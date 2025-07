Đề nghị 11 án tử hình trong vụ buôn ma túy khủng

Chiều 1/7, tại TAND TP.Hà Nội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa phạt tử hình Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang (quận Long Biên cũ) và Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên.

Ngoài ra, 9 bị cáo khác là đồng phạm của hai người cũng bị đề nghị nhận án tử hình, đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án, duy nhất bị cáo Nguyễn Thị Kim Hương (Hương "Mẩu") được đề nghị án tù chung thân do đang nuôi con nhỏ.

Vụ án có 12 bị cáo, gồm 2 cựu cán bộ công an.

Viện kiểm sát lập luận, ma túy gây nguy hiểm cho con người và còn là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm nguy hiểm khác. Nhà nước có chế độ quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các hành vi liên quan ma túy nhưng các bị cáo vẫn mua bán trái phép, tiêu thụ lượng lớn ra xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm.

Theo cáo trạng, đường dây ma túy trong vụ án do Hương "Mẩu" cùng Nguyễn Thế Thành cầm đầu.

Cụ thể, tháng 4/2019, Thành mua 30kg ma túy đá với giá 150 triệu đồng/kg và 400 gói hồng phiến giá 3 triệu đồng một gói 200 viên, chuyển từ Lào về Việt Nam.

Hương giới thiệu với các “chân rết” việc mình có “mối quan hệ rất tốt với cán bộ công an" nên mua bán ma túy sẽ yên tâm.

Người của Thành sau đó nhận ma túy từ cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, chuyển về một căn hộ chung cư ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội. Ma túy được giấu trong một tủ gỗ và một máy hút bụi cỡ lớn để đi tiêu thụ.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng tham gia mua bán cùng Hương “Mẩu” và được người phụ nữ nhờ vận chuyển ma túy trong Hà Nội. Hưng nhận lời, điều khiển ô tô của Công an phường Đức Giang đến sảnh chung cư, chở “hàng trắng” đến nhà trọ của Hương ở Long Biên.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang.

Hương còn gọi Hưng đến, giới thiệu với các đồng phạm: "Đây là cán bộ Công an phường Đức Giang, là người đã dùng xe cảnh sát trật tự đến chở ma túy".

Khi nhận thấy hàng để ở nhà trọ không an toàn, Hương đề nghị và được Hưng đồng ý cho cất giấu tại gara ôtô phía sau nhà Hưng một thời gian. Mỗi khi có khách mua, các bị cáo sẽ đến nhà Hưng, lấy đi bán lẻ.

Viện kiểm sát cáo buộc, Nguyễn Văn Hưng là người giúp sức, bao che cho Hương và đồng bọn mua bán 37kg ma túy, thu lợi 740 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng còn xác định Hưng có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi nhận 100 triệu đồng của Hương với hứa hẹn giúp một người trong đường dây hưởng án treo. Hưng tiêu hết tiền mà "không lo được việc". Có lần, Hưng nhận 50 triệu đồng để giúp Hương hỏi thông tin về một vụ án song đã tiêu hết.

Tuy nhiên, Hương không đòi lại mà coi đây là "tiền chi cho Hưng đã bảo kê, giúp sức cho việc mua bán ma túy", cáo trạng thể hiện.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt 11 người tử hình, 1 người án tù chung thân.

Với bị cáo Hà Minh Đức, cáo trạng thể hiện Hương từng dẫn Đức đến gặp đồng bọn và giới thiệu: "Đây là cán bộ đội ma túy Công an quận Long Biên cho anh em biết mặt nhau". Việc này khiến các bị cáo khác yên tâm mua bán ma túy.

Tháng 9/2019, Đức được Hương thông báo bạn trai của cô ta, cũng là người trong nhóm mua bán ma túy bị Công an quận Long Biên bắt. Bằng kinh nghiệm làm việc của mình, Đức biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan nên hướng dẫn Hương "dọn dẹp sạch ma túy" đang giấu trong phòng trọ.

Cảnh sát sau đó khám xét nơi này đúng như Đức dự đoán nhưng không thu được gì. Bạn trai của Hương sau đó được trả tự do, cho đi cai nghiện bắt buộc và chính cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng là người làm hồ sơ.

Trên đường tới cơ sở cai nghiện, Hưng đưa "con nghiện" đi ăn uống cùng Hương để nói chuyện. Kết thúc đợt cai nghiện, Hưng lại đón về người này về chỗ Hương để tiếp tục tham gia mua bán ma túy.

