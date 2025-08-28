Ở thôn thông minh của một xã thuộc tỉnh Phú Thọ, không hiếm gặp biệt thự sang chảnh, người dân thu 81 triệu/năm

Biệt thự mọc lên ở làng nông thôn mới kiểu mẫu

Từ phía đê sông Hồng nhìn xuống, làng Nhật Chiêu, một vùng đất trước đây chỉ toàn ruộng bãi, triền đê, những ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ, nay hiện ra với một diện mạo hoàn toàn khác.

Ngay từ đầu làng, cổng chào kiên cố, đường trải nhựa thẳng tắp, nhà cửa mọc lên san sát, mái ngói xanh dương ánh lên dưới nắng.

“Không ai nghĩ đây là vùng quê”, ông Ngô Văn Bảy - Trưởng thôn Nhật Chiêu 1 tươi cười khi nói về sự đổi thay của xóm làng. Theo ông Bảy, riêng thôn Nhật Chiêu 1 có tới 208 hộ với 850 nhân khẩu, trong đó có khoảng 60 ngôi nhà cao tầng khang trang, mái ngói xanh mà người dân gọi vui là “biệt thự làng”.

Đường làng được trải thảm nhựa, biệt thự mọc lên san sát nhau ở làng Nhật Chiêu, xã Liên Châu. Ảnh: Phương Vy

Không chỉ riêng một thôn, cả bốn thôn của làng Nhật Chiêu, gồm Nhật Chiêu 1, 2, 3 và 4, hiện có hàng trăm ngôi nhà kiên cố trị giá từ 1,5 đến 3 tỷ đồng mỗi căn.

Phần lớn là thành quả từ phát triển kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh, con em đi làm ăn xa gửi về xây dựng.

“Trước kia cả làng chẳng có nổi mấy nhà gạch. Giờ thì xây dựng đồng loạt, mỗi năm có đến cả chục căn mới mọc lên", ông Bảy kể, giọng không giấu được tự hào.

Hàng chục căn biệt thự mọc lên ở làng Nhật Chiêu, xã Liên Châu nhìn từ trên cao. Ảnh: Phương Vy

Nông thôn kiểu mẫu và giờ là… thôn thông minh

Nhật Chiêu 1 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2020, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, và đến năm 2024 đã đạt tiêu chí “thôn nông thôn mới thông minh”, một danh hiệu mà không nhiều địa phương đạt được trong tỉnh Phú Thọ.

“Thôn thông minh không chỉ là chuyện tỷ lệ người dân sử dụng công nghệ. Nó là sự tổng hòa của kinh tế, văn hóa, môi trường, an ninh trật tự. Người dân vừa có thu nhập tốt, vừa giữ gìn nếp sống đẹp, sạch, văn minh”, ông Bảy cho biết.

Về thu nhập, mức bình quân đầu người tại Nhật Chiêu 1 đã đạt 83 triệu đồng/người/năm – một con số ấn tượng đối với một vùng nông thôn.

Cả thôn hiện chỉ còn 3 hộ cận nghèo, và đó đều là những trường hợp đặc biệt thuộc diện nghèo đa chiều, thiếu lao động chính, bị bệnh hiểm nghèo nên rất khó để thoát nghèo theo tiêu chí mới.

“Ngày xưa, đời sống của nhiều hộ dân trong làng đều gặp khó khăn, còn bây giờ nhà nào cũng có ‘bát ăn bát để’, nhiều người còn có ô tô, đi du lịch nước ngoài. Nhưng quan trọng nhất là vẫn giữ được sự đoàn kết, nghĩa tình,” ông Bảy chia sẻ thêm.

Nhìn căn biệt thự giữa làng, nhiều người ngỡ ngàng không nghĩ được xây dựng ở một vùng quê nông thôn mới. Ảnh: Phương Vy.

Hạ tầng hoàn thiện người dân đồng lòng

Một trong những yếu tố tạo nên diện mạo mới cho làng Nhật Chiêu là hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản, đồng bộ từ năm 2020 đến nay. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa 100%, các trục đường chính đã trải nhựa áp phan, đảm bảo giao thông thuận tiện, sạch sẽ.

Không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, người dân tự nguyện đóng góp hàng tỷ đồng để cải tạo đường làng, công trình công cộng. Chỉ riêng năm 2021, làng đã vận động xã hội hóa gần 1 tỷ đồng để xây dựng công viên cây xanh, và gần 300 triệu đồng để nâng cấp nghĩa trang nhân dân.

“Cái quý nhất là ý thức của dân. Không cần ai kêu gọi, cứ thấy đường hỏng, cây đổ, là bà con tự rủ nhau làm. Thậm chí nhiều công trình không dùng đến ngân sách xã mà chỉ dựa vào sự đóng góp của nhân dân,” ông Bảy nói.

Hiện tại, nhà văn hóa các thôn Nhật Chiêu 1 và 2 cũng đã cải tạo mới, theo hướng hiện đại, đa năng hơn, có khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng.



Những căn biệt thự được người dân Nhật Chiêu đầu tư xây dựng trị giá hàng tỉ đồng. Ảnh: Phương Vy

Từ "làng quê nghèo" thành hình mẫu

Không chỉ phát triển kinh tế, Nhật Chiêu vẫn giữ được nếp sống văn hóa truyền thống đặc sắc, 95% số hộ trong làng đạt danh hiệu gia đình văn hóa, cả 4/4 thôn đều là thôn văn hóa tiêu biểu của xã Liên Châu.

Hàng năm, các thôn đều duy trì lễ mừng thọ, trao thưởng khuyến học vào ngày mùng 4 Tết, tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, thể thao, lễ hội làng.

Trong tang lễ, người dân có quy ước riêng: chỉ mang hương, quả cau, không mang tiền, không ăn uống linh đình, một nét đẹp đang dần được nhiều nơi học tập.

Nhờ vậy, làng Nhật Chiêu vừa hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc. Những ngôi nhà biệt thự không phá vỡ cảnh quan mà được quy hoạch hài hòa với đường làng, cây xanh, sân đình.



Cách đây chưa đầy hai thập kỷ, Nhật Chiêu vẫn là một vùng nông thôn nghèo ven sông, thiếu thốn đủ bề. Những mùa lũ về là cát tràn ruộng, đường trơn lầy lội, học sinh đi học còn phải băng qua đê.

Giờ đây, người dân đã xây dựng được một diện mạo hoàn toàn mới: biệt thự khang trang, thu nhập cao, hạ tầng đồng bộ, đời sống văn hóa phong phú. Chính quyền xã Liên Châu đang đề xuất nhân rộng mô hình phát triển của Nhật Chiêu sang các địa bàn khác.

Ông Tạ Quốc Huy – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Liên Châu cho biết, xã được sáp nhập lại từ 4 xã, trong đó đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sau sáp nhập, xã có 29/38 thôn đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 thôn đạt chuẩn NTM thông minh.

“Chúng tôi luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững đi kèm giữ gìn truyền thống. Đó là lý do vì sao Nhật Chiêu không chỉ đạt tiêu chí nông thôn mới, mà còn được công nhận là thôn mới nâng cao, tiên phong trong mọi phong trào xây dựng nông thôn mới thông minh,” ông Tạ Quốc Huy chia sẻ.