NSND Mai Hoa thể hiện đậm tính “nữ quyền” trong ca khúc đặc biệt này

Gia Lai triển khai 2 dự án "khủng", Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để người dân thiệt thòi
Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, hai dự án lớn gồm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Ông yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác bồi thường, tái định cư, đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.