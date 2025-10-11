Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Những mỹ nhân Đông Nam Á nổi bật tại Miss Grand International 2025

Minh Anh Thứ bảy, ngày 11/10/2025 14:40 GMT+7
Ba người đẹp tới từ Indonesia, Philippines, Thái Lan đang được đánh giá cao tại cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2025.
Vina Anggi Sitorus (Indonesia)

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology công bố những dự đoán mới nhất về cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Theo đó, người đẹp Kosovo Brikena Selmani được xếp ở vị trí dẫn đầu. Vị trí thứ hai thuộc về người đẹp đến từ Indonesia Vina Anggi Sitorus.

Miss Grand Indonesia Vina Anggi Sitorus có vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Vina Anggi Sitorus năm nay 25 tuổi, là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị tại Đại học President. Cô là người mẫu nổi tiếng ở Indonesia, từng đăng quang danh hiệu Princess and Songket Weaving 2022. Một năm sau, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia và giành danh hiệu Á hậu 1.

Vina Anggi Sitorus được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: FBNV)

Tại vòng phỏng vấn kín, Vina Anggi Sitorus cho biết cô là người nghiện công việc. Người đẹp cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với hoa hậu Kosovo Brikena Selmani và cho rằng đây là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Miss Grand International 2025. "Cô ấy xinh đẹp, thông minh, luôn biết cách lôi cuốn mọi người khi đứng trước camera. Hiện tại, Brikena Selmani cũng đang quản lý một siêu thị lớn" - Vina Anggi Sitorus chia sẻ.

Tại Miss Grand International 2025, người đẹp Indonesia được khán giả đánh giá cao bởi ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp uyển chuyển cũng như phong thái quyến rũ, lịch thiệp.

Emma Tiglao (Philippines)

Emma Tiglao, sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Du lịch tại Đại học Holy Angel. Cô là gương mặt quen thuộc tại Philippines trong lĩnh vực thời trang, sắc đẹp.

Emma Tiglao - đại diện Philippines tại cuộc thi Miss Grand International 2025. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp đăng quang Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc gia lớn và lâu đời bậc nhất Philippines. Cũng trong năm này, cô đại diện Philippines dự thi Miss Intercontinental tại Ai Cập và dừng chân ở top 20 bán kết.

Hiện Emma đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình tại kênh NET25 trong chương trình buổi sáng Kada Umaga và chương trình tin tức Mata Ng Agila.

Emma Tiglao đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả quê nhà. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp đang là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất ở giải thưởng Country’s Power of the year (Sức mạnh quốc gia) với gần 200.000 lượt tương tác. Tại bảng xếp hạng của chuyên trang Missosology, cô đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 9.

Sarunrat Puagpipat (Thái Lan)

Sau vòng phỏng vấn kín, người đẹp Thái Lan Sarunrat Puagpipat đang là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ dàn thí sinh Miss Grand International 2025, với 11 phiếu bầu cho cô ở ngôi vị hoa hậu.

Miss Grand Thailand 2025 Sarunrat Puagpipat. (Ảnh: FBNV)

Sarunrat Puagpipat năm nay 28 tuổi, hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Cô sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt góc cạnh đậm chất thời trang cùng phong thái trình diễn tự tin, cuốn hút.

Tuy được đánh giá cao về ngoại hình và khả năng bán hàng, Sarunrat hạn chế về khả năng nói tiếng Anh. (Ảnh: FBNV)

Không chỉ nổi bật ở nhan sắc, Sarunrat còn gây chú ý nhờ tư duy kinh doanh nhạy bén. Trong cuộc thi Miss Grand Thailand 2025, cô được xem là “nữ hoàng bán hàng”, thu về hơn 4 tỷ đồng chỉ trong hơn 3 giờ, trở thành thí sinh có doanh thu cao nhất và chiến thắng áp đảo ở phần thi thương mại.

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Những ngày qua, tinh thần của ca sĩ Tuấn Hưng khá bất ổn khi chứng kiến sức khỏe của mẹ yếu dần đi, nằm thở khó khăn trên giường bệnh.

