Ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt cho thấy, hàng chục thuyền đánh cá cỡ nhỏ của người dân xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung đến khu vực cửa xả của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang để thả lưới đánh cá từ khoảng 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 5/7.

Hầu hết các thuyền của người dân dùng lưới đánh cá, một số thuyền thả bát quái. Phóng viên còn ghi nhận một người dân nhảy xuống sông phía sau thân đập – nơi có độ sâu hàng chục mét, để bơi sang bờ phía đối diện.

Ông N.T.C, một người dân ở xã Nà Hang thường xuyên chèo thuyền đến câu cá phía sau đập thủy điện, cho biết: “Mấy ngày gần đây, Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả. Khi thủy điện đóng, người dân nhận định nước từ hồ Tuyên Quang xả xuống có nhiều cá lớn theo dòng nước xuống hạ lưu nên nhiều người dân đến đánh cá.”

Đáng chú ý, trên bờ sông, ngay sát hàng rào, có nhiều biển chỉ dẫn, thông tin cảnh báo cũng như biển cấm được cắm ở những nơi người dân dễ quan sát, như: Khu vực được chỉ định là công trình liên quan đến an ninh quốc gia; Khu vực nguy hiểm; Cấm bơi lội, câu cá; Cảnh báo nguy hiểm; Vùng nguy cơ sạt lở đất…

Việc người dân xâm phạm khu vực cấm gây nguy hiểm đến chính tính mạng của mình.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận ngày 5/7/2025:

Biển báo "Khu vực được chỉ định công trình thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia" đặt bên cạnh hàng thép gai sắc nhọn và cổng sắt kiên cố trên bờ, dưới sông. Vậy mà người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, vô tư vi phạm. Ảnh: Văn Hoàng.

Việc người dân vào khu vực cấm bơi lội, câu cá để thả lưới đánh bắt là hành vi gây nguy hiểm đến chính bản thân mình. Ảnh: Văn Hoàng.

Phóng viên ghi nhận khoảng 10 thuyền của người dân đang thả lưới đánh cá ngay sát khu vực cửa xả của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang sáng 5/7. Ảnh: Văn Hoàng.

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều, nhiều người dân dùng thuyền đánh cá thả lưới gần cửa xả Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang. Ảnh: Văn Hoàng.

Nhiều biển chỉ dẫn, biển cấm được cắm ven quốc lộ, tại những vị trí dễ nhận biết để cảnh báo người dân khi đến gần khu vực Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang. Ảnh: Văn Hoàng.

