặc quần Jeans hay áo phông không có cổ); khi tác nghiệp phải di chuyển nhẹ nhàng, hạn chế tối đa chen lấn, xô đẩy nhau hoặc với lực lượng an ninh", anh T.X chia sẻ.

Nhà báo phóng viên tuân thủ quy định của cơ quan chức năng về vị trí được tác nghiệp tại một phiên tòa ở Hà Nội. Ảnh: Q.M.

Với nhiều năm kinh nghiệp tác nghiệp trong các sự kiện đặc biệt, anh T.X cho rằng yếu tố đầu tiên khi tác nghiệp tại sự kiện nêu trên là phải tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức, tác nghiệp tại những vị trí cho phép. Khi tác nghiệp cần phải nhanh, khéo léo, lựa chọn vị trí phù hợp để không gây ảnh hưởng đến sự kiện, không tác nghiệp khi Ban tổ chức đã yêu dừng lại.

Tại mỗi sự kiện đều có thẻ vị trí tác nghiệp, bởi vậy Nhà báo cần đến trước thời điểm diễn ra sự kiện tối thiểu khoảng 60 phút và lựa chọn vị trí phù hợp với thẻ sự kiện được cấp.

Cùng quan điểm, anh N.C (tên Nhà báo được thay đổi) - Nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm tác nghiệp tại các sự kiện chính trị cho hay, không chỉ có phóng viên ảnh tác nghiệp các sự kiện lớn mới phải để ý các nguyên tắc cơ bản chung mà bất cứ phóng viên nào (phóng viên viết, video, ảnh) đều phải tuân theo các quy định của Ban tổ chức dù tác nghiệp đưa tin sự kiện lớn, nhỏ.

Đối với Lễ Quốc tang, yêu cầu rõ: Người được cử tham gia đưa tin Lễ tang phải là phóng viên đã được cấp thẻ Nhà báo. Nếu chưa được cấp thẻ Nhà báo thì phải được cơ quan báo chí xác nhận.

Đối với thời gian tác nghiệp ở sự kiện lớn càng nghiêm ngặt. Đơn cử như các cuộc đón Tổng thống Mỹ, Nhà báo phải đến sớm trước 2-3 tiếng và thậm chí 4 tiếng để kiểm tra an ninh trước khi được ghi hình trong khoảng thời gian ngắn từ 2-3 phút. Một số sự kiện, khi nguyên thủ hoặc đoàn khách VIP di chuyển, Nhà báo không được chạy theo, không chặn trước mặt...

"Rồi thậm chí, có những quy định cực kỳ khắt khe, Nhà báo phải mặc trang phục tối màu, đi giầy tây. Thậm chí, có những khuyến cáo được đưa ra trước sự kiện chỉ vài phút như: Không chụp khi VIP khi đang bước đi, cấm chụp có tiếng động máy ảnh, không dùng đèn flash..., dù lúc đấy trời tối om hoặc máy không có chế độ chụp im lặng thì phóng viên cũng phải chấp nhận", anh N.C kể.

Theo anh N.C, đối với phóng viên ảnh trẻ (dù chụp ảnh đẹp đến mấy đi nữa) mới vào làm việc ở một toà soạn báo thường sẽ được giao nhiệm vụ tác nghiệp các sự kiện nhỏ trước như hoạt động Đoàn, trường, tin nóng, tiếp cận phỏng vấn nhân vật trẻ, các sự kiện nhỏ lẻ...

Mục đích của việc phân công nhiệm vụ này là để giúp phóng viên trẻ rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, tích luỹ kinh nghiệm đưa tin các sự kiện, và đặc biệt là rèn luyện tư cách đạo đức, bản lĩnh chính trị.

Qua nhiều năm rèn luyện, phóng viên dần dần được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, sự kiện lớn hơn, lúc này những "quy định bất thành văn" đã nằm lòng trong mỗi phóng viên được cử đi tác nghiệp, họ đã biết mình cần làm gì, không nên làm gì, ứng xử ra sao trong mỗi tình huống hay trong cả sự kiện.

"Vì lẽ đó, ở các cơ quan thông tấn, báo chí luôn có phóng viên chuyên trách tháp tùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc tác nghiệp thường được giao cho các Trưởng, Phó phòng chuyên môn. Hiếm có trường hợp là phóng viên thông thường, ít kinh nghiệm", anh N.C chia sẻ.