Sự trùng hợp khó tin giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp “Hoa ban đỏ” với Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí
Sự trùng hợp khó tin giữa Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp “Hoa ban đỏ” với Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Thái Huyền “Mưa đỏ”

Hòa Minzy tới đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) động viên tinh thần người dân đắp đê trị thủy

Văn hóa - Giải trí
Hòa Minzy tới đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) động viên tinh thần người dân đắp đê trị thủy

Nhà Văn Hungary László Krasznahorkai Đoạt Giải Nobel Văn Học 2025

Văn hóa - Giải trí
Nhà Văn Hungary László Krasznahorkai Đoạt Giải Nobel Văn Học 2025

Đà Nẵng sắp có thêm hàng chục tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh lịch sử

Văn hóa - Giải trí
Đà Nẵng sắp có thêm hàng chục tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh lịch sử

Đọc thêm

Bàng Đức và Từ Hoảng, ai là người mạnh hơn?
Đông Tây - Kim Cổ

Bàng Đức và Từ Hoảng, ai là người mạnh hơn?

Đông Tây - Kim Cổ

Bàng Đức và Từ Hoảng, hai vị tướng tài trong Tam Quốc diễn nghĩa, ai trong số họ có thực lực mạnh hơn?

Nông thôn Tây Bắc: Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, đổi mới sáng tạo của doanh nhân trẻ
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, đổi mới sáng tạo của doanh nhân trẻ

Lai Châu Ngày Mới

Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tại Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lai Châu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng: Yêu cầu xây dựng cơ chế thuế chống đầu cơ, thổi giá nhà ở
Kinh tế

Thủ tướng: Yêu cầu xây dựng cơ chế thuế chống đầu cơ, thổi giá nhà ở

Kinh tế

Sáng ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

2 ngoại binh triệu euro của Thép xanh Nam Định rớt giá
Thể thao

2 ngoại binh triệu euro của Thép xanh Nam Định rớt giá

Thể thao

Hai bản hợp đồng "bom tấn" vừa gia nhập Thép xanh Nam Định, Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba đã bị giảm sút giá trị sau khi cập bến V.League.

Thửa đất xen kẹt đóng thuế đầy đủ có được cấp sổ đỏ không?
Bạn đọc

Thửa đất xen kẹt đóng thuế đầy đủ có được cấp sổ đỏ không?

Bạn đọc

Theo luật sư, trường hợp đất xen kẹt không thuộc khu vực đất thực hiện các dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai thì có thể được xem xét cấp sổ đỏ.

Con vật trông giống chó, bơi siêu giỏi, tưởng rất đông nhưng lại có nguy cơ 'biến' khỏi trái đất
Xã hội

Con vật trông giống chó, bơi siêu giỏi, tưởng rất đông nhưng lại có nguy cơ "biến" khỏi trái đất

Xã hội

Sự tan chảy của băng biển đang đẩy loài vật bơi siêu giỏi này ở Bắc Cực vào tình trạng bị đe dọa nghiêm trọng.

Ukraine tung lực lượng phòng thủ khiến hàng chục thiết giáp Nga cháy rụi, kế hoạch tấn công sụp đổ trong đêm
Thế giới

Ukraine tung lực lượng phòng thủ khiến hàng chục thiết giáp Nga cháy rụi, kế hoạch tấn công sụp đổ trong đêm

Thế giới

Hôm 9/10, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của quân Nga trên hướng Ocheretyne, tại làng Volodymyrivka thuộc vùng Donetsk.

Nông dân vùng U Minh Thượng, Kiên Giang trước đây, nay là An Giang trúng mùa cá đồng, cứ bắt lên thương lái cân hết
Nhà nông

Nông dân vùng U Minh Thượng, Kiên Giang trước đây, nay là An Giang trúng mùa cá đồng, cứ bắt lên thương lái cân hết

Nhà nông

Gần đây, nhiều hộ nông dân ở vùng U Minh Thượng (địa phận tỉnh Kiên Giang trước thời điểm sáp nhập 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang), như: An Biên, Tây Yên, An Minh… thu hoạch cá đồng trong vuông tôm. Năm nay, sản lượng cá tăng hơn so với nhiều năm trước.

Đà Nẵng: Điều tra nguyên nhân vụ xe tải trượt xuống biển khiến tài xế tử vong ở Cảng Tiên Sa
Pháp luật

Đà Nẵng: Điều tra nguyên nhân vụ xe tải trượt xuống biển khiến tài xế tử vong ở Cảng Tiên Sa

Pháp luật

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong khi xe tải trượt xuống biển trong lúc thi công san lấp mặt bằng tại công trình thuộc Cảng Tiên Sa.

40 tuổi, tôi nhận ra bí quyết giữ chồng không nằm ở nhan sắc, mà ở một thứ… đàn ông không dám mất
Gia đình

40 tuổi, tôi nhận ra bí quyết giữ chồng không nằm ở nhan sắc, mà ở một thứ… đàn ông không dám mất

Gia đình

Cho đến một ngày, khi dọn tủ áo của anh, tôi phát hiện trong ngăn kéo nhỏ có một mảnh giấy gấp gọn...

