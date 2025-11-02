Nuôi thứ tôm "to đùng" ở cù lao Long Hòa của Vĩnh Long, hễ xúc lên bán là hết cả ao

Từ vùng trồng lúa nghèo đến “thủ phủ” tôm càng xanh

Hiện toàn xã Long Hòa có hơn 1.900 hộ dân chuyển hướng sang nuôi trồng thủy sản, chiếm trên 70% tổng số hộ, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

Trong đó, nhiều mô hình tiêu biểu đã khẳng định hiệu quả rõ rệt, nổi bật là mô hình của ông Nguyễn Văn Nghĩa (ấp Rạch Ngựa).





Ao nuôi tôm càng xanh của gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, nông dân trồng lúa chuyển đổi sang nuôi tôm ở ấp Rạch Ngựa, xã Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long mới. Ảnh: HC

Từ 5 công ruộng được cha mẹ cho ngày mới lập nghiệp, nay ông Nghĩa đã có diện tích canh tác gấp sáu lần. Ông Nghĩa chia sẻ, hơn 10 năm trước, ông chuyển toàn bộ diện tích lúa sang nuôi tôm càng xanh toàn đực, loại tôm cho hiệu quả kinh tế cao và đầu ra ổn định.

Theo ông Nghĩa, ông nuôi theo phương thức cuốn chiếu, giúp có tôm thu hoạch quanh năm. “Tháng nào trúng nước, trúng giá thì thu 80–90 triệu đồng, còn bình thường thì cũng thu vài chục triệu đồng. Năm nay, bà con ai nuôi tôm cũng trúng mùa, trúng giá nên rất phấn khởi. Nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng vững, các con đều được ăn học đến nơi đến chốn”, ông Nghĩa chia sẻ.

Cũng ở xã Long Hòa, nông dân Trần Văn Tâm (ấp Xẻo Ranh) đã áp dụng mô hình nuôi tôm càng xanh theo hai giai đoạn: Ương tôm post trong ao nhỏ khoảng 3 tháng trước khi thả ra ao lớn. Nhờ vậy, tôm phát triển đồng đều, ít hao hụt và dễ kiểm soát dịch bệnh.

Nguyễn Văn Nghĩa thu hoạch tôm càng xanh. Ảnh: HC

Trên diện tích 1ha, mỗi năm, ông Tâm ương khoảng 50.000 con giống (3 đợt/năm), thu sản lượng 1,3 tấn tôm thương phẩm, doanh thu hơn 300 triệu đồng/năm.

“Nuôi theo hai giai đoạn, tôi chủ động được nguồn giống, quản lý thức ăn và chất lượng nước tốt hơn. Quan trọng nhất là có đầu ra ổn định”, ông Tâm nói.

Không chỉ hộ cá thể, mô hình sản xuất của HTX nông nghiệp Tiến Thành (xã Long Hòa) cũng mang lại hiệu quả nổi bật. Theo ông Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc HTX, mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi tôm càng xanh của HTX vừa tận dụng được diện tích, vừa đảm bảo môi trường sinh thái.

Bình quân mỗi ha, nông dân thu khoảng 550kg tôm càng xanh/vụ, kết hợp với lúa hữu cơ cho lợi nhuận 150–200 triệu đồng/năm.

“Đây là hướng sản xuất bền vững, sản phẩm sạch, ít rủi ro hơn so với nuôi tôm thâm canh 2–3 vụ/năm”, ông Huệ cho biết.

Nhờ các mô hình nuôi tôm càng xanh, diện mạo cù lao Long Hòa thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây trồng lúa chỉ lãi 30–40 triệu đồng/ha/vụ, thì nay nuôi tôm càng xanh, cua hoặc cá nước lợ có thể đạt 500–600 triệu đồng/ha/năm.

Agribank – điểm tựa nguồn vốn cho người nuôi tôm

Phía sau những mô hình thành công nói trên là sự đồng hành tận tâm của Agribank Chi nhánh Trà Vinh, đơn vị đã gắn bó nhiều năm với quá trình chuyển đổi sản xuất ở xã Long Hòa.

Agribank – điểm tựa nguồn vốn cho người nuôi tôm. Ảnh: HC

Ông Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, gia đình ông được Agribank hỗ trợ vốn kịp thời, hướng dẫn thủ tục nhanh gọn, giúp mở rộng quy mô ao nuôi. “Cán bộ Agribank rất nhiệt tình, luôn đồng hành khi bà con cần vốn hoặc tư vấn gói vay phù hợp. Nhờ vậy, tôi yên tâm sản xuất lâu dài”, ông nói.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hòa cho biết: “Agribank đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, giúp hộ dân thiếu vốn có điều kiện đầu tư sản xuất. Những hộ được vay vốn đều có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như xây dựng nông thôn mới”.

Hiện tổng dư nợ Agribank tại xã Long Hòa đạt khoảng 145 tỷ đồng, chủ yếu tập trung cho lĩnh vực thủy sản. Ông Lê Văn Sơn, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Trà Vinh, khẳng định: “Chúng tôi cam kết bảo đảm đủ nguồn vốn cho bà con nuôi tôm, không để ai thiếu vốn giữa vụ. Agribank cũng triển khai nhiều gói tín dụng riêng cho lĩnh vực thủy sản, giúp người dân tiếp cận nhanh, thuận lợi hơn”.

Sự đồng hành của Agribank không chỉ là nguồn vốn mà còn là nguồn động lực tinh thần, giúp nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng công nghệ cao, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Trà Vinh thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa. Ảnh: HC

Nghề nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh kéo theo các dịch vụ phụ trợ như đào ao, cung cấp thức ăn, thu hoạch, vận chuyển, tiêu thụ tôm…, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương với thu nhập 9–10 triệu đồng/tháng.

Theo định hướng đến năm 2030, xã Long Hòa tiếp tục xem nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời khuyến khích mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm siêu thâm canh để nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Mười khẳng định: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp cùng Agribank để mở rộng các gói tín dụng ưu đãi, đặc biệt cho hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đây là hướng đi giúp Long Hòa phát triển bền vững và nâng cao đời sống người dân”.