Viện kiểm sát xác định, không chỉ cùng Hương bán ma túy ở Hà Nội, Đức còn nhiều lần trực tiếp vào Huế để bàn cách mua bán chất cấm với Thành. Nhiều chuyến hàng đã thành công có sự trợ giúp của Đức.

Cựu công an chống ma túy hầu tòa vì buôn 134kg ma túy, thu lợi hơn 1,3 tỷ đồng

Tháng 6/2019, Thành có khách mua ma túy bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) bắt. Được Hương nhờ "giải quyết", Đức yêu cầu đưa 400 triệu đồng để vào Huế lo việc. Sau chuyến đi, Đức báo đã lo xong và đề nghị Thành ở Hà Nội cho đến khi mọi sự êm xuôi.

Một thời gian sau, Đức thừa nhận vào Huế không gặp, không đưa 400 triệu đồng cho ai. Tuy nhiên, Hương và Thành thống nhất không đòi lại 400 triệu đồng và coi đây là tiền chi cho Đức bảo kê mua bán ma túy.

Cơ quan điều tra cho rằng có đủ cơ sở để khởi tố bổ sung hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 400 triệu đồng Đức đã nhận.

Theo cáo trạng, Thành có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu thực hiện mua bán 136,8kg ma túy trong nhiều lần, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng; Hương mua bán 134kg ma túy, thu lợi 4 tỷ đồng. Đức giúp sức, bao che cho Hương mua bán 134,8kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng.

Bắt Giám đốc, Phó Giám đốc và Phó trưởng khoa Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc liên quan vụ "chạy" kết luận tâm thần

Liên quan đến vụ án "chạy" kết luận tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ thuộc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để điều tra về tội Nhận hối lộ. Các bị can gồm: Hoàng Tất Thành (SN 1967, Giám đốc Trung tâm), Lục Thị Thanh Bình (SN 1973, Phó Giám đốc) và Lại Thành Trung (SN 1979, Phó Trưởng khoa cận lâm sàng, giám định viên), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ.

Hoàng Tất Thành, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Đ.T.

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, thông qua một số bác sĩ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đã tiếp cận 3 cán bộ trên để "chạy" kết luận giám định tâm thần. Mai Anh 2 lần đưa tổng cộng khoảng 450 triệu đồng cho nhóm này nhằm mục đích thay đổi kết luận giám định.

Sau khi nhận tiền, Hoàng Tất Thành chỉ đạo cấp dưới sửa hồ sơ bệnh án, hợp thức hóa các triệu chứng giả mạo để giữ nguyên chẩn đoán tâm thần đã có từ trước, dù biết rõ các đối tượng không mất khả năng nhận thức hay điều khiển hành vi.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ đường dây và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Lục Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc. Ảnh: Đ.T.

Trước đó, chiều 23/6, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các hành vi: Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa, Nhận và Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Vụ 36 lãnh đạo, cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị khởi tố: Nỗi trăn trở của bác sĩ, điều dưỡng

Từ việc theo dõi 2 bị can Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông, cơ quan điều tra phát hiện đường dây "chạy" kết luận giám định tâm thần để né tránh xử lý hình sự, với sự tiếp tay của nhiều cán bộ Viện. Tối 7/6, Công an bắt quả tang nhóm đối tượng, trong đó có cả cán bộ Viện, đang sử dụng ma túy tại Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Từ ngày 7-9/6, Công an khám xét 48 địa điểm, triệu tập 90 người, thu giữ nhiều tài liệu liên quan trị giá hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, 22 bệnh nhân đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc không có mặt tại Viện, 15 người có dấu hiệu được "chạy" giám định sai lệch.

Đến nay, Công an đã khởi tố 40 bị can, trong đó có 36 người là cán bộ, lãnh đạo Viện. Nguyễn Thị Mai Anh được xác định là đầu mối móc nối, nhận tiền để "chạy án", trong đó có trường hợp lên tới hàng tỷ đồng. Tiền hối lộ được chuyển cho nguyên Viện trưởng Trần Văn Trường và một số cán bộ khác.

Bắt 2 đối tượng vụ cháy xưởng phế liệu làm 6 người chết ở Hưng Yên

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hàng (sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện tại: Thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, là Giám đốc Công ty quốc tế Hợp Pháp) và Trịnh Đình Hiếu (sinh năm 1979, trú tại thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, chủ hộ cá thể kinh doanh ngành nghề thu mua phế liệu) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng với 2 bị can. Ảnh: CAHY

Vụ cháy xảy ra tại xưởng phế liệu do Nguyễn Văn Hàng làm chủ. Hàng thuê kho xưởng trên của Trịnh Đình Hiếu.

