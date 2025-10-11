Những mỹ nhân Đông Nam Á nổi bật tại Miss Grand International 2025

Vina Anggi Sitorus (Indonesia)

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp Missosology công bố những dự đoán mới nhất về cuộc thi Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Theo đó, người đẹp Kosovo Brikena Selmani được xếp ở vị trí dẫn đầu. Vị trí thứ hai thuộc về người đẹp đến từ Indonesia Vina Anggi Sitorus.

Miss Grand Indonesia Vina Anggi Sitorus có vẻ đẹp khỏe khoắn, quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Vina Anggi Sitorus năm nay 25 tuổi, là cựu sinh viên chuyên ngành Quản trị tại Đại học President. Cô là người mẫu nổi tiếng ở Indonesia, từng đăng quang danh hiệu Princess and Songket Weaving 2022. Một năm sau, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia và giành danh hiệu Á hậu 1.

Vina Anggi Sitorus được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. (Ảnh: FBNV)

Tại vòng phỏng vấn kín, Vina Anggi Sitorus cho biết cô là người nghiện công việc. Người đẹp cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với hoa hậu Kosovo Brikena Selmani và cho rằng đây là ứng viên tiềm năng cho ngôi vị Miss Grand International 2025. "Cô ấy xinh đẹp, thông minh, luôn biết cách lôi cuốn mọi người khi đứng trước camera. Hiện tại, Brikena Selmani cũng đang quản lý một siêu thị lớn" - Vina Anggi Sitorus chia sẻ.

Tại Miss Grand International 2025, người đẹp Indonesia được khán giả đánh giá cao bởi ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp uyển chuyển cũng như phong thái quyến rũ, lịch thiệp.

Emma Tiglao (Philippines)

Emma Tiglao, sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Du lịch tại Đại học Holy Angel. Cô là gương mặt quen thuộc tại Philippines trong lĩnh vực thời trang, sắc đẹp.

Emma Tiglao - đại diện Philippines tại cuộc thi Miss Grand International 2025. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp đăng quang Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc gia lớn và lâu đời bậc nhất Philippines. Cũng trong năm này, cô đại diện Philippines dự thi Miss Intercontinental tại Ai Cập và dừng chân ở top 20 bán kết.

Hiện Emma đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình tại kênh NET25 trong chương trình buổi sáng Kada Umaga và chương trình tin tức Mata Ng Agila.

Emma Tiglao đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả quê nhà. (Ảnh: FBNV)

Người đẹp đang là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất ở giải thưởng Country’s Power of the year (Sức mạnh quốc gia) với gần 200.000 lượt tương tác. Tại bảng xếp hạng của chuyên trang Missosology, cô đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 9.

Sarunrat Puagpipat (Thái Lan)

Sau vòng phỏng vấn kín, người đẹp Thái Lan Sarunrat Puagpipat đang là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ dàn thí sinh Miss Grand International 2025, với 11 phiếu bầu cho cô ở ngôi vị hoa hậu.

Miss Grand Thailand 2025 Sarunrat Puagpipat. (Ảnh: FBNV)

Sarunrat Puagpipat năm nay 28 tuổi, hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Cô sở hữu chiều cao 1,7 m, gương mặt góc cạnh đậm chất thời trang cùng phong thái trình diễn tự tin, cuốn hút.

Tuy được đánh giá cao về ngoại hình và khả năng bán hàng, Sarunrat hạn chế về khả năng nói tiếng Anh. (Ảnh: FBNV)

Không chỉ nổi bật ở nhan sắc, Sarunrat còn gây chú ý nhờ tư duy kinh doanh nhạy bén. Trong cuộc thi Miss Grand Thailand 2025, cô được xem là “nữ hoàng bán hàng”, thu về hơn 4 tỷ đồng chỉ trong hơn 3 giờ, trở thành thí sinh có doanh thu cao nhất và chiến thắng áp đảo ở phần thi thương mại.