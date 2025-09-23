NSND Mai Hoa thể hiện đậm tính “nữ quyền” trong ca khúc đặc biệt này

9 tháng sau đĩa than đầu tiên “Nốt trầm Vol1”, NSND Mai Hoa chính thức trở lại với khán giả trong album đặc biệt có tựa đề “Hà Nội cờ hoa” ra mắt ngày 23/9. Lần này, chị mang đến cho người yêu nhạc một bất ngờ thú vị khác khi “thổi hồn” vào các ca khúc không chỉ bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng mà còn thăng hoa với những nốt nhạc ở âm vực cao một cách tự nhiên, trong trẻo, tươi sáng, tràn đầy cảm xúc.

Nhạc sĩ Hồng Kiên nhận xét, giọng hát NSND Mai Hoa sở hữu trầm, dày và nội lực, những nốt đậu ở khoảng trầm là dấu ấn riêng trong từng tác phẩm. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

NSND Mai Hoa thể hiện tính mạnh mẽ và đậm tính “nữ quyền” trong ca khúc của nhạc sĩ Trọng Đài

Thực tế đây không phải album đầu tiên có tựa đề nhắc đến Hà Nội trong chặng đường âm nhạc của NSND Mai Hoa. Trước đó, chị từng ra mắt album “Hà Nội 49” với 10 ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến – những nhạc phẩm bất hủ, tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam.



Theo NSND Mai Hoa, trong album mới có tới 3 ca khúc được chị hát live đúng một lần và cả ê kíp quyết định giữ lại bản thu đầu tiên này mà không cần thu lại hay chỉnh sửa, đó là “Nhớ về Hà Nội”; “Trời Hà Nội xanh”; “Chị tôi”.

Đặc biệt ca khúc “Chị tôi” (nhạc sĩ Trọng Đài) được nữ ca sĩ thể hiện gây ấn tượng mạnh khi có sự hòa trộn giữa tiết tấu trẻ trung của âm nhạc hiện kết hợp với âm nhạc mang màu sắc dân gian, giữ sự da diết sâu lắng trong cảm xúc nhưng tinh thần thể hiện không bi lụy mà mạnh mẽ và đậm tính nữ quyền.

NSND Mai Hoa biểu diễn ca khúc trong album "Hà Nội cờ hoa" tại buổi ra mắt. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

“Hát giọng trầm tôi hát nhiều rồi nhưng ở album này có ca khúc tôi đã sử dụng cách hát ở âm khu cao hơn. Cũng có ý kiến nói rằng Mai Hoa hát âm trầm tốt hơn âm cao nhưng ở đĩa này tôi muốn thử thách mình bằng việc vượt qua điều đó.” - NSND Mai Hoa nhấn mạnh.

Album “Hà Nội cờ hoa” của NSND Mai Hoa được phối khí bởi nhạc sĩ Hồng Kiên. Anh cũng là một người con của Hà Nội nên rất yêu, hiểu mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Mối duyên giữa một nhạc sĩ Hà Nội và một ca sĩ yêu Hà Nội, lại cùng thế hệ 7x đã tạo nên một sản phẩm âm nhạc vừa thân thuộc lại vừa mới mẻ nhưng trên cả là đong đầy tình yêu về mảnh đất nghìn năm tuổi.

NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ đến chúc mừng NSND Mai Hoa ra album ca nhạc. (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

Nhận xét về giọng hát NSND Mai Hoa, nhạc sĩ Hồng Kiên cho hay: “Giọng hát của Mai Hoa trầm, dày và nội lực, những nốt đậu ở khoảng trầm là dấu ấn riêng của cô ấy trong từng tác phẩm. Tôi chắn chắn nó sẽ là điều thú vị và có độ sâu sắc rất lớn của giọng trầm quý đó trong các bài hát lần này. Có rất nhiều dự án, album về Hà Nội nhưng tôi nghĩ lần này sẽ là điểm chạm vừa mới lạ xen lẫn sự thân quen của giọng hát Mai Hoa”.

Các nghệ sĩ đến chúc mừng NSND Mai Hoa ra album "Hà Nội cờ hoa". (Ảnh: Mạnh Nguyễn)

“Hà Nội cờ hoa”, một album gồm sáng tác về Hà Nội với 9 ca khúc: “Hà Nội trái tim hồng” (Nguyễn Đức Toàn), “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn), “Trời Hà Nội xanh” (Văn Ký), “Hà Nội và tôi” (Lê Vinh), “Hà Nội mùa thu” (Vũ Thanh), “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội mùa lá bay” (Hữu Xuân), “Chiều Hà Nội” (Vũ Quang Trung) và “Chị tôi” (Trọng Đài).