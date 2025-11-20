Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Kinh tế
Thứ năm, ngày 20/11/2025 14:43 GMT+7

Những con số biết nói từ Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

+ aA -
Mộc Mộc Thứ năm, ngày 20/11/2025 14:43 GMT+7
Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 khép lại với 70.000 lượt khách tham quan và gần 600 tỷ đồng giao dịch được ký kết chỉ trong 4 ngày, khẳng định vị thế của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là điểm đến xứng tầm của ngành công nghiệp khu vực.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Đông Anh, Hà Nội đã trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp từ ngày 11 - 15/11, khi Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên, những triển lãm công nghiệp quan trọng nhất gồm VIIF (Hội Chợ Quốc Tế Hàng Công Nghiệp Việt Nam), CMES, Vietbuild, Cafe Show và Triển lãm Hiệp hội Cửa Việt Nam cùng hội tụ trên diện tích trưng bày 80.000 m2, tập hợp gần 750 gian hàng và hàng trăm doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Điều này tạo nên một hệ sinh thái trưng bày và giao thương liền mạch mà trước đây chưa từng có.

Thu hút hơn 70.000 lượt khách tham quan

Không gian VEC rộng và cấu trúc theo sảnh giúp từng triển lãm có không gian phô diễn hết năng lực tổ chức: từ robot công nghiệp, máy CNC, thiết bị nâng hạ, vật liệu xây dựng cho đến các mô hình nhà máy thông minh. Những thiết bị cồng kềnh vốn khó đưa vào các trung tâm triển lãm cũ nay được trưng bày ngay trong nhà và cả ở không gian ngoài trời, mang lại lợi thế lớn cho doanh nghiệp trong việc giới thiệu những cỗ máy công nghiệp khổng lồ.

Toàn cảnh khu Café Show Vietnam ngày thứ 4 của Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ 2025.

Với nhiều khách tham quan, cảm giác bước qua từng sảnh giống như đi qua từng chương trong một bức tranh công nghiệp đang chuyển mình.

Sự thay đổi về không gian và nâng cấp về quy mô tổ chức lập tức phản ánh vào số lượng khách tham dự. Tuần lễ đã đón hơn 70.000 lượt khách. Đây là mức tăng trưởng hiếm thấy đối với một sự kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp. Dòng khách trải dài từ các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, vật liệu, chế tạo, năng lượng, đến những đoàn kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và nhóm khách quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Singapore hay Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp khẳng định đã “gặp đúng người cần gặp”, thúc đẩy giao thương nhanh chóng khi toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan đều có mặt trong cùng một địa điểm.

Giao thương sôi động, vượt mốc 600 tỷ đồng

Bên trong từng khu triển lãm, các hoạt động kết nối thương mại diễn ra gần như liên tục. Sảnh CMES - nơi quy tụ robot, máy công cụ và công nghệ tự động hóa - là điểm sôi động nhất. Khu vực này thu hút hơn 1.200 nhà mua hàng chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. Đây được xem là mật độ khách mua lớn nhất từng ghi nhận trong một triển lãm máy công cụ tại Việt Nam trong vòng một thập niên. Không khí giao thương diễn ra dồn dập, đặc biệt quanh các thương hiệu lớn trình diễn công nghệ trực tiếp như FANUC, nơi robot viết thư pháp thu hút sự chú ý của mọi người.

Một cuộc hội thảo tại VIIF.

Trong khi đó, VIIF, triển lãm có lịch sử hơn 30 năm, đã tổ chức 126 phiên kết nối doanh nghiệp theo mô hình B2B. Các phiên kết nối kín, có chuẩn bị từ trước, giúp nhiều doanh nghiệp công nghiệp tìm được đối tác phù hợp ngay trong thời gian ngắn. Sự kết hợp giữa kết nối mở trong sảnh triển lãm và kết nối chuyên sâu sau cánh gà giúp VIIF tạo ra lượng giao dịch thực chất, không chỉ dừng ở việc trao đổi thông tin.

Khu vực trưng bày của VinFast tại Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ 2025.

