Khởi tố 2 đối tượng đánh tài xế xe công nghệ ở Đà Nẵng gây chấn động não

Ngày 7/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa (cùng trú phường An Khê, TP. Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Nhật Nam (SN 1994, trú phường An Khê, TP. Đà Nẵng) là tài xế xe công nghệ, về việc bị hai người hành hung tại khu vực trước số nhà 61 Ngô Nhân Tịnh.

Qua điều tra, Công an xác định Nguyễn Hữu Tươi và Đỗ Đăng Khoa là hai đối tượng liên quan hành hung tài xế Huỳnh Nhật Nam. Qua bước đầu làm việc, hai đối tượng Tươi và Khoa khai, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc xin lùi xe, các đối tượng đã lớn tiếng cãi vã, sau đó Tươi dùng tay đánh vào mặt anh Nam gây thương tích. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc, gây mất an ninh trật tự khu dân cư. Anh Nam được đưa đi cấp cứu với vết thương vùng mặt, gãy xương chính mũi, chấn động não.

Công an phường An Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.