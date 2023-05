Những chuyến du lịch "không hàng xóm" trên máy bay

Hãng hàng không quốc gia Úc Qantas gần đây đã tiết lộ về một ưu đãi mới trên các chuyến bay của hãng. Nhằm đảm bảo sự thoải mái, hành khách có thể mua một ghế trống ngay bên cạnh ghế của mình với giá ưu đãi. Dự án này được gọi là "Không hàng xóm", có giá khởi điểm thấp nhất là 30 USD, hứa hẹn tăng cường không gian và sự thoải mái khi đi du lịch ở hạng phổ thông.

Trước đây, ưu đãi này chỉ giới hạn cho các thành viên của chương trình khách hàng thường xuyên, đây là lần đầu tiên Qantas mở rộng cơ hội cho tất cả hành khách. Những khách du lịch đủ điều kiện sẽ nhận được email từ hãng hàng không 48 giờ trước khi khởi hành theo lịch trình, giúp họ có cơ hội đảm bảo chỗ ngồi bên cạnh.

Qantas làm rõ rằng việc nâng cấp chỉ bao gồm chỗ ngồi cá nhân và không được sử dụng để mang theo trẻ em hoặc để hành lý.

Hiện tại, ưu đãi "không hàng xóm" được cung cấp độc quyền trên một số chuyến bay nội địa chọn lọc của Qantas ở Úc.

Hành khách sẽ được thông báo nếu họ đã đăng ký thành công ghế liền kề trước khi chuyến bay khởi hành. Tuy nhiên, hãng hàng không cảnh báo rằng tình trạng sẵn có của ghế "không hàng xóm" có thể thay đổi vì lý do vận hành, an toàn hoặc an ninh, ngay cả sau khi hành khahcs lên máy bay. Trong trường hợp hết chỗ, hành khách sẽ được hoàn tiền để nâng hạng.

Hiện tại, "không hàng xóm" được cung cấp độc quyền trên một số chuyến bay nội địa chọn lọc của Qantas ở Úc, ngoại trừ các tuyến phổ biến như Sydney đến Melbourne và Brisbane.

Qantas không phải là hãng hàng không đầu tiên giới thiệu ưu đãi như vậy. Trước đó, các hãng hàng không như Etihad đã đưa ra ưu đãi tương tự có tên "ghế không có hàng xóm" vào năm 2017. Điều này cho phép hành khách đặt giá để có thêm tối đa ba ghế trống liền kề với chỗ ngồi đã đặt của họ. Emirates, Air New Zealand, Fiji Airways và Alaska Airlines cũng đã giới thiệu các tùy chọn, chẳng hạn như có thể mua các ghế trống liền kề, qua đó mang đến cho hành khách sự thoải mái hơn trong các chuyến bay của họ.