Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng không được trao giải Nhất cuộc thi thơ vì một hành động dại dột

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng không được trao giải Nhất cuộc thi thơ

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam kể rằng, có một người bạn trên Facebook hỏi ông rằng đã bao giờ dự thi một cuộc thi văn chương chưa và ông nhớ từ lúc bắt đầu viết văn cho đến lúc bước vào tuổi 50, ông là một “gã say mê các cuộc thi”.

“Tôi dự thi không phải để kiếm tiền thưởng, cũng không vì để được mọi người biết đến. Niềm đam mê viết nó ghê gớm lắm. Thế là có cuộc thi tôi lại gửi dự thi với một cảm hứng lạ kỳ”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Tranh vẽ chân dung nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thời trẻ. Ảnh: FBNV

Điểm lại những cuộc thi bản thân từng tham gia, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận thấy hơn 80% cuộc thi mình tham dự đều không được giải gì, thậm chí tác phẩm cũng không được giới thiệu và cũng không biết Ban Giám khảo có đọc một chữ nào tác phẩm của mình không.

Nhưng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, cảm giác bỏ tác phẩm dự thi vào phong bì rồi ra bưu điện gửi kỳ lạ vô cùng. Sau khi gửi tác phẩm dự thi đi rồi, tâm trí ông luôn chìm ngập trong bao cảm xúc lẫn lộn. Ông tò mò không biết ai sẽ mở bao thư của mình, ai trong hội đồng giám khảo sẽ chạm tay vào bản thảo của mình không… Ông gọi đó là “cơn mộng mị kéo dài nhưng không hoang tưởng”.

“Có một lần, tác phẩm của tôi được trao giải Nhất mà tôi lại không được nhận giải. Đấy là cuộc thi thơ của Hội Nhà văn Việt Nam và Báo Phụ nữ tổ chức. Sau khi biết tác phẩm đó là của tôi, Ban Tổ chức quyết định không trao giải cho tôi. Lỗi đúng là của tôi vì tôi gửi dự thi mà lại dùng bút danh là Nguyễn Lê.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng không được trao giải Nhất tại cuộc thi thơ do chính Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Ảnh: FBNV

Hồi đó trẻ tuổi nên nhiều hành động rất ngây thơ, dại dột. Tôi dùng bút danh với một ý nghĩ rằng nếu Ban Giám khảo nhìn thấy tên thật của mình sẽ vứt vào sọt rác. Vì sao thế, vì sau khi tôi được Giải Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ “Sự mất ngủ của lửa”, tôi bị phê phán rất nặng nề, bị đánh giá làm mất bản sắc dân tộc, thơ “tây gỗ”... Sau vụ đó, biên tập viên của vài tờ báo, tạp chí còn “cảnh giác” với thơ tôi.

Hồi đó tôi gửi dự thi hai bài thơ, một bài viết về bà nội và một bài viết về một người chị họ. Bài về bà nội là một bài lục bát mà tiếc rằng tôi không còn bản thảo. Tôi chỉ còn nhớ được mấy câu: Ngõ nhà bà mới đâu đây/Mà nay hương đã rụng đầy tàn đau… Đêm đi vấp phải tiếng gà/Ban mai mở mắt nhớ bà còn cay”.

Còn bài viết về người chị thì còn bản thảo. Khi bài thơ đó được trao giải Nhất, nhà thơ Vương Thừa Việt được Ban Tổ chức phân công vào Hà Đông tìm tác giả Nguyễn Lê nhưng làm sao mà tìm được vì Nguyễn Lê chính là Nguyễn Quang Thiều. Cuối cùng tôi nói với nhà thơ Hữu Thỉnh, Trưởng ban Chung khảo về bút danh của tôi. Tôi phải viết xác nhận Nguyễn Lê là chính tôi nhưng Ban Giám khảo quyết định không trao giải cho tôi dù đã công bố chính thức trên báo. Quyết định của Ban Gám khảo là hoàn toàn đúng”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại thôn Hoàng Dương (Làng Chùa), xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (cũ). Ông tốt nghiệp đại học ở Cuba, là người khá đa năng về văn chương, báo chí, hội họa.

Đến nay, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã xuất bản 7 tập thơ, 15 tập văn xuôi và 3 tập sách dịch. Tập thơ mới nhất của ông là Cây ánh sáng.

Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim như: phim Lời nguyền của dòng sông do Nghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng đạo diễn (1992) được chuyển thể từ Mùa hoa cải bên sông; phim Tiếng gọi bên sông do Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Hữu Phần làm đạo diễn (1989) được chuyển thể từ Tiếng gọi cuối mùa đông; bộ phim Chuyện làng Nhô do Hãng phim Truyền hình Việt Nam sản xuất phát sóng trên VTV trong năm 1998 được chuyển thể từ tiểu thuyết Kẻ ám sát cánh đồng.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2017 với các tác phẩm: Sự mất ngủ của lửa (tập thơ); Mùa hoa cải ven sông (tập truyện ngắn); Những người đàn bà gánh nước sông (tập thơ). Ở thời điểm hiện tại, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều hiện đang làm Thư ký của cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” lần thứ 3 do CLB Thơ ca Làng Chùa tổ chức.