Nhà Trắng bất ngờ tuyên bố ông Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Reuters

Ông Trump trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ không còn tài trợ cho Ukraine nữa, nhưng vẫn nhận tiền cung cấp vũ khí thông qua NATO.

"Tổng thống Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc chiến này, nhưng Mỹ vẫn đang gửi hoặc bán một lượng lớn vũ khí cho NATO", bà Levitt nói với các phóng viên. Tuy nhiên, bà Levitt cũng bổ sung thêm rằng, hoạt động này không thể tiếp diễn mãi mãi.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ có "điều gì đó tích cực" trong các cuộc đàm phán nhằm dàn xếp tình hình Ukraine.

"Liệu thật sự có khả năng đạt được bước tiến lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine??? Đừng tin cho đến khi tự mình chứng kiến, nhưng có thể đang có điều gì đó tích cực diễn ra", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, chính quyền Mỹ cho biết đang xây dựng một kế hoạch dàn xếp vấn đề Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ chưa bàn chi tiết vì công việc vẫn đang được tiến hành. Điện Kremlin tuyên bố Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán và tiếp tục dựa trên nền tảng thảo luận tại Anchorage.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu ngày 21/11 tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, cho biết kế hoạch của Mỹ có thể làm cơ sở cho việc dàn xếp hòa bình cuối cùng, nhưng văn bản này hiện chưa được thảo luận cụ thể với Nga. Theo ông, điều đó có thể do chính quyền Mỹ vẫn chưa thể giành được sự đồng ý của Kiev, bởi Ukraine và các đồng minh châu Âu vẫn chìm trong ảo tưởng và nuôi hy vọng gây cho Nga một "thất bại chiến lược" trên chiến trường. Ông Putin lưu ý rằng lập trường như vậy xuất phát từ việc họ thiếu thông tin khách quan về tình hình thực tế.