Về diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 13h45’ ngày 28/6, tại thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ cháy tại xưởng phế liệu do Nguyễn Văn Hàng làm chủ (Hàng thuê kho xưởng trên của Trịnh Đình Hiếu); diện tích xưởng khoảng 1.200m2.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an xã Lạc Đạo và Công an các địa phương lân cận huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân khẩn trương tổ chức các biện pháp để chữa cháy, cứu người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Vụ cháy xưởng ở Hưng Yên: Thêm 1 người tử vong, nâng tổng số lên 6 người thiệt mạng

Vụ cháy đã khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 177/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định tại khoản 3, Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 30/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hàng và Trịnh Đình Hiếu về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Công an Điện Biên phối hợp với Cảnh sát Lào phá chuyên án, thu giữ trên 2 tấn ma túy

Ngày 1/7, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trong tháng 6, lực lượng Công an Điện Biên phối hợp Công an các tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Băng (Lào), C04 và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ trên 2 tấn ma túy các loại.

Cụ thể, vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 12/6/2025, tại huyện Pạc Beng, tỉnh U Đôm Xay (Lào), lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 12 đối tượng quốc tịch Lào có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Các đối tượng đều cư trú tại các tỉnh Bò Kẹo và Xay Nhạ Bu Ly.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 2 tấn ma túy các loại, trong đó có 1,87 tấn ma túy tổng hợp (tương đương 18 triệu viên, tương đương 3.117 bánh), 124kg Ketamin. Toàn bộ số ma túy được cất giấu tinh vi tại nhiều vị trí trong 12 xe ô tô, cùng với nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan.

Các đối tượng cùng tang vật là 31 bánh ma túy tổng hợp. Ảnh Công an Điện Biên cung cấp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ma túy nói trên là của một nhóm đối tượng tại Myanmar thuê vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng về Thủ đô Viêng Chăn (Lào), chờ thời cơ tiếp tục đưa đi tiêu thụ tại các địa bàn khác. Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều xe ô tô và liên tục liên lạc qua mạng xã hội trong quá trình di chuyển. Mỗi đối tượng được trả công từ 20 đến 50 triệu kíp Lào tùy theo khối lượng ma túy vận chuyển.

Chưa đầy hai tuần sau, vào ngày 23/6/2025, tại khu vực bản Khôm Khoa, thành phố Luông Pha Băng, tỉnh Luông Pha Băng (Lào), Tổ công tác thường trực của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát tỉnh Luông Pha Băng, các đơn vị nghiệp vụ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục triệt phá một đường dây ma túy khác. Lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ gồm 31 bánh ma túy tổng hợp (tương đương 186.000 viên), 3 khẩu súng ngắn quân dụng, 21 viên đạn (trong đó có 2 viên đã lên nòng), 2 xe ô tô và 8 điện thoại di động.

Sau gần 3 tháng triển khai các tổ công tác thường trực tại các tỉnh Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ và các tỉnh Bắc Lào, đồng thời thực hiện Kế hoạch cao điểm phối hợp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trên tuyến biên giới giữa các tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và các tỉnh Bắc Lào, lực lượng chức năng hai nước đã phát hiện và xử lý 76 vụ án, bắt giữ 122 đối tượng. Tang vật thu giữ bao gồm khoảng 2,5 tấn ma túy các loại, 13 khẩu súng, 1.517 viên đạn và hơn 10 tấn thuốc nổ công nghiệp.

Điều tra vụ bé trai tử vong ở sân bóng cỏ nhân tạo

Tối 1/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra nguyên nhân một bé trai tử vong khi chơi tại sân bóng nhân tạo trên địa bàn xã Tuyên Quang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, bé trai 7 tuổi chơi với một bạn tại sân bóng H.T, thuộc khu đô thị Nam Phan Thiết (xã Tuyên Quang, Lâm Đồng). Người dân gần đó cho biết, khi 2 bé đang chơi gần khu vực cầu môn thì khung thành ngã xuống đè bé trai 7 tuổi.

Tại hiện trường có một số tảng đá chẻ gần cầu môn vương vãi khắp nơi.

Người dân đã gọi cứu thương và đưa bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an xã Tuyên Quang đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường. Thi thể được đưa từ bệnh viện về nhà nạn nhân gần hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Nguồn: NLĐO

Sân bóng H.T. nằm trong cụm nhà hàng, khu vui chơi phục vụ người dân khu đô thị Nam Phan Thiết. Gần đây, sân bóng này không còn hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera xung quanh để làm rõ nguyên nhân. Đồng thời làm rõ các nghi vấn có những ai chơi cùng nạn nhân, có ai đu khung thành bằng sắt làm ngã khung thành đè nạn nhân không?

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.