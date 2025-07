Trong quá trình phát triển kinh tế, bên cạnh các loại cây trồng, vật nuôi quen thuộc, nhiều nông dân đã chủ động nghiên cứu, học hỏi và phát triển thêm những mô hình vật nuôi mới để cải thiện thu nhập.

Một trong những mô hình đang được nhiều nông dân tại các địa phương trong tỉnh Phú Yên triển khai và cho thu nhập khá chính là mô hình nuôi ốc bươu đen.

Tại xã Xuân Long (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), từ vài hộ nuôi nhỏ lẻ, hiện mô hình này đang được nhân rộng và đã thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen, mở ra nhiều triển vọng về kinh tế cho người dân ở địa phương này.

Nuôi ốc bươu đen-ốc nhồi: Vốn đầu tư thấp, thu nhập cao

Đi đầu trong mô hình nuôi ốc bươu đen ở xã Xuân Long là gia đình anh Đỗ Duy Phong. Theo anh Phong, cách đây 4 năm, trong một lần đi tham quan mô hình nuôi ốc thương phẩm tại các tỉnh phía Nam, nhận thấy ốc bươu đen là loài dễ nuôi, ít dịch bệnh, vốn đầu tư không nhiều, thức ăn của ốc khá đa dạng nên anh đã mạnh dạn cải tạo đất vườn của gia đình, xây hồ xi măng và đào ao đất phủ bạt để nuôi ốc với diện tích 350m2​. ​​​​​​

Thời gian đầu, do chưa nắm bắt được kỹ thuật, quá trình nuôi rơi vào mùa nắng nóng, nguồn nước chưa đảm bảo yêu cầu về nhiệt độ nên ốc chết nhiều.

Không nản chí, anh Phong dành nhiều thời gian đi tìm hiểu thêm thực tế tại các mô hình nuôi ốc hiệu quả để tích lũy thêm kiến thức, kỹ thuật nuôi ốc bươu đen, tức ốc nhồi.

Bước sang vụ nuôi thứ hai, anh tập trung xử lý tốt môi trường nuôi, nguồn nước sạch, làm sạch bèo, cỏ, dùng chế phẩm sinh học xử lý đáy hồ, sau đó mới bơm nước vào hồ nuôi và duy trì mực nước cao 70-100cm để giữ độ an toàn cho ốc.

Trong quá trình nuôi, anh Phong luôn chú ý cung cấp lượng thức ăn vừa đủ, không để thừa làm ô nhiễm môi trường hồ nuôi dễ dẫn đến ốc chết. Nhờ nắm vững và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, nuôi thả nên ốc phát triển và sinh trưởng tốt.

Cùng với sản xuất, anh Phong chủ động liên kết thị trường tiêu thụ và tham gia các hội nhóm nuôi ốc bươu đen trên mạng xã hội để tìm đầu ra ổn định.

Khi đã nắm được kỹ thuật, lại có kinh nghiệm, sau 1 năm nuôi ốc thương phẩm, để chủ động con giống và cung ứng cho thị trường, anh Phong tiếp tục nghiên cứu nuôi thêm ốc bố mẹ để đẻ trứng và ấp nở theo ý muốn; đồng thời mở rộng quy mô nuôi, xây thêm hồ nuôi và bắt đầu nuôi có lãi.

Hiện mô hình nuôi ốc của anh được thiết kế thành các khu nuôi riêng biệt như: hồ nuôi giống, sinh sản, ấp trứng, nuôi ốc con giống và nuôi ốc thương phẩm.

“Nuôi ốc bươu không khó, nhưng phải hiểu rõ đặc tính của con ốc thì mới có lợi nhuận cao. Nhờ tận dụng các loại rau, mướp, bí trồng sẵn tại vườn nên không tốn nhiều chi phí thức ăn.

Trung bình mỗi lứa ốc, tôi nuôi khoảng 4 tháng, thu hoạch mỗi ký từ 30-35 con ốc. Mỗi tháng, tôi xuất bán ra thị trường hơn 100kg ốc thịt với giá từ 70.000-85.000 đồng/kg; còn con giống 2 tuần tuổi bán với giá 400-450 đồng/con. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu về hơn 200 triệu đồng/năm”, anh Phong cho biết.

Nhân rộng mô hình nuôi ốc đặc sản

Từ những thành công bước đầu của mô hình, chính quyền địa phương đã cùng hội nông dân tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện, anh Phong vận động nhân rộng mô hình cho các hộ gia đình khác ở trong và ngoài địa phương.

Không dừng lại ở đó, anh Phong khởi xướng thành lập tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen với 7 thành viên.

Từ khi thành lập, tổ hội trở thành nơi các thành viên thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật nuôi ốc. Nhờ đó, hiệu quả chăn nuôi được nâng cao và thu nhập của các hộ thành viên trong tổ cũng tăng lên.

Được hướng dẫn, ông Đặng Văn Tịnh, thành viên tổ hội nghề nghiệp nuôi ốc bươu đen ở xã Xuân Long đã chuyển từ trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi ốc hơn 2 năm nay.

Theo ông Tịnh, ông đã mua lại 1.000 con ốc giống từ trang trại của anh Phong về nuôi thử trên diện tích 150m2​. Nhờ được hướng dẫn tỉ mỉ các kỹ thuật nuôi và chăm sóc nên ngay từ vụ nuôi thử nghiệm đã thành công, giúp gia đình ông có được nguồn thu nhập ổn định.

“Ốc bươu đen giờ trở thành đặc sản, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, được nhiều người ưa chuộng nên nhu cầu tiêu thụ rất lớn, bán giá cao. Vì vậy, sắp tới tôi sẽ mở rộng quy mô cũng như đầu tư trang thiết bị để nuôi ốc, phát triển kinh tế hộ gia đình", ông Tịnh phấn khởi nói.

Còn ông Hồ Quang Cư ở xã Xuân Long cho biết: Từ chỗ nuôi ốc bươu đơn lẻ, sau khi tham gia vào tổ hội nghề nghiệp, từ nguồn vốn cá nhân, tôi cùng các thành viên vay thêm vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để triển khai mô hình; đồng thời cùng nhau học kỹ thuật nuôi, cách làm đất, sử dụng nguồn nước, khử trùng… ở những nơi khác.

Hiện bình quân mỗi tháng, các thành viên tổ hội xuất bán hơn 1 tạ ốc thương phẩm cho thương lái, các quán ăn ở địa phương và các tỉnh lận cận, giúp đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên.

Theo ông Nguyễn Công Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), mô hình nuôi ốc bươu đen khá đơn giản, cách chăm sóc không quá phức tạp, vốn đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt nên từ một, hai hộ nuôi, đến nay, trên địa bàn huyện đã có hơn 20 hộ dân phát triển mô hình nuôi ốc này.

“Nhận thấy mô hình mang lại hiệu quả cao, thời gian tới, hội nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng chi, tổ hội nghề nghiệp chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất…

Đồng thời hướng dẫn người dân tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước sẵn có từ ao, hồ, đập để phát triển mô hình nuôi ốc, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển theo hướng bền vững”, ông Hòa cho hay.

"Ốc bươu đen hay còn gọi là ốc nhồi là loài động vật thân mềm, sống phổ biến trong tự nhiên ở các ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, do môi trường sống bị ô nhiễm, sự xâm nhập của ốc bươu vàng và nhu cầu tiêu thụ lớn của thị trường nên ốc bươu đen ngoài tự nhiên ngày càng trở nên khan hiếm. Do đó, việc nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu đen như của anh Phong cũng như nhiều hộ nuôi ở xã Xuân Long mang lại nguồn thu ổn định so với nhiều loại vật nuôi khác...", ông Nguyễn Công Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

