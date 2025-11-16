Nữ sinh 20 tuổi gây bất ngờ khi chinh phục giải thưởng 1 tỷ đồng và cơ hội việc làm tại ngân hàng lớn bậc nhất Việt Nam

Với chủ đề "Thiên hà số", Vũ trụ đồng tiền - The Moneyverse 2025 mùa thứ 2 gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và định hướng Bình dân học vụ số của Chính phủ. The Moneyverse đã chạm tới cộng đồng sinh viên trên khắp ba miền, khẳng định vai trò là cuộc thi giáo dục tài chính quy mô toàn quốc, nơi người trẻ không chỉ thi đấu bằng kiến thức mà còn bằng tư duy chiến lược, phản xạ và khả năng thuyết phục, tranh biện.

Trận Chung kết đã quy tụ sự góp mặt của khán giả đến từ mọi miền Tổ quốc.

Chung kết Vũ trụ đồng tiền 2025 ghi nhận bầu không khí chưa từng có khi hơn 1.000 cổ động viên từ nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Huế, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ… đã có mặt từ rất sớm để tiếp sức cho top 6 Phi hành gia.

Chiến thắng trận chung kết, Quán quân có cơ hội nhận giải thưởng 1 tỷ đồng - 1 cơ hội sự nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)...

Điểm nhấn trận Chung kết năm 2025 là những thách thức mới: Đối đầu tranh biện với top 3 Mùa 1, gặp gỡ tỷ phú (giám khảo Phan Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư STI Holdings) và đấu trí với Multi-Agent AI. Đây cũng là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo AI xuất hiện trên sóng VTV với vai trò Giám khảo, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với ngành truyền hình tương tác tại Việt Nam.

Lần đầu tiên Trí tuệ nhân tạo Multi-Agent AI trở thành Giám khảo gameshow giáo dục tài chính.

Kết thúc vòng thi đấu, thí sinh Phạm Thị Mai Hương (20 tuổi, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) đã vượt lên cách biệt, chính thức trở thành quán quân Vũ trụ đồng tiền 2025.

Chia sẻ cảm xúc về hành trình của mình, Quán quân Phạm Thị Mai Hương cho rằng, bài học lớn nhất là tin tưởng vào bản thân và hy vọng sân chơi Vũ trụ đồng tiền sẽ đồng hành cùng nhiều bạn trẻ hơn nữa.

Ông Đặng Văn Tuyên - Uỷ viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển Việt Nam (BIDV) trao thưởng Quán quân Phạm Mai Hương.

“Xuất phát điểm của mình không phải là thí sinh nổi bật hay tự tin nhất, nhưng Vũ trụ đồng tiền đã dạy mình cách tin vào bản thân, dám bước lên và nỗ lực hết sức. Mình tin tưởng vào những giá trị mà chương trình mang đến cho từng sinh viên và cộng đồng tài chính trẻ. Sau ngày hôm nay, với mình hành trình nắm bắt cơ hội của Vũ trụ mới thật sự bắt đầu. Mình hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành, đóng góp và trưởng thành cùng Vũ trụ Đồng tiền để lan toả cơ hội, giá trị đến các bạn sinh viên Việt Nam", Mai Hương chia sẻ.



Chương trình do Công ty CP The Moneyverse phối hợp với Thời báo VTV (VTVTimes) thực hiện, cùng sự đồng thuận và ủng hộ của nhiều cơ quan nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo…



Tăng gấp đôi số đội thi so với mùa 1, The Moneyverse 2025 đã lan tỏa đến 54 trường đại học và học viện trên toàn quốc, giúp hàng nghìn sinh viên nối dài khát vọng học tập, góp phần định hình thế hệ sinh viên Việt Nam mới - năng động và hiểu biết hơn. Dự kiến mùa tiếp theo, Vũ trụ đồng tiền sẽ mở rộng ra tới 81 đội thi, đặt mục tiêu tiếp cận nhiều hơn nữa trong năm 2026.







