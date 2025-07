Nơi này ở tỉnh An Giang, dân nuôi thứ cá biển gì to bự, anh tỷ phú bắt lên ai cũng muốn xem?

Đến thăm mô hình nuôi cá lồng bè, trong đó có nuôi cá bống mú to bự trên biển của anh Tạ Thanh Tùng ngụ tại ấp Bãi Ngự, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang mới) mới cảm nhận được sự năng động, dám nghĩ, dám làm trong góp phần phát triển kinh tế cho xã hội và cho thu nhập cao.