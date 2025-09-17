Nuôi con cá lúc nhúc da trơn, cụ ông ở xã Thái Mỹ, TP.HCM bán khắp “Nam Kỳ lục tỉnh”

Mô hình nuôi cá trê giống bán khắp "Nam Kỳ lục tỉnh”

Con đường nông thôn mới ấp Bình Hạ Đông đưa chúng tôi đến ngôi nhà khang trang ba gian của ông Hoàng Minh Đức ở xã Thái Mỹ, TP.HCM. Người đang ông nhỏ bé gầy guộc nhưng nhanh nhẹn tiếp đón chúng tôi với nụ cười hiền lành chân chất.

Tấm lưng còng và mái đầu bạc khiến ông Đức nhìn già hơn tuổi 68 của mình. Bởi đó là những dấu chỉ thời gian của cuộc đời lam lũ với nghề nông mà ông đã trải qua. Năm 2006, nhận thấy thị trường nuôi cá trê giống có nhiều tiềm năng để phát triển, ông Đức không ngại ngần lập trại cá giống với cá trê lai phi vàng.

Mô hình nuôi cá trê giống của ông Hoàng Minh Đức ở xã Thái Mỹ (TP.HCM)

Ông Đức chia sẻ: "Chu kỳ làm cá trê giống từ thụ tinh, nở ra cá bột chỉ mất 6 ngày, sau đó ngồi chờ xuất bán rồi thu tiền. Thương lái đến tận trại thu mua sau đó vận chuyển về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, như: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp… bán lại cho các trại ương cá giống, bán cho nông dân".

Từ vài ao ương, nuôi chỉ vài trăm mét vuông, đến nay ông mở rộng mô hình nuôi lên hơn 5.000m2. Trong đó, 4.000m2 ông Đức đào ao nuôi cá bố mẹ, còn 1.000m2 ông xây nhà ấp trứng nuôi dưỡng cá bột. Công suất của trại cá giống của ông Đức đạt tối đa 200 triệu con một năm.

Tiết lộ bí quyết nuôi cá giống, ông Đức nói: "Để cá giống sống với mật độ dày, tôi phải xả, lọc nước và bơm oxy vào ao thường xuyên. Giống cá trê mình ương không chỉ đạt tỷ lệ thành công cao, mà chất lượng cá giống cũng rất tốt. Đặc biệt, mình phải loại ngay những con cá yếu ngay từ lúc ban đầu để đến tay người nuôi cá phải thật khoẻ".

Ông Đức đào ao nuôi cá bố mẹ diện tích 4.000m2

Những năm 2006-2015, mỗi năm ông ra lò 100 triệu con cá bột, có năm đến 200 triệu cá bột cung cấp cho khách hàng. 3 năm 2019, 2021 và 2022, mỗi năm khách chỉ đặt 50 triệu con cá bột. Từ đầu năm đến nay, ông Đức cung cấp hơn 30 triệu cá bột cho khách hàng.

Theo đó, trừ mọi chi phí, ông Đức lời 500 triệu/năm. Nhờ đó, lão nông sinh năm 1957 này xây được căn nhà khang trang, đầy đủ thiết bị sinh hoạt và đầu tư thêm cho trại cá giống để ngày càng nâng cao chất lượng.

Dự tính vào đợt từ cuối tháng 11 khi qua mùa nước nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long, số lượng cá ông cung ứng sẽ đạt thêm từ 30-40 triệu con. Kinh tế đang phục hồi là động lực để trang trại cá giống của ông Đức mạnh dạn khôi phục và mở rộng sản xuất.

Từ kỹ sư thuỷ sản thành nông dân tiền tỷ

Để thành công với mô hình nuôi cá trê giống, ông Hoàng Minh Đức trải qua nhiều “đau thương”. Ông có nhiều kiến thức và thâm niên trong nghề nuôi cá giống tại TP.HCM khi từng là kỹ sư tốt nghiệp Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Ông kể hồi nhỏ nghe các cụ truyền tai nhau: "Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo". Vì vậy ông đã theo học Khoa Thủy sản để chuẩn bị kiến thức lập nghiệp với nghệ nuôi cá. Những ngày đầu gặp không ít khó khăn vì vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, nhưng nhờ nắm chắc kỹ thuật và am hiểu nguồn nước, sau nhiều lần thất bại, ông Đức thành công với những mẻ cá chất lượng.

Ông Hoàng Minh Đức chăm sóc ao nuôi cá trên bố mẹ

Ông Đức chia sẻ: "Không ít lần cá giống chuẩn bị xuất trại thì chết hết. Nhưng nắm vững kỹ thuật thì khả năng thành công cao. Tôi phải cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất để giá thành giảm xuống mới có lời”.

Theo ông Đức, việc ương cá trê thành công thì cơ hội làm giàu rất lớn. Tuy nhiên, thành công với việc ương cá bột cũng mong manh, rủi ro cao. Nhiều yếu tố thấy rất nhỏ nhưng nếu chủ quan là có thể hư cả mẻ cá.

Những biến động sau dịch Covid-19 khiến ngành nông nghiệp thành phố vào tình thế phải thay đổi chiến lược để thích ứng. Để bám trụ với nghề, ông Đức định hướng mở rộng thị trường cá bột lên các tỉnh Đông Nam bộ và miền Trung. Nhờ đó từ đầu năm đến nay, khách hàng bắt đầu đặt cá bột nhiều hơn.