Niềm hi vọng của Hoa hậu Yến Nhi trước bán kết Miss Grand International 2025

Sau đêm thi diễn ra vào ngày 13/10, màn trình diễn Trang phục Văn hoá Dân tộc của Hoa hậu Yến Nhi tại cuộc thi Miss Grand International 2025 đang tạo nên sức hút mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả trong nước và quốc tế.

Cụ thể, video được ban tổ chức Miss Grand International đăng trên kênh TikTok chính thức lần lượt chinh phục các cột mốc 10 triệu, 20 triệu và hiện đã vượt 30 triệu lượt xem. Đi kèm với đó là hơn 27 ngàn bình luận tương tác. Những con số này áp đảo hoàn toàn so với các đại diện khác.

Hoa hậu Yến Nhi trong trang phục mang tên "Thăng Long Hội". (Ảnh: SV)

Đây là video có lượt xem cao nhất trong số các màn trình diễn Trang phục Dân tộc của các quốc gia mà Ban tổ chức Miss Grand International đăng tải. Hiện tại, lượt xem vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Ngoài ra, trong phần bình chọn Top 20 Best National Costume, Hoa hậu Yến Nhi cũng đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Bức ảnh đại diện Việt Nam diện “Thăng Long Hội” nằm trong Top đầu được bình chọn nhiều nhất với lượng tương tác “khủng” gồm hơn 315 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 30 ngàn bình luận và hơn 37 ngàn lượt chia sẻ.

Từ Thái Lan, Yến Nhi bày tỏ sự hạnh phúc: “Khi mang “Thăng Long Hội” lên sân khấu, Nhi không chỉ trình diễn một bộ trang phục, mà Nhi đang kể một câu chuyện về văn hoá, về nghệ thuật múa rối nước độc đáo của dân tộc. Việc câu chuyện ấy được đón nhận và lan tỏa mạnh mẽ đến vậy chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Đây vừa là một vinh dự to lớn, vừa là động lực để Nhi tiếp tục chiến đấu hết mình trong những chặng đường còn lại của cuộc thi. Mong mọi người sẽ tiếp tục ở bên cạnh, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh”.

“Thăng Long Hội” là sáng tạo của của NTK trẻ Nguyễn Huy Hoàng thuộc team mentor Đặng Trọng Minh Châu. Bộ trang phục tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt.

Trang phục dân tộc “Thăng Long Hội” có trọng lượng khoảng 30kg, với kích thước lớn và kết cấu cồng kềnh, đòi hỏi kỹ năng trình diễn vững vàng cùng khả năng làm chủ sân khấu. Hoa hậu Yến Nhi sải bước tự tin, bản lĩnh, phong thái quyền lực, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chuyên nghiệp.

Phần thi của Yến Nhi lọt vào danh sách bình chọn của nhiều chuyên trang sắc đẹp. (Ảnh: ISG)

Trước phần thi, Hoa hậu Yến Nhi gần như phải tự mình lắp ráp và mặc trang phục trong hậu trường. Dù bộ trang phục cồng kềnh với nhiều chi tiết phức tạp, cô vẫn tỉ mỉ ghép nối từng bộ phận, đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn thiện chỉn chu nhất để mang đến một màn trình diễn trọn vẹn và giàu cảm xúc trên sân khấu.

Trước đó, trong buổi send-off trước khi lên đường sang Thái Lan, Hoa hậu Yến Nhi từng khiến khán giả phấn khích khi trình diễn trang phục “Thăng Long Hội” với điểm nhấn là hiệu ứng pháo hoa bắn ra từ đạo cụ hình rồng. Tuy nhiên, tại Miss Grand International 2025, phần đặc biệt này đã được lược bỏ.

Lý giải về điều này, Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ: “Ban đầu, tôi dự định mang theo cơ chế bắn pháo hoa như trong buổi trình diễn ở Việt Nam nhưng vì lý do an toàn và quy định vận chuyển trên máy bay, bộ phận kích pháo không thể đem sang Thái Lan. Bên cạnh đó, thời lượng trình diễn tại Miss Grand International khá ngắn, chỉ cho phép thí sinh tạo dáng vài giây ở điểm cuối sân khấu, trong khi hiệu ứng pháo kéo dài đến gần một phút. Vì vậy, tôi quyết định lược bỏ phần này để đảm bảo an toàn và giúp phần trình diễn được gọn gàng, chuyên nghiệp hơn”.

Với “Thăng Long Hội”, Hoa hậu Yến Nhi được kỳ vọng sẽ một lần nữa mang về giải Best National Costume - Trang phục dân tộc đẹp nhất như hai đại diện Việt Nam trước đó là Đoàn Thiên Ân (2022) và Lê Hoàng Phương (2023).

Bên cạnh niềm hi vọng trong phần Trang phục dân tộc, Yến Nhi hiện cũng nằm trong Top 20 hạng mục Country’s Power of the Year - có cơ hội vào top 20 chung cuộc Miss Grand International 2025.