Tổng giá trị giao dịch của toàn Tuần lễ ước đạt gần 600 tỷ đồng. Trong đó, Vietbuild dẫn đầu với tổng giá trị hợp đồng ký ngay tại sự kiện đạt 360 tỷ đồng. VIIF ghi nhận 8,6 triệu USD (tương đương 215 tỷ đồng) hợp đồng đã ký và thêm 62 triệu USD (khoảng 1.550 tỷ đồng) đang trong quá trình đàm phán. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực robot - tự động hóa, thiết bị nâng hạ và vật liệu mới tại CMES và Hiệp hội Cửa cũng báo cáo lượng giao dịch lớn, trực tiếp ngay tại VEC.

Tổng giá trị giao dịch của toàn Tuần lễ ước đạt gần 600 tỷ đồng. Trong đó, Vietbuild dẫn đầu với tổng giá trị hợp đồng ký ngay tại sự kiện đạt 360 tỷ đồng. VIIF ghi nhận 8,6 triệu USD (tương đương 215 tỷ đồng) hợp đồng đã ký và thêm 62 triệu USD (khoảng 1.550 tỷ đồng) đang trong quá trình đàm phán. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực robot - tự động hóa, thiết bị nâng hạ và vật liệu mới tại CMES và Hiệp hội Cửa cũng báo cáo lượng giao dịch lớn, trực tiếp ngay tại VEC.

Diễn đàn chiến lược ngành đường sắt

Giá trị chiều sâu của Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ 2025 còn nằm ở các diễn đàn chiến lược và hội thảo chuyên ngành diễn ra song song.

Nổi bật là Triển lãm Quốc tế lần thứ nhất về Công nghệ đường sắt hiện đại và Chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng tại Việt Nam (VRT & CONS 2025). Sự kiện này vượt lên khuôn khổ một triển lãm trưng bày công nghệ đầu cuối (như đoàn tàu, máy khoan TBM), để trở thành một "diễn đàn chiến lược", đúng như phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Trần Thiện Cảnh và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm VRT&CONS 2025.

Tham gia diễn đàn, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã thảo luận về các vấn đề nền tảng cho tương lai ngành: từ mô hình PPP, TOD, khai thác quỹ đất, đến cơ chế chia sẻ rủi ro và chuyển giao công nghệ. Sự cởi mở trong đối thoại này được các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Tham gia diễn đàn, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam đã thảo luận về các vấn đề nền tảng cho tương lai ngành: từ mô hình PPP, TOD, khai thác quỹ đất, đến cơ chế chia sẻ rủi ro và chuyển giao công nghệ. Sự cởi mở trong đối thoại này được các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Ông Marvin Windolf, chuyên viên của DB Engineering & Consulting (Đức)

"Chúng tôi rất quan tâm đến việc kết nối với các đối tác địa phương, đặc biệt là về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của Việt Nam. Chúng tôi thấy tiềm năng hợp tác rất lớn và đường sắt Việt Nam rất hứa hẹn. Ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh và cho thấy rất nhiều tiềm năng", ông Marvin Windolf, đến từ DB Engineering & Consulting (Đức), một trong những tập đoàn tư vấn hàng đầu châu Âu, nhận định.

Tính thực chất của diễn đàn còn thể hiện ở khu vực "Business Matching" và việc ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ (MOU) về phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp đường sắt và chuyển giao công nghệ, cho thấy sự rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng chính sách đến hợp tác cụ thể.

Làm mới những triển lãm chuyên ngành

Bên cạnh các hoạt động thương mại và diễn đàn tầm vóc, Tuần lễ năm nay còn tạo ra những lát cắt mới về trải nghiệm công nghiệp. Ở CMES, cánh tay robot trình diễn các động tác tỉ mỉ, lắp ráp mô phỏng và thao tác chính xác khiến nhiều khách tham quan lần đầu cảm nhận rõ tính “mềm mại” của tự động hóa thế hệ mới. Ở Vietbuild, hàng loạt vật liệu xanh, giải pháp thi công nhanh, thiết bị tiết kiệm năng lượng cho thấy sự thay đổi trong tư duy xây dựng đô thị.

