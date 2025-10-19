Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?

Gần 20 tỷ tiền nợ thuế, nợ tồn đọng kéo dài nhiều năm tại Nông trường Sông Hậu

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, từ năm 2002 trở về trước, Nông trường Sông Hậu đã phát sinh nợ từ các ngân hàng (Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) đến 409 tỷ đồng dẫn đến không có khả năng chi trả.



Trụ sở Nông trường Sông Hậu. Ảnh: H.X

Nhiều năm qua, Chính phủ có nhiều chỉ đạo, các bộ ngành Trung ương có nhiều giải pháp để hướng dẫn nhưng không xử lý được.

Cũng do nợ xấu ở các ngân hàng nên Nông trường Sông Hậu những năm gần đây không được vay ở các tổ chức tín dụng. Từ đó, không có nguồn vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, Nông trường Sông Hậu còn nợ thuế, tiền phạt bị truy thu giai đoạn từ năm 2007-2011 khoảng 6,2 tỷ đồng. Do nông trường không có tiền trả và kéo dài cho tới bây giờ, tiền lãi với gốc đã lên đến khoảng 20 tỷ đồng.



Về vấn đề thuế này, lãnh đạo TP Cần Thơ trước đây đã làm việc với các cơ quan chức năng để tạm hoãn cưỡng chế thuế giúp nông trường vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, mới đây ngày 7/8/2025, cơ quan thuế Cần Thơ đã ban hành quyết định cưỡng chế bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, từ đó nông trường gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Được biết, Nông trường Sông Hậu đã âm vốn chủ sở hữu 331 tỷ đồng. Nguồn tài chính hiện tại tạm thời duy trì phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngắn hạn. Do vậy, đơn vị mong muốn ngành chức năng TP Cần Thơ xem xét, can thiệp, hỗ trợ, để có thể trở lại hoạt động bình thường.

Tháo gỡ khó khăn cho Nông trường sông Hậu-việc cấp bách

Trước những khó khăn trên, Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Hậu (từ đầu năm 2025, Nông trường Sông Hậu được chuyển đổi sang Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Hậu; gọi tắt là Công ty Nông nghiệp Sông Hậu) đã có văn bản gửi các sở, ngành có liên quan cũng như lãnh đạo UBND TP Cần Thơ nhờ hỗ trợ giải quyết.



Ông Nguyễn Thanh Phú - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sông Hậu thông tin về những khó khăn gặp phải của đơn vị trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ vào ngày 14/8. Ảnh: H.X

Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam đã 2 lần làm việc với Công ty Nông nghiệp sông Hậu.

Tại các cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Phú - Chủ tịch Công ty Nông nghiệp Sông Hậu có ý kiến tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế về thuế, cho sử dụng hoá đơn để kinh doanh. Đồng thời, cho bán tài sản tự có (mua được từ nguồn sản xuất kinh doanh của Nông trường Sông Hậu trong nhiều năm trước đây, gồm đất và nhà ở phường Thới Long, TP Cần Thơ và phường Bình Thạnh, TPHCM) để xử lý nợ. Theo công ty nhận định, việc bán tài sản tự có là hướng xử lý tốt nhất để đơn vị trả tiền nợ thuế.



Theo đó, ý kiến tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế về thuế, cho sử dụng hoá đơn để kinh doanh không được chấp thuận. Phương án xử lý trước mắt mà ngành chức năng TP Cần Thơ đưa ra là chỉ cho xuất hóa đơn từng lần phát sinh theo quy định của Luật Quản lý Thuế và phải trả 18% doanh số trên hoá đơn được sử dụng.



Riêng về việc bán tài sản trả nợ thuế, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam đã giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu để UBND thành phố cho chủ trương xử lý.



Theo tìm hiểu của phóng viên, do khó khăn trong xuất hoá đơn, kể từ 12/8 vừa qua, hệ thống cây xăng của Công ty Nông nghiệp Sông Hậu (cung cấp nhiên liệu phục vụ cho bà con nông dân là hộ hợp đồng nhận khoán đất trong nông trường) phải ngừng hoạt động. Sau đó, công ty đã cho đơn vị khác thuê lại hệ thống cây xăng.



Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, UBND thành phố đã giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu cho chủ trương xử lý tài sản của Công ty Nông nghiệp Sông Hậu theo đề xuất của đơn vị này.

Nông trường Sông Hậu (xã Thới Hưng, TP Cần Thơ) là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập cách nay hơn 45 năm. Đầu năm 2025, Nông trường Sông Hậu được chuyển đổi thành Công ty Nông nghiệp sông Hậu, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Nông trường sông Hậu trước khi chuyển đổi.



Nhiệm vụ chính trong thời gian này của công ty là bảo toàn vốn chủ sở hữu, không làm âm vốn chủ sở hữu tăng thêm, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.



Hiện Công ty Nông nghiệp Sông Hậu đang quản lý gần 7.000 ha đất. Trong diện tích này, có 2.573 hộ dân sinh sống, canh tác nông nghiệp.