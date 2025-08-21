Anh nông dân ở Đồng Nai làm chủ công nghệ sản xuất tôm giống độc quyền

Sinh ra và lớn lên tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, anh Nguyễn Tấn Lợi vốn có niềm đam mê với nghề nông, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản.

Sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi, anh nhận thấy tiềm năng lớn từ con tôm càng xanh toàn đực.

Khác với tôm càng xanh thông thường, giống tôm toàn con đực có nhiều ưu điểm vượt trội: Lớn nhanh, kích thước đồng đều và đặc biệt là không bị cạnh tranh về thức ăn và không tốn năng lượng để sinh sản, giúp nâng cao năng suất và chất lượng thịt.

Với ý chí khởi nghiệp và mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Lợi đã mạnh dạn đầu tư 1.000m² đất để xây dựng hệ thống bể ương tôm giống.

Anh Nguyễn Tấn Lợi, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai mới (hình thành từ việc sáp nhập thị trấn Trảng Bom và các xã Quảng Tiến, Sông Trầu, Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ) chuyên nuôi tôm càng xanh toàn đực, mang về doanh thu 5 tỷ đồng/năm. Ảnh: Vân Nguyễn

Ban đầu, anh gặp không ít khó khăn về vốn, kỹ thuật và thị trường. "Làm nông nghiệp không hề đơn giản, đặc biệt là khi áp dụng công nghệ mới. Tôi đã phải thử nghiệm rất nhiều lần, thậm chí là thất bại, nhưng tôi không nản lòng", anh Lợi chia sẻ.

Điểm mấu chốt tạo nên thành công của anh Lợi chính là việc làm chủ công nghệ sản xuất tôm giống độc quyền.

Thay vì mua tôm mẹ để sản xuất, anh đã tự nghiên cứu và áp dụng phương pháp chuyển giới tính tôm đực thành tôm cái.

Anh Lợi lý giải: "Việc chuyển giới này giúp chúng tôi tạo ra đàn tôm mẹ khỏe mạnh, đồng đều, từ đó cho ra đời giống tôm càng xanh toàn đực với tỷ lệ lên đến hơn 95%. Đây là yếu tố quyết định chất lượng và năng suất của con giống".

Không chỉ vậy, mô hình của anh còn gây ấn tượng mạnh bởi việc áp dụng công nghệ tái sử dụng hoàn toàn nguồn nước.

Toàn bộ nước thải từ các bể ương được xử lý, lọc sạch và tuần hoàn trở lại, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tác động đến môi trường. Đây là một bước tiến quan trọng, thể hiện tầm nhìn bền vững của người nông dân thế hệ mới.

Tôm càng xanh toàn đực, là giống tôm đầy tiềm năng, đang trở thành hướng đi mới của ngành thủy sản. Ảnh: Vân Nguyễn

Hiệu quả kinh tế vượt trội từ nghề nuôi tôm giống

Nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến, năng suất nuôi tôm giống của anh Lợi đã đạt con số ấn tượng 80 triệu con giống mỗi năm, mang về doanh thu khoảng 5 tỷ đồng/năm và lợi nhuận lên tới 1 tỷ đồng/năm.

Mô hình của anh không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao mà còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Hiện tại, cơ sở của anh đang sử dụng 6 lao động thường xuyên và 4 lao động thời vụ, giúp nhiều gia đình có thêm thu nhập ổn định.

Sự thành công của anh Lợi không chỉ gói gọn trong những con số mà còn được minh chứng qua những đóng góp cho cộng đồng.

Anh thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân trong vùng, giúp họ tiếp cận với mô hình sản xuất hiệu quả.

Anh Lợi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm cho bà con nông dân trong vùng, giúp họ tiếp cận với mô hình sản xuất hiệu quả. Ảnh: ĐVCC

“Tôi nghĩ rằng thành công không phải là giữ cho riêng mình. Tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết để bà con cùng làm, cùng giàu. Chỉ có như vậy, nền nông nghiệp của quê hương mới thực sự phát triển”, anh Lợi tâm sự.

Với những thành tích xuất sắc trong sản xuất và kinh doanh, anh Nguyễn Tấn Lợi đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng danh hiệu Điển hình tiên tiến năm 2023.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và những đóng góp của anh cho sự phát triển của ngành nông nghiệp địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Dinh, Phó Trưởng Ban công tác nông dân, UBMTTQ tỉnh Đồng Nai cho biết: “Mô hình sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực của anh Lợi không chỉ là câu chuyện làm giàu điển hình mà còn là minh chứng rõ nét cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định rằng người nông dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, vươn tầm quốc tế.

Anh chính là tấm gương sáng, tiếp thêm động lực cho nhiều bạn trẻ dám nghĩ, dám làm và khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương”.