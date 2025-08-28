Chia sẻ tại buổi Lễ kỷ niệm “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước” sáng 27/8, Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội cho rằng, chủ đề hôm nay hướng đến người nông dân, đó là những con người bình dị mà vĩ đại. Từ bờ ruộng, từ lũy tre làng, họ đã bước ra cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước, trở thành hình tượng xuyên suốt trong lịch sử. Đồng thời, chính người nông dân cũng là nhân vật trung tâm trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là chèo, vốn là loại hình nghệ thuật mà anh may mắn được gắn bó.

Trong lúc chia sẻ, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội đã bất ngờ ngân lên một đoạn chèo về mẹ khiến cả hội trường lắng đọng.