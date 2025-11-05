NÓNG: Vòi rồng 'kỳ quái' liên tiếp xuất hiện trên vùng biển tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)

Trong vòng 1 tháng vòi rồng xuất hiện 2 lần trên biển La Gi

Nhiều người dân ven biển La Gi đã dùng điện thoại quay lại cảnh vòi rồng xuất hiện có chiều cao hàng chục mét. Vòi rồng xoáy mạnh tạo nên cột nước trắng xóa giữa mặt biển khoảng từ 5-7 phút rồi tan chứ không gây thiệt hại gì…

Vòi rồng 'kỳ quá' xuất hiện ở biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập).Nguồn NDCC

Theo bà con ngư dân ven biển La Gi cho biết, đây không phải là lần đầu tiên hiện tượng vòi rồng xuất hiện ở khu vực này. Trước đây khoảng một tháng, vòi rồng cũng xuất hiện trên biển La Gi rồi tan.

Thông thường, vòi rồng không gây thiệt hại lớn nếu xuất hiện xa bờ, nhưng có thể nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động gần khu vực. Việc vòi rồng xuất hiện ở vùng biển La Gi 2 lần trong vong 1 tháng là hiếm có.

Trước hiện tượng này, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân ven biển cần chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, tránh ra khơi khi thời tiết xấu hoặc xuất hiện mây đen, gió xoáy bất thường.

Clip Vòi rồng xuất hiện ở biển La Gi, tỉnh Lâm Đồng. Nguồn NDCC

Vòi rồng là gì?

Theo các chuyên gia khí tượng, vòi rồng, hay còn gọi là lốc xoáy trên mặt biển, là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, thường hình thành khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí và mặt nước biển, kèm theo mây đối lưu phát triển mạnh.

Vòi rồng rất nguy hiểm vì có thể gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản do sức gió cực mạnh có thể đạt hơn 500 km/giờ và có khả năng cuốn bay mọi thứ trên đường đi, từ xe cộ, nhà cửa đến cây cối, và đe dọa đến tính mạng con người nếu không có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi. Trên đường di chuyển nó có thể cuốn theo (rồi ném xuống ở một khoảng cách xa sau đó) hoặc phá huỷ mọi thứ, nên nó cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm.