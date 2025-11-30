Giá gạo toàn cầu đang hạ nhiệt nhờ vào nguồn cung lớn từ Indonesia không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn góp phần bình ổn thị trường quốc tế.

Năm 2025, Indonesia ghi nhận mức dự trữ gạo quốc gia dồi dào do sản lượng tăng đáng kể, góp phần đẩy giá gạo trên thị trường thế giới giảm đáng kể trong thời gian gần đây.

Thông tin được ông Andi Amran Sulaiman-Giám đốc Cơ quan Lương thực Quốc gia kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia công bố ngày 4/11.

Theo ông Sulaiman, giá gạo thế giới đã giảm sâu từ mức khoảng 650 USD/tấn xuống chỉ còn 371 USD/tấn.

Gạo được bày bán tại thủ đô Jakarta, Indonesia-quốc gia đông dân nhất khu vực Đông Nam Á và là một trong số các quốc gia thường xuyên phải nhập khẩu gạo, trong đó có gạo Việt Nam xuất khẩu. (Ảnh: THX/TTXVN).

Điều này được cho là có nguyên nhân từ chiến lược tăng cường sản xuất lúa gạo của Indonesia và chính sách dừng nhập khẩu gạo từ năm 2025 theo chỉ đạo của Tổng thống nước này, Prabowo Subianto.

“Giá gạo toàn cầu đang hạ nhiệt nhờ vào nguồn cung lớn từ Indonesia không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn góp phần bình ổn thị trường quốc tế,” ông Sulaiman nhấn mạnh.

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Thống kê Quốc gia (BPS) cho hay, sản lượng gạo của Indonesia trong năm 2025 ước đạt 34,77 triệu tấn, tăng mạnh so với các năm trước và dư thừa khoảng 3,8 triệu tấn so với nhu cầu tiêu thụ nội địa, vốn ước tính ở mức 30,97 triệu tấn.

Trong khi đó, dự trữ gạo của chính phủ hiện ở mức 3,8 triệu tấn - một con số được đánh giá là "an toàn" cho an ninh lương thực quốc gia.

Dữ liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho thấy Chỉ số giá gạo toàn cầu (FARPI) đã giảm liên tiếp trong nhiều tháng, từ 119,2 điểm vào tháng 12/2024 xuống còn 100,9 điểm vào tháng 9/2025.

Để bảo đảm không xảy ra “đầu cơ,” “thổi giá” trong giai đoạn cao điểm thu hoạch cuối năm, Chính phủ Indonesia đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm giám sát giá gạo từ khâu sản xuất đến bán lẻ, nhằm bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi của nông dân lẫn người tiêu dùng.

Indonesia chủ trương xây dựng an ninh lương thực quốc gia dựa trên các nguyên tắc độc lập và chủ quyền, với tính sẵn có, khả năng chi trả và khả năng tiếp cận.

Để giải quyết, Indonesia vừa công bố các sáng kiến chiến lược, bao gồm khôi phục hệ sinh thái, mở rộng diện tích đất sản xuất, thâm canh nông nghiệp và hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, nhằm xây dựng một hệ thống lương thực bền vững và chống chịu tốt hơn.

Nông dân Indonesia phơi lúa sau thu hoạch tại làng Jatiluwih ở Tabanan, Bali, Indonesia. Ảnh: ANTARA





Tất cả đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là tự cung tự cấp lương thực. Ông Adi cho biết nhờ những nỗ lực phối hợp từ các bộ ngành liên quan, Indonesia dự kiến sẽ có thặng dư gạo là 1,68 triệu tấn cho đến tháng 5/2025.

Điều này có được là nhờ Indonesia đã duy trì được 6,61 triệu ha diện tích trồng lúa như hiện nay.

Chuyên gia nông nghiệp cảnh báo nếu không duy trì được diện tích sản xuất, sản lượng có thể giảm xuống.

Với thặng dư sản lượng khoảng 4 triệu tấn, Indonesia khẳng định sẽ không cần nhập khẩu gạo cho đến tháng 12/2025.

Trong một tuyên bố ngày 21/10, ông Zulkifli Hasan, Bộ trưởng Bộ Điều phối lương thực Indonesia khẳng định, Indonesia không còn phụ thuộc vào nhập khẩu gạo sau khi đạt được thặng dư sản lượng trong năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Prabowo Subianto.



“Năm ngoái, chúng tôi đã nhập khẩu 4,52 triệu tấn gạo. Năm nay thì không. Sản lượng gạo của chúng tôi đã tăng 12,4%, ước đạt 34 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với những năm trước,” ông Hasan nói sẽ không cần nhập khẩu gạo cho đến tháng 12/2025

Theo: TTXVNTT/Vietnam+