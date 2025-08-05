Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bật mí về ca khúc ra mắt dịp Quốc khánh

Thành công của nhạc sĩ tỷ view

Được công chúng biết đến trước hết với những bản nhạc tình yêu “làm mưa làm gió” một thời như Vầng trăng khóc, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa,… nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bất ngờ rẽ lối sáng tác ca khúc về gia đình. Loạt hit Nhật ký của mẹ, Gia đình nhỏ hạnh phúc to… tiếp tục giúp anh gặt hái được thành công lớn khi trở thành những ca khúc tiêu biểu về tình cảm gia đình và chinh phục trái tim nhiều thế hệ.

Chọn hướng đi khác biệt khai thác đa dạng đề tài, “biến hóa” ngay tại thời điểm đạt đến các đỉnh cao để làm nên từng chặng đáng nhớ trong sự nghiệp, Nguyễn Văn Chung lại tiếp tục viết về đề tài tình yêu quê hương đất nước.

Album Viết tiếp câu chuyện hòa bình ra mắt đã thực sự là một bước ngoặt trong sự nghiệp của nhạc sĩ trẻ khi ca khúc chủ đề album trở thành bài hát được yêu thích, vang lên đầy tự hào trong “Concert Quốc gia” – Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng đất nước tại TPHCM và lan tỏa với tốc độ chóng mặt.

“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đạt con số ấn tượng: tăng gấp đôi lượt view chỉ sau hơn 2,5 tháng, từ 3,1 tỷ lượt xem vào hồi đầu tháng 5 lên gần 6 tỷ lượt xem trên YouTube, TikTok và Facebook. Lượng người theo dõi, tương tác trên trang mạng xã hội cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tăng vọt. Thú vị hơn nữa, ca từ của ca khúc đặc biệt này đã được một số trường phổ thông trung học trên cả nước đưa vào trong đề thi văn cả ba khối lớp 10, 11, 12.

Có thể nói, Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực sự đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bài hát, trở thành hiện tượng văn hóa và góp phần khơi gợi, thắp sáng tinh thần yêu nước trong cộng đồng giới trẻ thời gian qua.

Nguyễn Văn Chung là nhạc sĩ của những giai điệu chạm đến cảm xúc, luôn mang trong mình tinh thần trẻ và lòng tự hào Việt Nam.

Yêu nước theo cách của người trẻ

Trao đổi với chúng tôi về lối đi khác biệt trong sáng tác, Nguyễn Văn Chung cho biết anh rất nghiêm túc trong vai trò nghệ sĩ sáng tác. “Ngoài tình yêu muôn thuở, còn rất nhiều đề tài khác đáng được ngợi ca như tình yêu quê hương, đất nước, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm tôn vinh” – nhạc sĩ chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung có cách thể hiện khá lạ so với nhiều đồng nghiệp. Anh không chọn cách kể lại lịch sử, mà gợi mở tinh thần bước tới. Anh tâm niệm rằng người nhạc sĩ cần bắt nhịp với đời sống, viết theo tâm thế và suy nghĩ của người trẻ nghĩ về đất nước hôm nay với những ca từ dung dị mà lắng sâu. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc của anh dễ chạm tới thế hệ trẻ bây giờ. Từ Viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh tin rằng mình đang đi đúng hướng, dành nhiều thời gian hơn để sáng tác về đề tài này.

Nguyễn Văn Chung nói: “Khi chứng kiến những thay đổi trọng đại trong thời gian gần đây của đất nước, trong tôi có rất nhiều xúc cảm. Tôi có niềm tin tuyệt đối là đất nước mình đang có bước chuyển mình rất lớn, để bước vào một kỷ nguyên mới với nhiều điều tốt đẹp hơn cho tương lai của quê hương, của dân tộc. Niềm tin ấy thôi thúc tôi đặt bút viết một bài hát mới, không chỉ thể hiện tình cảm của cá nhân tôi, mà tôi còn mong muốn ca khúc ấy sẽ mang khí thế của thời đại, là lời hiệu triệu tuổi trẻ bước tiếp trên hành trình dựng xây đất nước đẹp giàu trong tương lai”.

Bài hát mới sẽ ra mắt vào dịp Quốc khánh

Nhạc sĩ bật mí ca khúc mới có tên “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” đang đi đến những bước cuối cùng để chuẩn bị ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, một thời điểm mà anh thấy là thời điểm đúng, đẹp và ý nghĩa nhất. Đây cũng sẽ là dấu ấn đặc biệt của Nguyễn Văn Chung, khi là nhạc sĩ đầu tiên công bố tác phẩm mới nhất của mình đúng vào dịp lễ 2/9.

Bài hát mới được “chắp bút” bởi Nguyễn Văn Chung sẽ chính thức ra mắt trong tháng 8. Còn hiện tại, tất cả những gì chúng ta có thể làm là chuẩn bị trái tim cho một giai điệu có thể chạm tới từng lớp cảm xúc, theo một cách hiện đại, văn minh và không hề dễ quên.

Được hỏi về áp lực trước thành công quá lớn của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh cho biết: “Mỗi ca khúc sẽ có một tinh thần, đời sống, có lượng khán giả riêng và những hoàn cảnh được biểu diễn khác nhau. Cũng chính vì thế, tôi không đặt áp lực bài hát mới sẽ vượt qua Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Nhưng tôi đã dành hết tâm sức và những điều tốt nhất cho bài hát này, bài hát sẽ được thể hiện bởi một nghệ sĩ lớn, và tất nhiên là tôi rất mong bài hát mới sẽ được khán giả yêu thích”.

Với Nguyễn Văn Chung, âm nhạc vào những dịp lễ lớn không nhất thiết phải rầm rộ, đôi khi nó chỉ cần đúng nhịp tim. Anh tin rằng ca khúc mới này sẽ chạm đến nhiều trái tim của công chúng.