Đà Nẵng công bố 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện “ra hàng”
Nhà đất

Đà Nẵng công bố 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện “ra hàng”

Nhà đất

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng thông báo danh sách 10 dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong đó có nhiều dự án lớn như Thủy Tú, Capital Square, FPT Plaza 3 và Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn.

“Bác sĩ” dùng bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân
Xã hội

“Bác sĩ” dùng bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân

Xã hội

Ông Nguyễn Xuân Hưng, “bác sĩ” tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn ở Cà Mau được xác định dùng văn bằng không hợp pháp để khám, chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân.

Giá vàng hôm nay 11/10 đang tăng trở lại, các tiệm vàng bắt đầu áp dụng quy định mới
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 11/10 đang tăng trở lại, các tiệm vàng bắt đầu áp dụng quy định mới

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 11/10 tăng lên lại và tiến sát đến vùng 143 triệu đồng/lượng. Các tiệm vàng bắt đầu áp dụng quy định mới về kinh doanh vàng của Chính phủ.

Dự kiến sẽ có thêm 3.000 CEO ở TP.HCM được đào tạo bài bản
Chuyển động Sài Gòn

Dự kiến sẽ có thêm 3.000 CEO ở TP.HCM được đào tạo bài bản

Chuyển động Sài Gòn

Trong bối cảnh Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đại học Kinh tế TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo 3.000 CEO - những doanh nhân và lãnh đạo kế cận ở TP.HCM và các địa phương lân cận trong giai đoạn 2025-2030.

Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD thương mại song phương
Kinh tế

Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia đẩy mạnh hợp tác, hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD thương mại song phương

Kinh tế

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia láng giềng hữu nghị vừa bước vào một giai đoạn hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn, thông qua Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam – Campuchia 2025 tại TP.HCM ngày 11/10.

Mỹ nhân từng làm xứ Đài 'điên đảo' vì quá đẹp lâm cảnh trầm cảm, chồng đi tù, sống đời khánh kiệt
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân từng làm xứ Đài "điên đảo" vì quá đẹp lâm cảnh trầm cảm, chồng đi tù, sống đời khánh kiệt

Văn hóa - Giải trí

Ba năm sau khi chồng bị kết án tù vì rửa tiền và điều hành sòng bạc trái phép, nữ diễn viên xứ Đài này mất đi hào quang và đang sống cuộc đời lặng lẽ.

VĐV Đặng Thị Hồng nhận thông điệp cực vui từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam
Thể thao

VĐV Đặng Thị Hồng nhận thông điệp cực vui từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Thể thao

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam lên tiếng về vụ việc Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu quốc tế, khẳng định đang phối hợp bảo vệ quyền lợi cho vận động viên.

Ở ngọn núi nổi tiếng Lào Cai (sau sáp nhập) mọc thứ cây gì mà nở hoa tím cản chả kịp, ngắm thôi đã mê tơi lắm rồi
Nhà nông

Ở ngọn núi nổi tiếng Lào Cai (sau sáp nhập) mọc thứ cây gì mà nở hoa tím cản chả kịp, ngắm thôi đã mê tơi lắm rồi

Nhà nông

Nếu muốn tìm nơi vừa có hoa nở, vừa có mây, vừa lãng mạn, vừa thử thách để nhớ mãi, một chuyến chinh phục đỉnh núi Tà Chì Nhù, xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (trước thời điểm sáp nhập, xã này thuộc địa phận huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) sẽ làm hài lòng những tâm hồn ưa xê dịch.

Lai Châu hướng tới mục tiêu “mỗi người dân là một công dân số, mỗi cơ quan, tổ chức là một thực thể số'
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu hướng tới mục tiêu “mỗi người dân là một công dân số, mỗi cơ quan, tổ chức là một thực thể số"

Lai Châu Ngày Mới

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội thảo “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu”.

Chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực' cho dân, bước chuyển tư duy lớn trong quản trị đất nước
Tin tức

Chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực" cho dân, bước chuyển tư duy lớn trong quản trị đất nước

Tin tức

Thông điệp “chăm lo thiết thực cho dân” được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 13 không chỉ là khẩu hiệu chính trị, mà là yêu cầu đổi mới căn bản trong tư duy và hành động của cả hệ thống, lấy người dân làm trung tâm của phát triển.