Khu trình diễn các cỗ máy công nghiệp khổng lồ ở khu vực ngoài trời VEC.

Tại Cafe Show Industrial, mùi hương cà phê rang xay bên cạnh các gian hàng đồ uống tạo nên không gian vừa đậm chất kỹ thuật vừa mang tính trải nghiệm nhẹ nhàng, hiếm gặp trong các sự kiện công nghiệp truyền thống.

Trong khi đó, tại VIIF 2025, các doanh nghiệp Việt có cơ hội gặp gỡ, thảo luận về khả năng lấp đầy những khoảng trống trong chuỗi sản xuất - phân phối của mình, nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, từ đó nâng tầm vị thế công nghiệp quốc gia.

Những con số từ Tuần lễ cho thấy tiềm lực phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam vẫn còn rất rộng mở, cần nhiều hơn nữa môi trường để các doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như kết nối sâu với đối tác. Dự kiến, VIIF 2026 thuộc Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ 9-11/09/2026, với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của thêm nhiều thương hiệu triển lãm công nghiệp trên thế giới và các doanh nghiệp toàn cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Tham khảo thêm

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/11, cả vàng SJC và nhẫn cùng giảm mạnh so với phiên hôm qua. Trong khi, thế giới duy trì ổn định trên mức 4.000 USD/ounce. Chuyên gia dự báo giá vàng thế giới điều chỉnh trước khi vào đợt sóng lớn.

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng "thừa vàng" bán ra, người mua không còn xếp hàng

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (21/11): Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra, người mua không còn xếp hàng

1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, "lộ diện" kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Kinh tế
1 tháng giải ngân tăng thêm 736 tỷ đồng, 'lộ diện' kết quả giải ngân đầu tư công 10 tháng của Quảng Ngãi

Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để "không đánh mất" lợi thế AI

Kinh tế
Đà Nẵng cần kết nối giữa nghiên cứu, sản xuất và thương mại để 'không đánh mất' lợi thế AI

Đọc thêm

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất ở

Bạn đọc

 Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra lưu ý quan trọng trong trường hợp người dân có nhu cầu thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở.

'Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…' - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai
Tin tức

"Con không kịp cứu mẹ. Mẹ ơi…" - tiếng kêu xé lòng giữa lũ dữ Gia Lai

Tin tức

"Chỉ cứu được ba. Tìm thấy mẹ, thì mẹ mất rồi", "Con không kịp cứu mẹ, mẹ ơi…", "Cứu gia đình tôi với!", "Con ơi, bà ơi… đang ở đâu", "Đứa con bại liệt của tôi mất theo dòng lũ", "Không có các chú, tôi đã mất con rồi!". Những tiếng kêu ấy, hòa vào tiếng mưa xối xả và dòng nước cuồn cuộn ở Gia Lai, trở thành những âm thanh xé lòng nhất mà phóng viên Dân Việt từng nghe.

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng
Nhà nông

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Nhà nông

Suốt nhiều năm nuôi cá chép, nuôi cá lóc, ít ai ngờ ông Nguyễn Văn Năm, phường Nguyễn Uý, tỉnh Ninh Bình (địa phận Kim Bảng, tỉnh Hà Nam trước đây) lại bén duyên, đổi nghề rồi dựng nên mô hình nuôi ốc nhồi (ốc bươu đen) quy mô hàng mẫu. Con đặc sản bình dân này hễ đến tuổi sinh đẻ là cản chả kịp, mang lại thu nhập tốt và gia đình ông Năm trở thành đầu mối cung cấp ốc thương phẩm cho nhiều địa phương.

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới
Chuyển động Sài Gòn

Thủ Thiêm kéo sóng đầu tư trở lại trung tâm TP.HCM: Chung cư hạng sang bước vào chu kỳ tăng giá mới

Chuyển động Sài Gòn

Sự dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông TP.HCM đang mở ra một chu kỳ tái cơ cấu không gian đô thị mới. Khu vực Thủ Thiêm trở thành tâm điểm nhờ vai trò trung tâm tài chính mới, kéo theo sự tăng nhiệt của phân khúc bất động sản cao cấp.

