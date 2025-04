Căn hộ có sổ hồng được săn đón

Những ngày qua, nhiều người dân, nhà đầu tư sở hữu căn hộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM cho biết nhận được nhiều cuộc gọi của môi giới bất động sản. Những người này liên tục gọi điện giới thiệu có khách hàng muốn mua hoặc thuê căn hộ, hỏi thăm chủ nhà có nhu cầu bán hoặc cho thuê hay không.

Đặc biệt, các dự án căn hộ pháp lý rõ ràng, đã có sổ hồng lại càng được quan tâm. Môi giới liên tục gọi điện, hỏi thăm nhu cầu của chủ căn hộ.

Chị Thu Nga (34 tuổi, kế toán) cho biết trung bình mỗi ngày mình phải nhận gần 5 cuộc gọi của môi giới cùng rất nhiều tin nhắn mạng xã hội thăm dò việc có nhu cầu bán căn hộ mình đang đầu tư hay không.

Người này cho hay, năm 2020, chị có xuống tiền đầu tư 2 căn hộ tại một dự án trên đường An Bình cách đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) chưa đầy 1km. Căn hộ hiện đã hoàn thiện, bàn giao cho người dân vào ở.

Nhà đầu tư đang ra sức săn lùng căn hộ có sổ hồng khu vực giáp ranh TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

“Gần đây, các thông tin sáp nhập Bình Dương về TP.HCM khiến bất động sản khu vực tôi đầu tư đang nóng sốt. Dự án căn hộ tôi mua lại có pháp lý rõ ràng, sổ hồng đầy đủ nên đã tăng giá. Lúc tôi mua, căn hộ dự án chỉ gần 1,4 tỷ đến khi cấp sổ hồng năm 2023 thì tăng giá được 2,3 tỷ. Đáng chú ý, sau thông tin sáp nhập, chỉ trong vòng vài tháng, dự án của tôi đã tăng lên 2,6-2,7 tỷ đồng”, chị Nga cho hay.

Trường hợp khác, ông Nguyễn Tùng (40 tuổi, nhà đầu tư) cho biết dưới góc độ nhà đầu tư, phân khúc căn hộ đang rất sáng giá, nhiều tiềm năng.

“Khu vực giáp ranh TP.HCM sau khi sáp nhập xong sẽ hình thành lên mặt bằng giá mới. Do bất động sản khu vực trung tâm thành phố giá bán đang ở mức “trên trời” nên người dân sẽ đổ về vùng mới sáp nhập để mua nhà ở. Chính vì vậy, tôi cũng đã tranh thủ mua thứ cấp được 1 căn hộ tại khu vực trên, đến khi sáp nhập thì sẽ bán ra thu chênh lệch”, nhà đầu tư này cho hay.

Ghi nhận của Dân Việt, so với Bà Rịa - Vũng Tàu thì thị trường bất động sản tại Bình Dương, các khu vực tiệm cận TP.HCM đang khá sôi động. Nhu cầu tìm mua của khách hàng tăng cao khiến một số dự án mới bàn giao hoặc đang chờ bàn giao được săn đón.

Mức độ quan tâm căn hộ tăng cao sau thông tin sáp nhập

Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và khu vực lân cận quý I/2025 của DKRA Group cho thấy, sức cầu thị trường, nhu cầu quan tâm của người dân đến phân khúc căn hộ đang có chuyển biến tích cực.

Cụ thể, phân khúc căn hộ ghi nhận nguồn cung sơ cấp rơi vào khoảng 12.892 căn, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2024. Các dự án tập trung phân bổ tại thị trường TP.HCM và Bình Dương. Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu khởi sắc, tăng 56% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới tăng 75% so với cùng kỳ. Mặt bằng giá bán sơ cấp ghi nhận mức tăng phổ biến dao động từ 2%-5%. Thanh khoản và giá bán trên thị trường thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, tập trung ở những dự án đã bàn giao nhà, pháp lý hoàn thiện, đã có sổ hồng.

Theo chuyên gia của DKRA Group, nguyên nhân khiến sức cầu phân khúc căn hộ tăng mạnh là do nhu cầu ở, đầu tư của người dân gia tăng. Ngoài ra, thông tin sáp nhập tỉnh thành cũng khiến nhiều phân khúc căn hộ, đặc biệt là khu vực giáp ranh TP.HCM trở nên “tiềm năng” trong mắt nhà đầu tư.

Trong khi đó, nghiên cứu của Batdongsan.com cho thấy lượng tìm kiếm chung cư bán trong tháng 3 so với tháng 2 tại TP.HCM tăng 13%. Lượng tin đăng trên nền tảng này tăng 30% tại TP.HCM.

Tiềm năng của các dự án căn hộ đầy đủ pháp lý sau khi sáp nhập là rất lớn. Ảnh: Gia Linh

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com cho biết thời gian qua, kế hoạch sáp nhập tỉnh là một vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm. Theo dữ liệu của Batdongsan.com, mức độ quan tâm bất động sản tháng 3 tăng mạnh so với tháng 2 tại các tỉnh có sự tương đồng hoặc bổ trợ về diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Đáng chú ý, các tỉnh có khả năng kết hợp trở thành “siêu đô thị” với 12,5 triệu dân, quy tụ cảng biển, sân bay, trung tâm tài chính, chứng kiến mức độ quan tâm bất động sản tăng (TP.HCM tăng 13%, Bình Dương tăng 49%, Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 42%).

Tuy nhiên, nhìn lại bài học cũ trong quá khứ trước các thông tin sáp nhập một số địa phương, nhiều dự án bị chậm tiến độ hoặc bỏ hoang, đặt ra nghi vấn về tính bền vững trong tăng giá.

Do đó, ông Nguyễn Quốc Anh khuyến nghị khi đánh giá cơ hội từ sáp nhập tỉnh, nhà đầu tư cần phân tích kỹ các yếu tố về kinh tế, văn hóa, hạ tầng và quản lý. Giá trị bất động sản chỉ thực sự được tác động tích cực khi hưởng đòn bẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và cải thiện môi trường đầu tư. Người mua nên tránh tâm lý “lướt sóng” theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Đầu tư có chọn lọc, dựa trên phân tích dữ liệu và tính tương thích vùng sẽ là chìa khóa để tránh rủi ro.