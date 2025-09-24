NÓNG: Lại xuất hiện thêm một cơn bão có tên BUALOI, vẫn đang tăng cấp, ngày 26/9 sẽ vào biển Đông thành bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (23/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là BUALOI.

Hồi 07 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão BUALOI ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 132,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Hiện bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo khoảng đêm 26/9, bão BUALOI sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Hướng di chuyển của bão BUALOI. Ảnh: nchmf.

Đến 7 giờ ngày 25/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 -15km/h, có khả năng mạnh thêm, lúc này cường độ bão đạt cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến 7 giờ ngày 26/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 12.

Đến 7 giờ ngày 27/9, bão BUALOI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão BUALOI tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi 20-25km, cường độ còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão BUALOI từ tối và đêm ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao trên 5,0-7,0m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).