HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Chia sẻ tại buổi Lễ kỷ niệm “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước” sáng 27/8, Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội cho rằng, chủ đề hôm nay hướng đến người nông dân, đó là những con người bình dị mà vĩ đại. Từ bờ ruộng, từ lũy tre làng, họ đã bước ra cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước, trở thành hình tượng xuyên suốt trong lịch sử. Đồng thời, chính người nông dân cũng là nhân vật trung tâm trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là chèo, vốn là loại hình nghệ thuật mà anh may mắn được gắn bó.
Trong lúc chia sẻ, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội đã bất ngờ ngân lên một đoạn chèo về mẹ khiến cả hội trường lắng đọng.
Nhờ sự mạnh dạn đổi thay cách làm, vợ chồng bà Lê Thị Hằng (xóm Mỹ Khánh, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã biến vùng đất đồi kém hiệu quả thành trang trại xanh, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho nông dân địa phương.