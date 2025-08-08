Chủ đề nóng

NÓNG: Sáng nay, áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 08:41 GMT+7
Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 8/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới

Sáng sớm 8/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10–15 km/giờ.

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo, đến 7h ngày 9/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Bắc, duy trì sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong thời gian này nằm từ vĩ tuyến 18,0–21,0 độ Vĩ Bắc và kinh tuyến 114,5–119,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7h ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5–10 km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,0–3,0 m, biển động. Các tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động phòng tránh.

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trước diễn biến này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk và các bộ, ngành liên quan, yêu cầu:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, quản lý phương tiện ra khơi; kiểm đếm, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm (từ 18,0–21,0 độ Vĩ Bắc; 113,0–118,5 độ Kinh Đông, sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đồng thời, tăng cường thông tin cảnh báo qua các phương tiện truyền thông, hệ thống đài duyên hải để người dân và chính quyền các cấp nắm bắt, kịp thời ứng phó.

Các bộ, ngành theo chức năng chủ động phối hợp địa phương triển khai biện pháp ứng phó, trực ban nghiêm túc và báo cáo thường xuyên về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Theo cảnh báo, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông trong những giờ tới sẽ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–3m, biển động. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo an toàn.

