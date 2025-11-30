Nuôi con lươn đồng trong bể không bùn cho ăn toàn thảo dược, nông dân Hải Phòng thu lợi nhuận lớn

TP.HCM “tìm” linh vật tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam
Ngày 2/12, TP.HCM phát động Cuộc thi Thiết kế linh vật (VIFA EXPO) năm 2025 nhằm tôn vinh ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Cuộc thi kéo dài đến ngày 10/2/2026.
Vừa qua, tại hộ gia đình ông Phạm Văn Vân, thôn Hà Hải, xã Nguyên Giáp (TP Hải Phòng), Công ty Cổ phần Tập đoàn BB Green Food Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học đánh giá kết quả xây dựng mô hình nuôi lươn đồng thương phẩm trong bể không bùn, sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược.
Tham dự hội thảo có ông Lê Lương Thịnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Hải Phòng; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp cùng các hộ dân tham gia mô hình.
Năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn BB Green Food Việt Nam thực hiện xây dựng mô hình nuôi lươn đồng Monopterus (Zuiew 1793) thương phẩm trong bể không bùn có bổ sung thức ăn thảo dược tại 3 hộ dân trên địa bàn xã Nguyên Giáp (tỉnh Hải Dương cũ), với 48.000 con lươn giống.
Trước khi triển khai, các hộ được tập huấn quy trình kỹ thuật từ xử lý nước đầu vào, vận hành bể nuôi không bùn đến phối trộn thức ăn thảo dược.
Sau 8 tháng nuôi, mô hình ghi nhận nhiều kết quả khả quan: lươn sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt trong mùa hè, tăng trọng khối lượng từ 0,44 - 0,47 gram/con/ngày, tỷ lệ sống đạt từ 87,49 - 88,47%, cao hơn nhiều mô hình truyền thống; năng suất đạt từ 34,65 - 39,6 kg/m2; lượng thức ăn tiêu tốn 1.065 kg, hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) chỉ từ 1,79 - 2,05kg thức ăn/kg lươn, chi phí thức ăn để tăng từ 23.174- 26.549 đồng/kg lươn, trong đó công thức bổ sung 3% thảo dược cho hiệu quả cao nhất.
Việc bổ sung thảo dược vào khẩu phần ăn giúp lươn tăng sức đề kháng, giảm stress khi nuôi mật độ cao, hạn chế sử dụng kháng sinh, giảm chi phí thức ăn.
Trong suốt quá trình nuôi, các bể thí điểm cũng ghi nhận rất ít tình trạng bệnh dịch, cho thấy mô hình vận hành ổn định và an toàn.
Qua mô hình nuôi lươn đồng trong bể không bùn có bổ sung thảo dược là hướng đi phù hợp điều kiện địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng.
Mô hình không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần phát triển ngành thủy sản xã Nguyên Giáp theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.
Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.