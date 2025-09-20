Nhan sắc Madam Pang 41 năm trước gây chú ý

Bài đăng nhanh chóng thu hút gần 4.000 lượt yêu thích. Trong bức ảnh kỷ niệm, Madam Pang thời trẻ xuất hiện với mái tóc dài chấm vai, bồng bềnh, trên môi nở nụ cười. Nhóm bạn thân khi ấy đang đi mua sắm trong một siêu thị, Madam Pang cùng người bạn xách chung chiếc giỏ hàng.

Những bức hình thời trẻ được Madam Pang chia sẻ.

Ngày 19/9, tỷ phú Thái Lan đăng thêm một bức ảnh kỷ niệm ngày ấy - bây giờ cùng những chị em thân thiết. Bức ảnh này có màu. Qua nhiều năm, những cô gái vẫn thân thiết trong cùng một khung hình.

Ở tuổi 59, Madam Pang (tên thật Nualphan Lamsam) vẫn giữ nguyên vẻ đẹp và ngày càng thăng hạng khí chất, xứng danh là người đàn bà quyền lực của làng thể thao xứ Chùa Vàng. Hiện bà Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Bà từng chia sẻ bí quyết để giữ gìn nhan sắc là duy trì lối sống lành mạnh, uống nhiều nước, tập thể dục 5 ngày/tuần và ngủ đủ giấc để có tinh thần minh mẫn.

Sinh ra trong gia tộc giàu có bậc nhất Thái Lan, Lamsam, Madam Pang đã chứng minh thực lực qua những dự án đầu tư của mình. Bà tốt nghiệp ngành marketing tại Đại học Chulalongkorn, bà tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Boston (Mỹ).

Đầu năm 2022, Madam Pang lọt top 50 phụ nữ trên 50 tuổi quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn. Bên cạnh việc làm chủ tịch Port và làm trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang còn điều hành tập đoàn Muang Thai xếp thứ hai trong thị trường bảo hiểm Thái Lan. Là người thừa kế tài sản của Ngân hàng Kasikorn nhưng bà đã tạo dựng danh tiếng của riêng mình với các hoạt động kinh doanh khác nhau.

Nữ tỷ phú Thái Lan nổi tiếng với ngoại hình và phong cách trẻ hơn tuổi thật.

Nữ chủ tịch quyền lực của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng nhận được sự chú ý lớn tại Việt Nam. Phong cách thời trang cao cấp cùng phong thái cuốn hút của tỷ phú 59 tuổi nhận nhiều lời khen ngợi. Bà cũng thường xuyên xuất hiện với "cây hàng hiệu" đắt giá.

Tháng 5 vừa qua, Madam Pang gây sốt khi sang Việt Nam để dự khán trận giao hữu quốc tế giữa tuyển U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Thái Lan tại sân bóng Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nữ tỷ phú xuất hiện với trang phục đơn giản nhưng sang trọng. Trên tay bà là chiếc túi Hermès Birkin chất liệu da màu nâu đắt đỏ.

Không chỉ diện trang phục, xách túi và đeo trang sức đắt đỏ, Madam Pang còn thể hiện lối sống xa xỉ thông qua những chuyến nghỉ dưỡng tại các resort, khách sạn sang trọng, xa hoa. Bà thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia, check-in tại các địa điểm nổi tiếng trên thế giới.