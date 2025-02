Nông dân Cà Mau thả thứ gì xuống ao nuôi tôm mà cá to, cá nhỏ say đứ đừ, bắt dễ như ăn kẹo? Trước vụ tôm mới, dân Cà Mau thả thứ gì xuống ao mà cá to, cá nhỏ say đứ đừ, bắt dễ như ăn kẹo?

Sau Tết nguyên Đán, người nuôi tôm ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tất bật cải tạo lại vuông (ao nuôi tôm) để xuống giống vụ mới. Khâu vệ sinh ao nuôi tôm bằng cách thuốc các loài cá tạp là không thể bỏ qua. Làm vậy là để tôm giống được thả xuống sẽ không bị cá tạp tấn công, ăn thịt.