Dân sinh
Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:33 GMT+7

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Nguyên Vỹ Thứ hai, ngày 20/10/2025 11:33 GMT+7
Sau khi nhà ga T3 đi vào khai thác, nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất trở nên vắng lặng. Lượng khách sụt giảm mạnh, nhiều quầy dịch vụ đóng cửa, trong khi cảng hàng không này đang chuẩn bị phương án sắp xếp lại công năng, hướng tới kế hoạch cải tạo hoặc xây mới hoàn toàn trong tương lai.
Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng lặng, dịch vụ lao đao vì thiếu khách

Những ngày cuối tuần, nếu có dịp ghé nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất, khách dễ dàng nhận thấy bầu không khí trái ngược hoàn toàn so với trước đây.

Sảnh đón vốn tấp nập cảnh xếp hàng, gọi xe, chờ làm thủ tục nay chỉ còn hãng bay Vietjet khai thác, lượng hành khách thưa vắng đến bất ngờ.

Khu vực đón, trả khách trước sảnh ga đi, nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất khá vắng vẻ. Ảnh: Nguyên Vỹ


Cửa đi D1 và D2 đã tạm đóng cửa, ngừng hoạt động. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngay cả khu vực taxi và xe công nghệ, từng là điểm nóng ùn ứ giờ cao điểm, nay cũng không còn cảnh chen chúc.

Anh Trần Văn Hậu, tài xế công nghệ chuyên chở khách ra sân bay cho biết lượng khách tại ga T1 đã giảm hơn một nửa kể từ khi ga T3 mở cửa.

Không riêng tài xế, nhiều quầy kinh doanh tại đây đang gặp khó. Tại cửa hàng Café 84, chị Nguyễn Thị Hà chia sẻ doanh thu 3 tháng gần đây giảm hơn 50%, có ngày chỉ còn 1/3 so với trước.

Bên trong nhà ga, nhiều nhà hàng và phòng chờ sang trọng cũng rơi vào cảnh hoạt động cầm chừng.

Quán cà phê và nhà hàng vắng khách. Ảnh: Nguyên Vỹ

Buổi trưa cuối tuần tại Phoenix Restaurant & Café chỉ lác đác vài khách. Nhân viên đứng ngoài cửa chào mời nhưng vẫn thưa người qua lại.

Dọc lối nối sảnh A và sảnh B, một số ngân hàng đã tháo dỡ ATM, để lại những kiosk trống, bảng hiệu biến mất.

Tại khu vực đặt các trụ ATM, nhiều trụ ATM đã được tháo dỡ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhiều hành khách không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay nhanh chóng. Chị Nguyễn Hoàng Mỹ Châu (Đà Nẵng) chia sẻ: “Biết là thay đổi để tốt hơn, nhưng nhìn nhà ga T1 vắng lặng cũng có phần tiếc nuối”.

Lượng khách giảm là hệ quả trực tiếp của việc phân luồng: 80% khách nội địa đã chuyển sang ga T3 sau ngày 19/4/2025. Nhờ vậy, tình trạng quá tải tại T1 không còn tái diễn, khu soi chiếu, trả hành lý, kiểm tra an ninh đều thông thoáng ngay cả giờ cao điểm.

Hành khách tập trung nhiều ở cửa đi D4 ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyên Vỹ

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất chờ “thay áo mới”, tính toán đầu tư sau khi ga T3 vận hành

Theo quan sát, toàn bộ quầy check-in của các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines tại sảnh A đều đã tắt đèn và niêm phong.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong giai đoạn chuyển tiếp, Vietjet tạm khai thác ở sảnh B, nhưng về lâu dài sẽ chuyển sang sảnh A để dành sảnh B cho chức năng trung chuyển giữa T1 – T2 – T3.

Bên trong khu vực quầy Checkin của Vietnam Airlines tại nhà ga T1 hiện nay. Ảnh: Nguyên Vỹ

Từng là niềm tự hào và là nhà ga duy nhất của Tân Sơn Nhất trước năm 2007, nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất hiện gần như chỉ khai thác một phần nhỏ công suất thiết kế 15 triệu khách/năm.

Trong bối cảnh nhà ga T3 đang đảm nhiệm vai trò nhà ga nội địa trung tâm, T1 được đánh giá đã xuống cấp nhanh, nhiều hạng mục chạm ngưỡng quá tuổi thọ, từ thoát nước, chiếu sáng cho tới băng chuyền hành lý.

Khu vực ga đến trong nước. Ảnh: Nguyên Vỹ


Hành khách làm thủ tục tại quầy của hãng Vietjet ở nhà ga T 1 sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang nghiên cứu phương án không chỉ sửa chữa cục bộ mà có thể phá dỡ để xây mới toàn bộ T1, tùy thuộc chiến lược mạng lưới sân bay quốc gia khi Long Thành giai đoạn 1 đi vào hoạt động từ 2026. Khi đó, vai trò của từng nhà ga tại Tân Sơn Nhất sẽ được định vị lại trước khi quyết định mô hình đầu tư.

Việc sụt giảm lượng khách tại nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất được xem là hệ quả tất yếu của quá trình phân luồng, nhưng cũng mở ra cơ hội mới để tái thiết cơ sở hạ tầng, xây dựng hình ảnh sân bay hiện đại, đồng bộ hơn trong thời gian tới. Nhà ga T3 đưa vào khai thác từ tháng 4/2025. Ảnh: Nguyên Vỹ
Theo thống kê, tổng sản lượng khách toàn sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tăng 4,48% trong mùa hè 2025. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong khi nhiều dịch vụ phụ trợ tại ga T1 gặp khó, tổng sản lượng khách toàn sân bay vẫn tăng 4,48% trong mùa hè 2025 nhờ ga T3. Điều này cho thấy phân luồng đã đúng hướng: Giảm ùn tắc cho T1, giảm áp lực đường Trường Sơn, đồng thời tăng năng lực khai thác chung.

Tuy nhiên, khoảng trống mà T1 để lại – cả theo nghĩa giao thông lẫn kinh tế – đặt ra yêu cầu cấp thiết: Cần một chiến lược khai thác mới, thay vì để nhà ga rơi vào cảnh lặng lẽ dài ngày.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ga T1 chỉ thật sự “sống lại” khi được tái quy hoạch đồng bộ, nâng cấp theo chuẩn mới hoặc tái đầu tư với vai trò mới trong chuỗi hạ tầng hàng không phía Nam.

