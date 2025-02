Thứ chim bé như nắm tay, hễ đẻ là cản chả kịp, anh nông dân Hà Nam nuôi thành công, tự trả lương cao

Năm 2018, nhận thấy nuôi chim cu gáy sinh sản có thể mang lại việc làm, thu nhập cho bản thân và gia đình, anh Đặng Văn Vương, thôn Đức Mộ, xã Nguyễn Úy (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chuồng trại.

Anh Văn Vương đặt mua con chim cu gáy giống bố mẹ bắt đầu tạo dựng nghề nghiệp từ con nuôi này.

Anh Vương cho biết: Thời gian đầu tôi thử nghiệm mua 4 - 5 đôi chim cu gáy bố mẹ, về nuôi và cho ghép đẻ thành công.

Mỗi lần sinh sản chim cu gáy mẹ thường đẻ 2 quả trứng, tự ấp nở trong vòng 45 ngày. Khi mới nuôi tôi tham khảo thêm kỹ thuật của những người nuôi trước, trên mạng xã hội.

Đồng thời, tôi tự tìm hiểu, rút kinh nghiệm nuôi chim cu gáy thực tế cách ghép đôi, cho đẻ, chăm sóc chim bố mẹ, chim non. Trước hết, mình phải đam mê, yêu thích loài chim này mới mong thành công.

Anh Đặng Văn Vương, nông dân nuôi thành công loài chim cu gáy ở thôn Đức Mộ, xã Nguyễn Úy (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) kiểm tra sự phát triển của chim cu gáy non.

Hệ thống chuồng trại nuôi chim cu gáy của gia đình anh Đặng Văn Vương ở thôn Đức Mộ, xã Nguyễn Úy (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Theo anh Vương, chim non nuôi 2 tháng biết mổ thóc là có thể xuất bán. Thời gian khai thác chim bố mẹ từ 5 – 10 năm.

Tận dụng triệt để chim bố mẹ sinh sản, khi chim cu gáy đẻ trứng anh áp dụng phương pháp mang trứng cho chim bồ câu Pháp ấp, vừa cho tỷ lệ thành công cao, vừa rút ngắn được thời gian cho một lứa chim ra đời.

Từ lúc chim cu gáy non đẻ ra, chim bố mẹ tự nuôi đến lúc chim biết ăn thì tách. Tuy nhiên, để rút ngắn thời gian và tiếp tục tái đàn, khi chim non được 14 ngày thì anh tách chim non khỏi chim bố mẹ và nuôi thủ công bằng cách tự đút cho chim non ăn.

Nuôi chim cu gáy sinh sản không quá cầu kỳ so với nhiều loài chim khác; chim cu gáy bố mẹ có sức đề kháng tốt, ít bị bệnh.

Người nuôi chim chỉ cần duy trì vệ sinh chuồng trại thường xuyên, tỷ lệ rủi ro trong chăn nuôi hầu như không có.

Lồng chim có thể xếp chồng lên nhau một hàng dài, tiết kiệm được diện tích. Hệ thống chuồng chim được thiết kế có quạt, bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

Thức ăn cho chim gu gáy thường là hạt ngũ cốc, trong đó chủ yếu là thóc, ngô... Ngoài ra, để tăng sức đề kháng cho chim cu gáy cần bổ sung thêm hạt kê và cám dinh dưỡng giúp chim hấp thụ thức ăn tốt và duy trì sinh sản.

Mỗi chuồng chim cu gáy bố mẹ dùng cho mục đích sinh sản cần chuẩn bị một ổ lót bằng rơm để chúng đẻ và có thể tự ấp trứng.

Chim cu gáy đến tuổi trưởng thành được anh Văn Vương nhốt ra lồng riêng chăm sóc.

Anh Đặng Văn Vương chăm sóc chim cu gáy dành cho người chơi chim cảnh.

Một loạt lồng chim xuất bán cho người chơi chim cảnh.

Cũng theo anh Vương, giá chim cu gáy non xuất chuồng dao động từ 250.000 đến 600.000 đồng/đôi tùy theo loại chim non từ đủ tuổi cho đến 3 tháng tuổi.

Vốn đầu tư để nuôi chim cu gáy không nhiều, ngoài chi phí thức ăn là chính, nuôi chim cu gáy không có thêm chi phí khác.

Thị trường tiêu thụ chim cu gáy non khá tốt, hiện cung không đủ cầu cho thị trường khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhất là khu vực miền Bắc.

Với 100 đôi chim cu gáy bố mẹ, 100 đôi chim bồ câu Pháp (chuyên làm nhiệm vụ ấp nở) và 10 đôi chim cu gáy Thái Lan, trừ chi phí, anh Đặng Văn Vương thu nhập từ 15 – 20 triệu đồng/tháng.

Quá trình nuôi chim cu gáy sinh sản, anh phát hiện con nào có chất giọng hót hay, tiếng hót độc đáo thì tách riêng để huấn luyện, chăm sóc thành chim cảnh cho giá trị thu nhập cao hơn.

Từ hiệu quả nuôi chim cu gáy sinh sản đem lại, anh Vương dự định mở rộng quy mô chuồng trại thêm 50 lồng nuôi.

Đồng thời, anh liên kết với nhiều người có cùng đam mê, sở thích trong vùng để nhân rộng thêm đàn chim cu gáy đẻ. Anh Vương cho biết, sẽ sẵn sàng hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc, tiêu thụ chim non cho những người nuôi có nhu cầu.