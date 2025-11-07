Nữ tài xế xe ôm công nghệ bị 4 người chặn đánh nhập viện: Nạn nhân nhận cuộc gọi đe dọa trước đó



Ngày 7/11, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết: Công an xã Tam Phước, tỉnh Đồng Nai đã nhận được trình báo, đang xác minh thông tin của chị T.T.H. (SN 1988, ngụ tại Tổ 9 KP Long khánh 1, Phường Tam Phước ,tỉnh Đồng Nai) về việc bị chặn đường hành hung, phải nhập viện.



Nữ tài xế xe ôm công nghệ T.T.H. (37 tuổi) đang trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm 4 người chặn xe, hành hung dã man. Clip: MX

Theo trình báo của chị H, rạng sáng 4/11, chị đang điều khiển xe máy về đến đoạn gần nhà sau một ngày mưu sinh.

Khi đang dừng xe trên đường, bất ngờ 4 đối tượng nam giới mặc đồng phục xe ôm công nghệ lao tới chặn đầu xe. Nhóm người này đã đấm tới tấp vào người chị.

Chị H. bàng hoàng kể lại: "Quá hoảng sợ và đau, tôi chỉ biết bỏ chạy, 4 người đàn ông đó, tôi không biết mặt. Trước khi tôi bị đánh, đã có người liên tục gọi cho tôi rằng “mày không được bán đó nữa…”. Tôi mong pháp luật sẽ làm rõ vụ việc".

Mặc dù bị đau ở đầu và chân bị thương, chị H. vẫn cố gắng thoát thân nhờ sự can ngăn và hỗ trợ của một số người dân xung quanh.

Ngay sau vụ việc, chị H. đã đến Công an xã Tam Phước trình báo sự việc. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương, hiện đang chờ các kết quả kiểm tra chuyên sâu từ bác sĩ.

Chị H. khẳng định hoàn toàn không quen biết 4 đối tượng đã hành hung mình. Nghiêm trọng hơn, sau khi nhập viện và trình báo công an, chị H. liên tục nhận được các cuộc gọi và tin nhắn với nội dung đe dọa, hành hung từ người lạ mặt mà chị cũng không rõ danh tính.