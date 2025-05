Khách đông đúc

Theo ghi nhận của Dân Việt ngày 2/5, nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM nhộn nhịp người đổ về để vui chơi trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5. Thời tiết TP.HCM nắng nóng kéo dài, do đó, nhiều người chọn các trung tâm thương mại để trốn nóng, giải nhiệt kết hợp ăn uống, vui chơi, mua sắm.

Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, quận 10 đông đúc khách đến vui chơi. Trưa 2/5, các khu vực vui chơi, nhà hàng - ẩm thực ở đây đều nhộn nhịp. Theo các nhân viên, buổi tối, lượng khách đến để tham quan và ăn uống còn nhộn nhịp hơn.

Đỏ các chương trình khuyến mãi, giảm giá ở trung tâm thương mại dịp lễ 30/4. Ảnh: Hồng Phúc

Tại Hùng Vương Plaza, quận 5, nhiều khách đến sớm trước giờ mở cửa. Ngay sau khi trung tâm thương mại này hoạt động, khách tỏa đi khắp các khu vực để mua sắm. Theo ghi nhận, các khu vực sảnh sự kiện nơi có hàng loạt thương hiệu giảm giá đều hút khách.

Các trung tâm thương mại ở trung tâm TP.HCM như Vincom Đồng Khởi, Saigon Centre, Takashimaya… cũng đều nhộn nhịp.

Trong khi đó, nhiều hệ thống siêu thị như Co.opmart, GO!, MM Mega Market… cũng ghi nhận sức mua tăng trong những ngày nghỉ lễ 30/4.

Đại diện Saigon Co.op cho biết sức mua của các điểm bán thuộc Saigon Co.op bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… đều khởi sắc, xuất phát từ lý do thị trường ngày lễ 30/4-1/5 nóng hừng hực những ngày qua. Không chỉ nhóm hàng thực phẩm mà các mặt hàng chống nóng, giải nhiệt mùa hè như nước giải khát, trái cây, quạt điện mini, mũ nón, áo đỏ có sao vàng tăng từ 30-40% so với ngày thường.

Ồ ạt khuyến mãi lễ 30/4

Để kích cầu mua sắm, các trung tâm thương mại, siêu thị tại TP.HCM đều tung hàng loạt chương trình ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá sâu dành cho khách hàng mua sắm dịp lễ 30/4-1/5.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các trung tâm thương mại như Vincom Plaza, Vạn Hạnh Mall, Takashimaya… đều đỏ rực chương trình khuyến mãi từ các thương hiệu thuộc đủ các ngành hàng. Mức khuyến mãi đến 50%.

Nhiều nơi như Vạn Hạnh Mall, Hùng Vương Plaza còn có hẳn một khu vực riêng chuyên bán đồ giảm giá sốc dành cho người dân mua sắm.

Khách chọn mua sản phẩm giảm giá tại siêu thị dịp lễ 30/4. Ảnh: Hồng Phúc

Các điểm bán thuộc Saigon Co.op giảm đến 50% tất cả các ngành hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc. Nhóm thực phẩm tươi sống giảm từ 15-20%, áp dụng cho các sản phẩm tôm càng xanh, trứng gà, tôm thẻ, trứng vịt muối, táo Jazz Mỹ, táo Organic Juliet, chôm chôm, ổi, lẩu nấm đặc biệt, khổ qua, nấm đông cô…

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết dịp lễ 30/4, các hệ thống siêu thị của Central Retail tung ra nhiều khuyến mãi hấp dẫn áp dụng giảm giá lên đến 50% đối với trên 1.000 sản phẩm từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, các loại rượu, bia, nước giải khát giải nhiệt mùa hè, cho đến các loại quần áo thời trang và đặc biệt là các sản phẩm đặc sản địa phương trên khắp cả nước.

Đáng chú ý, dịp này, các siêu thị thuộc hệ thống triển khai Tuần lễ tự hào nông sản diễn ra tại GO! An Lạc, GO! Nguyễn Thị Thập, trưng bày nông sản tiêu biểu của Việt Nam, từ trái cây, rau củ đến các sản phẩm chế biến sẵn.

Theo bà Vân, chương trình nhằm giới thiệu với người tiêu dùng về sản phẩm, tạo cơ hội để nông dân, nhà sản xuất có thể chia sẻ trực tiếp đến khách hàng quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm mà họ sẽ mua.