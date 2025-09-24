Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi trước khi bão số 9 RAGASA đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Cụ thể, dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, từ chiều hôm nay, 24/9, bão số 9 sẽ ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc Bộ. Do đó, Sở NNMT Quảng Ninh đã ra văn bản đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân các địa phương ven biển tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Trong trường hợp an toàn, có thể xem xét, cho phép các tàu được chạy về nơi tránh trú, neo đậu và kết thúc công việc này trước 14 giờ ngày 24/9/2025. Đồng thời, tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển.



Thời gian tạm ngừng cấp phép tàu từ 10 giờ ngày 24/9/2025 và sẽ kết thúc việc tạm ngừng cấp phép khi có bản tin cuối cùng về cơn bão số 9.

Đồn Biên phòng Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng 24/9, vị trí tâm bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 113,7 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 108,8 độ kinh đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Vùng biển phía Bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ trưa 24/9, vùng biển phía đông của bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4 m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển tỉnh Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6 m. Tàu thuyền neo đậu ven biển, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước biển dâng.