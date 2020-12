Những lời chúc mừng năm mới 2021 hay và ý nghĩa nhất cho gia đình, người thân

Những lời chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa nhất dành cho cha mẹ

1. Năm mới 2021 đã đến, con kính chúc mẹ luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc bên chúng con và đón một năm mới an lành, sung túc, ngập tràn hạnh phúc.

2.Chúc mừng năm mới 2021. Con kính chúc bố mẹ và cả gia đình ta một năm mới sức khỏe, an khang thịnh vượng.



3. Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu nói đó luôn khắc khi trong tâm trí con. Năm mới con chúc cha mẹ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.

Hình minh họa

4. Chúc bố mẹ năm mới sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Con hạnh phúc và tự hào vì được làm con của bố mẹ.

5. Năm mới, con kính chúc cha mẹ có thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con đi trên đường đời. Cha mẹ mãi là những người mà chúng con yêu thương nhất!

6. Nhân năm mới, con muốn gửi đến cho bố mẹ lời chúc ý nghĩa và tốt đẹp nhất. Chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và có một năm tràn ngập niềm vui, lúc nào gia đình ta cũng quây quần, tràn ngập tiếng cười.



7. Một năm mới mang đến cho chúng ta cơ hội để biến ước mơ thành hiện thực, giúp cuộc sống tốt hơn. Con mong năm mới cũng mang đến cho bố mẹ những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng năm mới.

8. Hạnh phúc và thịnh vượng là hai điều mà con muốn chúc bố mẹ trong năm mới này. Chúc cho cả gia đình ta có một năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.

9. Năm mới đến rồi. Trong năm 2021 này, con sẽ ở bên bố mẹ nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thân yêu này. Năm mới con kính chúc bố nhiều sức khỏe và bình an.

10. Vào thời khắc giao thừa, con chỉ muốn nói lời cảm ơn công sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ về những ngày tháng nhọc nhằn, những đêm không ngủ chăm và nuôi con nên người. Năm mới con hứa sẽ học tập và làm việc thật tốt, để bố mẹ không phải phiền lòng nhiều nữa. Con kính chúc bố mẹ sống khỏe và nụ cười luôn nở trên môi.

Những lời chúc mừng năm mới 2021 hay và ý nghĩa dành cho vợ, chồng

1. Năm mới đến rồi, một năm qua thật đặc biệt với anh và cả em nữa. Năm mới đến đồng nghĩa với việc anh lại được nối dài năm tháng yêu thương chăm sóc em. Anh chúc em tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào hãy gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu của chúng mình em nhé.

Hình minh họa

2. Năm mới 2021, anh cầu chúc cho em luôn được mạnh khỏe và thành công trong công việc. Anh sẽ không chúc em hạnh phúc, vì chắc chắn anh sẽ luôn là người mang niềm hạnh phúc đó tới cho em mỗi ngày! Yêu em!

3. Vợ chồng mình đã trải qua một năm nhiều vất vả, nhưng trên tất cả là chúng ta vẫn đang ở bên nhau. Chúc mừng năm mới anh. Em mong anh luôn bên em như thế!.

4. Năm 2021 đã đi qua rồi, tổ ấm nhỏ của chúng mình làm thêm một tuổi mới. Anh tin, chỉ cần giữ tình yêu và niềm tin là chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này. Chúc mừng năm mới người vợ tuyệt vời của anh!.

5. Trong năm mới này, anh hứa rằng sẽ để nụ cười luôn thường trực trên gương mặt em, luôn ủng hộ em, nắm tay em thật chặt và cùng em vượt qua những lúc vui buồn trong cuộc sống. Cùng đón một năm 2021 thật ngọt ngào em nhé!

6. Kể từ ngày chúng ta trở thành vợ chồng, anh đã chào đón mỗi năm mới với tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và năm nay cũng vậy. Chúc em năm mới hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe để đi cùng anh trong chặng đường cuộc đời nhé.

Những lời chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa cho bạn bè và đồng nghiệp

1. Chúc mừng năm mới, chúc bạn thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

2. Chúc mọi người một năm 2021 an khang thịnh vượng, tài lộc đầy nhà, con cháu sum vầy, một năm bình an và sung túc.

Giới trẻ chào đón năm mới tại phố đi bộ.

3. Trong năm mới này, tôi chúc bạn đạt được tất cả mục tiêu của mình trong cuộc sống, tận hưởng một năm 2021 thật tuyệt vời.

4. Năm cũ đi qua, năm mới đã đến, chúc bạn có một năm tràn ngập bình an, hạnh phúc, may mắn và vui vẻ. Happy New Year!

5. Năm 2020 đã đi qua rồi, hãy cùng đón nhận năm mới với nhiều ước mơ, hoài bão và cả hy vọng. Chúc bạn năm mới 2021 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

6. Năm mới mang đến hy vọng, quyết tâm, tinh thần và những mong muốn. Chúc bạn có một năm đầy hứa hẹn và trọn vẹn.



7. Cầu mong cho năm mới của bạn sẽ có nhiều hạnh phúc, thành tựu và cảm hứng mới về cuộc sống. Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc.

8. Tôi hy vọng cuộc sống của bạn sẽ đầy bất ngờ, niềm vui trong năm mới. Bạn sẽ được ban phước với mọi thứ mà bạn muốn trong cuộc sống.