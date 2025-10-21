Nhiều mô hình ở các xã miền núi Khánh Hòa được tiếp vốn giúp dân có cuộc sống khấm khá

Huyện Khánh Vĩnh cũ, tỉnh Khánh Hòa sau sắp xếp có 5 đơn vị hành chính gồm: Xã Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh và Nam Khánh Vĩnh. Trong đó, chủ yếu là các dân tộc Raglai và T'rin, cùng với các dân tộc khác như Ê đê, Tày, Nùng, Mường, Khơ me, Thái, H'rê, Cờ Ho,... cùng sinh sống.

Những năm qua, các địa phương đã tập trung phát triển nông nghiệp trọng điểm và chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho địa phương.

Từ nguồn vốn NHCSXH Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã giúp cho người dân xã Trung Khánh Vĩnh có công ăn việc làm và có thu nhập.

Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, trong thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã triển khai nhiều giải pháp để đưa nguồn vốn giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên để trở thành hộ khá giả ở địa phương.

Chị Hoàng Thị Sớm, xã Khánh Nam cũ (nay Tây Khánh Vĩnh) cho biết, sau khi lập gia đình thì kinh tế gia đình rất khó khăn, bên cạnh đó vợ chồng chị lại không có nghề nghiệp ổn định. Nguồn thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào 3 sào mía, mì.

Tuy nhiên, sau đó do ảnh hưởng của hạn hán và giá cả thị trường nên diện tích mía, mì liên tục thất thu, thậm chí có những vụ bị lỗ nặng. Sau khi bàn bạc gia đình chị đã quyết định chuyển sang trồng bưởi da xanh và học tập kỹ thuật chăm sóc của những hộ đi trước.

Trước đây, gia đình chị là hộ nghèo của địa phương, thông qua Hội Nông dân xã chị đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 25 triệu đồng từ NHCSXH Khánh Vĩnh. Nhờ nguồn vốn vay đó cùng với cần cù, chịu khó đến nay gia đình chị đã phát triển kinh tế bài bản.

Riêng năm 2019, gia đình thu nhập gần 60 triệu đồng từ bưởi da xanh. Cùng với việc trồng bưởi da xanh, gia đình chị Sớm còn đầu tư nuôi dê sinh sản và bò sinh sản để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Chị Hoàng Thị Sớm, xã Khánh Nam cũ (nay Tây Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn ngân hàng và biết cách làm ăn.

"Căn nhà mà gia đình tôi đang ở nhờ hoàn toàn từ tiền tiết kiệm từ vườn bưởi mà xây dựng được. Nếu không có tiền ưu đãi thì chắc hai vợ chồng tôi không xây dựng được căn nhà để ở. Trong lúc khó khăn mà có nguồn vốn từ NHCSXH cho vay thì những hộ nghèo như gia đình tôi rất phấn khởi. Nhờ đó, chúng tôi có vốn để đầu tư hệ thống tưới tiêu, mua cây giống, phân bón, thuốc, phát triển chăn nuôi, trồng trọt" – chị Sớm cho hay.

Tại thôn Bắc Sông Giang, xã Trung Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) hộ ông Phan Tại, một trong những hộ vay vốn của Ngân hàng, đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả.

Vào năm 2015, tận mắt chứng kiến hiệu quả của mô hình trồng bưởi của nhiều hộ dân tại địa phương, ông Phan Tại muốn đầu tư 1,5ha đất để trồng nhưng lại khó khăn về vốn. Nhờ có địa phương giới thiệu, ông mạnh dạn làm đơn xin vay vốn và được NHCSXH Khánh Vĩnh cho vay 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, ông đầu tư trồng 500 gốc bưởi. Cây bưởi phát triển tốt nhưng năm 2017, cơn bão số 12 đã làm hư hại gần nửa vườn bưởi của gia đình.

Thấy ông chí thú làm ăn nhưng gặp rủi ro, NHCSXH Khánh Vĩnh tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho vay thêm 20 triệu đồng để khắc phục. Đến năm 2019, gia đình ông đã thu hoạch lứa bưởi đầu tiên được 4 tạ. Sau đó, cứ 1 tháng, ông thu hoạch 1 lần nên gia đình ông có thu nhập ổn định.

Chị Hoàng Thị Sớm ngoài chăn nuôi bò, nuôi dê sinh sản gia đình chị còn trồng bưởi da xanh để tăng thêm thu nhập.

Sau đó, ông Tại chuyển sang trồng sầu riêng. Hiện nay, vườn của gia đình ông có 250 cây sầu riêng. Trong đó có hàng chục cây đã cho thu hoạch được 2 tấn, bán được 150 triệu đồng. Ngoài vườn bưởi và sầu riêng, ông Tại còn đầu tư trồng 3ha keo. Nhờ chăm chỉ làm ăn, ông Tại đã xây dựng được nhà cửa khang trang, trả hết nợ ngân hàng.

Ông Nguyễn Minh Hoan – Giám đốc NHCSXH Khánh Vĩnh cho biết, thời gian qua đơn vị luôn phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, hội, đoàn thể để tuyên truyền cho bà con nắm được các chính sách vay vốn. Ngân hàng cũng tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay.

Theo ông Nguyễn Minh Hoan, hầu hết tất cả các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Nhiều gia đình đã lồng ghép tốt nguồn vốn với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nguồn thu nhập ngày càng cao. Hiệu quả thể hiện qua việc tạo việc làm, tăng thu nhập, mua sắm tư liệu sản xuất, đáp ứng nhu cầu đời sống. Việc vay vốn giúp bà con thoát nghèo bền vững, đến nay đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong việc làm ăn.