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm
Thế giới

Ukraine, các đồng minh châu Âu đang ở trong thời khắc nguy hiểm

Thế giới

Một kế hoạch hòa bình Mỹ–Nga yêu cầu những nhượng bộ lớn từ Ukraine đã khiến Kiev và các đồng minh chao đảo, buộc phải tổ chức họp khẩn cấp phút chót tại Geneva với hy vọng thuyết phục Washington thay đổi lập trường.

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở
Kinh tế

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị cán bộ cần tăng cường đi cơ sở

Kinh tế

Làm việc với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, các lãnh đạo, cán bộ cần tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình, hướng dẫn chuyên môn đối với cán bộ xã, phường.

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước
Chuyển động Sài Gòn

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Ông lão bí ẩn khiến Long Vương cũng phải kinh sợ trong Tây du ký là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, Viên Thủ Thành là một phàm nhân nhưng tài năng của ông khiến cả Long Vương cũng phải khiếp sợ.

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống
Văn hóa - Giải trí

“Giữ hồn” bản sắc văn hóa: Cách người Mai Hạ ở Phú Thọ nâng tầm nghề truyền thống

Văn hóa - Giải trí

Từ những khung cửi nằm bên nếp nhà sàn hay bí quyết nấu rượu gia truyền, người dân xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đã biết cách “thổi hồn” vào sản phẩm, gắn kết với du lịch và xuất khẩu. Hướng đi này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa dân tộc Thái mà còn mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Nhật Kim Anh hạnh phúc bình yên bên mẹ cùng hai con, hé lộ về con gái lai Tây

Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với những khoảnh khắc ngọt ngào bên mẹ cùng 2 con.

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
Nhà đất

Huế lấy ý kiến về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026: Khu trung tâm có thể lên đến gần 100 triệu đồng/m²
9

Nhà đất

Theo dự thảo nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ năm 2026 ở Huế, nhiều tuyến đường trung tâm có giá vị trí 1 gần 100 triệu đồng/m²

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị
Tin tức

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức

Đông người dân đã đến viếng tài xế N.V.Th (phường Ba Đồn, Quảng Trị) sau khi thi thể ông được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn trôi 32km và được đưa về gia đình để tổ chức mai táng.

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?
Bạn đọc

Phần đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp có được công nhận không?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh cho biết: Người dân cần lưu ý, nếu phần đất chuyển nhượng vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC
Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn nhận thưởng từ Hà Nội FC

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn hoàn tất gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC, kéo dài hành trình cùng đội bóng Thủ đô đến năm 2030.

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs CLB TP.HCM: Trận derby lệch kèo

Thể thao

Trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất ở vòng 1/8 Cúp quốc gia là trận derby lệch kèo giữa hai đội bóng cùng thành phố.

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm
Gia đình

Loại thực phẩm rẻ hơn rau, bổ ngang thịt, siêu vitamin, làm món này vừa dễ vừa hao cơm

Gia đình

Hàm lượng dinh dưỡng loại thực phẩm thanh đạm này cao, siêu giàu vitamin, có thể thay thế được thịt trong mỗi bữa ăn mà giá thành vô cùng rẻ.

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa 'trắng tay'
Xã hội

Cơn lũ lịch sử đi qua, người dân Khánh Hòa "trắng tay"

Xã hội

Cơn lũ lịch sử chưa từng có ở Khánh Hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm và nhiều tài sản của người dân trôi theo dòng nước dữ.

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, TP.HCM mời gọi nhà làm phim quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 23/11, TP.HCM ra mắt Cẩm nang “Điểm đến sản xuất phim”, hỗ trợ đoàn phim quốc tế tiếp cận bối cảnh, dịch vụ, hạ tầng và thủ tục quay phim.

