Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Clip: Chinh Hoàng

Đến hơn 11h30 ngày 28/9, Đội CSGT Phú Lâm mới xử lý xong hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông vụ ô tô 7 chỗ tông dải phân cách, lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận.

Ảnh: Chinh Hoàng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày. Thời điểm đó, chiếc ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) đang chạy trên đường Lê Đức Anh theo hướng từ vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương.

Khi lên dốc cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa), xe bất ngờ mất lái, tông bay nhiều mét dải phân cách cứng, làm gãy một trụ biển báo giao thông rồi lật ngửa chắn ngang đường.

Bốn người trên xe, được xác định là người thân trong gia đình, may mắn chỉ bị thương nhẹ và đã được người dân hỗ trợ thoát ra ngoài. Sau đó, tài xế đã dùng vải che biển số xe để tránh sự chú ý.

Sự cố đã khiến giao thông trên đường Lê Đức Anh, hướng đi An Sương, bị tê liệt, ùn tắc kéo dài hàng km. Hai xe cẩu đã được huy động để di dời chiếc xe gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.