Kỳ tích cứu nam thanh niên bị 'chân voi', đi tiểu trắng như nước vo gạo rất hiếm gặp
Xã hội

Kỳ tích cứu nam thanh niên bị "chân voi", đi tiểu trắng như nước vo gạo rất hiếm gặp

Xã hội

Phát hiện bệnh "chân voi" từ năm 4 tuổi, nhưng tìm mọi cách vẫn chưa thể điều trị dứt điểm, mới đây, chàng trai trẻ đã được các bác sĩ phối hợp điều trị thành công.

Đang dọn nhà, người đàn ông Gia Lai bất ngờ phát hiện “vị khách không mời', là động vật hoang dã quý hiếm
Nhà nông

Đang dọn nhà, người đàn ông Gia Lai bất ngờ phát hiện “vị khách không mời", là động vật hoang dã quý hiếm

Nhà nông

Trong lúc dọn dẹp vào buổi tối, ông Phạm Tấn Vinh (phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện một con tê tê bò vào sân nhà. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, ông lập tức mang giao cho cơ quan chức năng để đưa về rừng.

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang 'nắm 2 bảo vật'
Nhà nông

Cách đất liền Phan Thiết khoảng 120km, hòn đảo đẹp như phim này nay thuộc tỉnh Lâm Đồng đang "nắm 2 bảo vật"

Nhà nông

Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (sau sáp nhập tỉnh Bình Thuận) nổi lên như một điểm sáng trong phát triển kinh tế biển và du lịch. 2 trụ cột kinh tế này vốn là thế mạnh của đặc khu này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Quý khai thác hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo sức bật mới cho vùng đất tiền tiêu của Tổ quốc.

Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm
Nhà nông

Thứ cây tốt um tùm này ra củ chùm vô số, ông nông dân Nghệ An chế biến kiểu gì mà bán hết, thu 3,5 tỷ/năm

Nhà nông

Trồng cây sắn dây, từ củ sắn dây, ông Trần Xuân Sơn ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An chế biến ra các sản phẩm đạt sao OCOP được thị trường ưa chuộng. Các sản phẩm làm từ tinh bột sắn dây của Hợp tác xã có từng nào cũng bán hết, giúp ông Sơn thu về 3,5 tỷ đồng/năm.

Người thầy được mệnh danh “cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ” là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người thầy được mệnh danh “cụ tổ ngành giáo dục Nam Kỳ” là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Người đầu tiên đặt nền móng cho sự học, gieo mầm tri thức cho đất Gia Định nói riêng, Nam Bộ nói chung là cụ Võ Trường Toản - người thầy đức độ tài ba, lỗi lạc thế kỷ 18.

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống khó khăn trong nhà kho, không show diễn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ hài Lê Bảo sống trong nhà kho, không có show diễn và gặp khó khăn về sức khỏe. Câu chuyện cảm động về cuộc sống của ông khiến nhiều người xót xa.

Gần 10% người trong độ tuổi lao động mắc bệnh suy thận không triệu chứng
Chuyển động Sài Gòn

Gần 10% người trong độ tuổi lao động mắc bệnh suy thận không triệu chứng

Chuyển động Sài Gòn

Một khảo sát tại Bệnh viện Thống Nhất cho thấy 9,8% người lao động mắc bệnh thận nhưng không có triệu chứng. Trong đó, nhiều người trẻ bị suy thận do viêm cầu thận, xuất phát từ viêm họng hoặc lối sống thiếu khoa học.

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?
Thể thao

Đỗ Duy Mạnh rơi phong độ, HLV Kim Sang-sik có dùng Hiểu Minh 1m84?

Thể thao

Đỗ Duy Mạnh thể hiện phong độ kém trong trận đấu với đội tuyển Nepal tối 9/10, HLV Kim Sang-sik cân nhắc sử dụng trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh ở trận lượt về ngày 14/10.

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm
Gia đình

Cuối tuần, mách bạn 5 món chay dễ làm, đơn giản cho bữa cơm gia đình thanh đạm

Gia đình

Dân Việt giới thiệu cách làm 5 món chay đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng lại dễ làm cho bữa cơm gia đình thêm phong phú, đồng thời cơ thể khỏe mạnh hơn.

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc
Tin tức

Ông Hồ Quốc Dũng bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho ông Thái Đại Ngọc

Tin tức

Sáng 11/10, nguồn tin cho biết, ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai và ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đã thực hiện ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy.