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan
Xã hội

Xuất hiện băng giá trên đỉnh Fansipan

Xã hội

Vào sáng sớm nay (23/11), khu vực đỉnh Fansipan, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ xuống rất thấp, xuất hiện lớp băng mỏng.

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng
Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng, nạn nhân bị lừa mất 1,4 tỷ đồng

Pháp luật

Hai lần đánh đề đều trúng theo số do đối tượng lừa đảo cung cấp, một người đàn ông ở Đà Nẵng sau đó bị lừa chuyển 1,4 tỷ đồng.

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thông xe cầu Bình Triệu 1 sau chín tháng thi công: Hoàn thành nâng tĩnh không bằng công nghệ lần đầu áp dụng

Chuyển động Sài Gòn

Cầu Bình Triệu 1 đã chính thức thông xe sau hơn 9 tháng thi công nâng tĩnh không. Công trình trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông đường thủy mà còn mở ra hướng đi mới cho việc cải tạo các cây cầu cũ tại Việt Nam bằng giải pháp kỹ thuật cao.

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump
Điểm nóng

Châu Âu đang bàn mưu làm hỏng kế hoạch của ông Trump

Điểm nóng

Những người ủng hộ Kiev tại EU đang tìm cách viết lại phần lớn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Ukraine, Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận.

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Tin tức

Hỗ trợ thêm 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Tin tức

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?
Xã hội

Người phụ nữ mang thai 36 tuần bị đâm khi đang bán bánh mì: Em bé trong bụng bị thương, giờ sức khỏe ra sao?

Xã hội

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, người phụ nữ mang thai 36 tuần ở xã Phong Điền, TP.Cần Thơ bị người đàn ông dùng dao đâm thủng bụng hiện sức khỏe đã ổn định. Trước đó, nữ bệnh nhân đã bị đâm thủng ruột non, thủng tử cung.

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng
Nhà đất

Gia Lai tìm chủ đầu tư thực hiện dự án hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà đất

Dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 vừa được Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư, mở đường cho tổ hợp 750 MW chuẩn bị triển khai.

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau
Nhà đất

Căn biệt thự “kín ngoài - mở trong” gây ấn tượng với lớp vỏ kín và không gian nghỉ dưỡng mở đằng sau

Nhà đất

Căn biệt thự được “bọc” kín bằng mảng tường nâu, những hệ lam và cây xanh bao quanh. Với thiết kế phá cách, độc đáo, không gian nghỉ dưỡng phóng khoáng mang đến những điều bất ngờ khi đặt chân vào ngôi nhà.

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông
Bạn đọc

Xã Hướng Hùng (Quảng Trị): Đường vào bản bị lũ tàn phá, sản phụ đi đẻ cả đoàn phải khiêng võng vượt sông

Bạn đọc

Tuyến đường nối quốc lộ 9 vào 2 bản (thôn) Cát, Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị nhiều năm qua bị lũ lụt tàn phá gây chia cắt, trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Người dân nơi đây gặp khó khăn trăm bề, nhất là mỗi khi có người ốm đau, trở dạ cần đến bệnh viện.

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”
Thể thao

Arsenal vs Tottenham (23h30 ngày 23/11): Cơ hội bứt phá cho “Pháo thủ”

Thể thao

Arsenal vs Tottenham là trận đấu thuộc vòng 12 Premier League 2025/2026 và đây là dịp tốt để thầy trò HLV Mikel Arteta củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng.

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Chuyển động Sài Gòn

Vĩnh biệt PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người khai sinh Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Chuyển động Sài Gòn

Cố Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người đặt nền móng và dẫn dắt ngôi trường từ một trung tâm dạy nghề lên đại học, đã từ trần ở tuổi 74.

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở
Chuyển động Sài Gòn

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động hành chính ở chính quyền cơ sở

Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người dân chờ cán bộ trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công dùng thức ăn nhẹ, dùng cà phê miễn phí với mô hình người dân tự phục vụ. Phần đa người dân hài lòng cải cách hành chính của TP.HCM với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

4

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Người phụ nữ Trung Quốc lên tiếng vì bị cho là nữ nghi phạm đưa súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

5

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh